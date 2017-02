El vigía del fuego

José Sepúlveda Arellano es torrero. Ingresó a CONAF en el 1972 cuando se unió de brigadista forestal voluntario.

Pese a que es de Machalí, a sus 63 años vive en Rancagua y cada mañana se traslada desde su hogar hasta la Minera Valle Central, en buses de trabajadores, pero para ir a vigilar si es que se produce una quema o incendio forestal.

“Yo ingresé a CONAF por medio de una invitación que me hizo un señor cuando yo era estudiante, estaba saliendo de cuarto medio, en el año 1972, donde me dijeron que si quería ingresar a una brigada forestal, entonces acepté y me integré a una brigada que se instaló en una casona patronal que hay en Pelequén. Por esos años no existía campamentos, tampoco equipamiento necesario para combate, nosotros no teníamos móviles, sino que un camión de transporte, uno grande y éramos voluntarios, no pagados. En esos años la única brigada que existía estaba en Pelequén, se llamaba “Peumo 5” y no recibíamos salario y yo estuve de combatiente voluntario como cinco temporadas. En la brigada éramos como 18”, cuenta con emoción.

Desde un lugar de ocho metros de altura, donde pasa largas horas de sus días, cuenta que para él y sus compañeros era como ir de vacaciones. “Era una aventura para nosotros, íbamos como a vacacionar todas las temporadas, había una mística, muy fuerte, como éramos puros jóvenes estudiantes, había compañerismo, había un ambiente muy especial. En la brigada había un instructor, que se llamaba Fernando Latorre, que fue el primero que formó brigadas forestales, hacía instrucción a las brigadas, instaló un régimen tipo paramilitar con formaciones, con giros, igual que en el regimiento, y él creó una mística muy especial en la brigada”.

Al pasar de los años fue ascendido a jefe de cuadrilla, luego se dedicó a observador aéreo en la Sexta Región, donde sobrevolaba todo el territorio, recuerda con nostalgia “volé con distintos pilotos, que los destinaban a llevarme (…) después de eso estuve de radio operador en la central, luego me ausentaba porque iba a trabajar a otros lados, después volvía a brigadas y finalmente, se me dio la oportunidad de trabajar de torrero”.

Comenzó en el año 1987 en la torre N°1 del cerro Trocalán en la hacienda Cauquenes y se desempeña hoy desde el 2011 en una que lleva el mismo nombre, pero que está instalada un poco más al Este, comenta que “es más bajita, menos sacrificada, en la otra yo tenía que quedarme arriba, porque no podía bajar todos los días, eso significaba tener carpa y saco de dormir y bajar, manteniéndome por 4 días y luego bajaba a buscar comida, agua y volvía a subir”, así permanecí durante dos temporadas.



¿Cómo es su día a día de torrero?

“La Torre N° 1 está al interior de la Minera Valle Central, por lo que nos facilitan viajar en los buses de los trabajadores. Luego caminamos hasta la torre, ahí nos instalamos tomamos desayuno y esperamos darle apertura a las 9 de la mañana, ahí comienza mi trabajo diario con un chequeo general, visual, donde tengo visión a unos 6 a 7 kilómetros. Acá tengo visión, hacia el tranque Coligüe, al Tranque Cauquenes, veo una quebrada que se llama Los Leones y hay un cordón de cerros altos, donde no es posible tener visión. Hacia el Este veo la llegada del Cachapoal desde arriba, al fondo veo el Río Claro, hacia más al norte, yendo por el Este está Nogales, Machalí y hacia el norte veo hasta Angostura hacia el norte, donde con el prismático detecto incendios en toda el área”.

¿Qué destacaría de su trabajo?

“Lo que yo puedo destacar es que es un trabajo muy interesante, porque uno tiene el privilegio de proteger a la naturaleza, el medioambiente, para dejarles a niños y jóvenes que vienen, dejarles un ambiente sano, limpio”.



¿Qué mensaje le gustaría entregar a la gente?

“A los que andan de paseo, de turistas, que tengan siempre presente y no olviden de cuidar cuando se instalen, deben tener precaución. Porque aunque uno no lo crea, de repente se levantan ráfagas de viento y levanta chispas y puede iniciar un siniestro que a la larga puede significar muchos recursos”.