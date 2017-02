4.896 jóvenes de la región fueron beneficiarios de la Gratuidad para sus estudios superiores

La semana pasada la ministra de educación Adriana Delpiano se reunió con algunos de estos estudiantes en Santiago. En la ocasión la Secretaria de Estado destacó la cifra regional y comprometió su presencia para la inauguración del año académico de la Universidad de O’Higgins.

IRENE PADILLA

El pasado viernes el Ministerio de Educación entregó las cifras oficiales de los alumnos que serán beneficiados con Gratuidad arancelaria para sus estudios superiores este 2017. Según los índices del Ministerio, 94 mil 871 alumnos recibieron este beneficio a lo largo del país, de los cuales 41 mil pertenecen a establecimientos municipales y 51 mil a colegios subvencionados.

En el caso de la Region de O’Higggins un total de 4 mil 896 estudiantes residentes podrán estudiar de manera gratuita a partir de este año, la mayoría de ellos, egresados de establecimientos municipales (2.644).

Uno de estos jóvenes es Florencia Osorio, oriunda de Requínoa quien estudiará Pedagogía en Educación Básica en la Universidad de Playa Ancha “ estoy muy agradecida de ser favorecida con la Gratuidad porque provengo de una familia muy numerosa – somos cinco hermanos- y los años que dura mi carrera, calzan justo cuando mis hermanos mellizos entren a estudiar. Esto les quita un gran peso de encima a mis padres porque no tendrán que endeudarse pidiendo créditos”.

Por su parte la ministra de Educación Adrina Delpiano quien compartió un desayuno con jóvenes beneficiarios de las distintas regiones señaló que “estamos muy contentos porque sabemos que O’Higgins ha sido una de las regiones golpeadas por los incendios, pero eso no ha sido obstáculo para que alumnos de esa región estudien en cualquiera de la universidades e IP del país”. A su vez Delpiano destacó la expectación que genera en el Gobierno la pronta apertura de la Universidad de O’Higgins “en unos días más inauguraremos el año escolar de la Universidad de O’Higgins que por primera vez abre sus puertas (..) a los alumnos que optaron por quedarse en la región les envío mis mejores deseos porque ellos están abriendo el rumbo de una gran Universidad como es la UOH”, subrayó la ministra.

Finalmente , Marcela Droguett, seremi (s) de Educación explicó que aun hay plazos para los alumnos que no fueron seleccionados en esta primera etapa de la Gratuidad “los resultados entregados primeramente por la Ministra corresponden a solo a la primera fase de asignaciones por eso hacemos un llamado a aquellos jóvenes que no hicieron el proceso FUAS , a hacerlo otra vez para acceder a este y otros beneficios que les permitirán cumplir el sueño de estudiar sin deudas de por medio”, sentenció.

APELACION

Junto con dar a conocer a los beneficiados, se abrió el proceso de apelación, destinado a los estudiantes que no obtuvieron Gratuidad, pero que consideran estar en una situación socioeconómica acorde a lo solicitado.

Este procedimiento estará disponible hasta el 8 de marzo, en cuyo plazo el estudiante debe cumplir el primer paso, consistente en argumentar su petición aludiendo alguna de las siguientes ocho causales que permite el Mineduc:

Enfermedad grave o crónica de algún integrante del Hogar

Integrante del Hogar con Discapacidad no informada

Hermano, declarado en FUAS como integrante del Hogar, que se encuentre cursando una carrera de Educación Superior

Cesantía del sostenedor del Hogar, entre el periodo de acreditación y apelación/reposición

Fallecimiento de un integrante del Hogar entre el periodo de acreditación y apelación

Diferencias en la composición o ingresos del Hogar

No contar con Título Profesional, o contar con Título Técnico de Nivel Superior

Contar con residencia definitiva

Para iniciar la apelación, la persona además debe completar el Formulario de Apelación el cual

debe ser entregado en un sobre cerrado con nombre y RUT en el reverso en cualquiera de las Oficinas de Partes de las Direcciones Provinciales o en las Secretarias Regionales Ministeriales (Seremias).