La Rufina: Un ejemplo de superación ante una catástrofe

• El sector de La Rufina, en San Fernando, sufrió el año 1999 uno de los incendios considerado de los más grandes en Chile y el mundo del que se tenga registro, consumiendo más de 25 mil hectáreas.

“Estaba con mi señora en mi carpa, ubicada en la ladera del río y de pronto ella me advierte que alguien está haciendo una fogata, era el 2 de enero a las 16 horas aproximadamente. Me asomo y la verdad era algo más que una fogata y vemos que rápidamente se enciende un árbol violentamente, por tanto consciente de que eso era un incendio comencé a correr a pedir ayuda a otros veraneantes para intentar sofocar el incendio. En ese momento a uno le gana un poco la desesperación y cree que con pala, con chuzo, con horqueta, con rastrillos y baldes, vamos a apagar el incendio, por lo que corrimos hacia arriba, unos 30 a 40 personas entre adultos y jóvenes, pero pese a los esfuerzos los resultados no fueron positivos (…) A esa hora el viento tomaba las llamas de un árbol, las traspasaba a otro y se nos escapó, por lo que decidimos no seguir. Fue desesperante, hicimos el mayor esfuerzo posible, pero pese a las voluntades no pudimos hacer nada”, recuerda Ricardo Valdés, hoy presidente de la Comunidad entre Los Ríos y La Rufina.

Son profundas las huellas de recuerdos que dejó este incendio que hasta esta temporada había sido el más grandes que se tenga memoria en el país, afectando al sector de La Rufina y Sierras de Bellavista, distante a unos 45 minutos de San Fernando, donde por 13 días arrasó con pastizales, bosque esclerófilo, arbolado nativo, además de 13 viviendas, 25 mil hectáreas se quemaron.



Según nos cuenta Ricardo Valdés, la zona de La Rufina al momento, era usada como zona de veraneo de personas que viajaban desde distintas latitudes para perderse en la rivera del Río Claro, donde disfrutaban de una copiosa vegetación, principalmente de bosque nativo. Reconstrucción y prevención: las nuevas forma de enfrentar el panorama

Definitivamente el incendio forestal “La Rufina” fue un gran desafío que enfrentaron los vecinos y la comunidad, donde se organizaron y pudieron tomar medidas para la restauración y para la prevención, donde distintos actores tuvieron que aunar fuerzas para recuperar las tierras y su bosque, donde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) jugó un papel protagónico, junto a otros entes gubernamentales y privados que se volcaron hacia la restauración del área quemada y la prevención de incendios.

En este sentido se realizaron innumerables obras de conservación, principalmente, para frenar la erosión; estabilizar las laderas; así como mejorar las condiciones para la captación y retención de agua, logrando el día de hoy tener un frondoso bosque y un hermoso paisaje que sólo se puede conservar utilizando medidas que protejan a los vecinos y sus territorios. No obstante a esto, la comunidad de La Rufina y sus alrededores se preocupan, porque el lugar es un sitio de gran atracción y paso para muchos turistas que llegan a disfrutar de los veranos y que muchas veces no toman las precauciones necesarias para evitar la generación y propagación de incendios forestales.

Sin ir más allá en febrero de 2015 se volvió a producir un siniestro, pero las medidas tomadas por los vecinos, con el apoyo de CONAF, rindieron sus frutos y este incendio fue rápidamente controlado sin producir daños de consideración.



Un estanque, una esperanza

“Hace dos años atrás se nos produjo otro incendio aquí cerquita y ahí yo ya era el presidente y tomé contacto con CONAF empezamos la relación de asesoría técnica, ahí nació la idea de postular a un proyecto de Tinguiririca Energía para comprar un estanque y lo ganamos. Lo trajimos e instalamos arriba, la decisión del lugar fue de CONAF, lo ubicamos y en esa oportunidad lo llenamos con cuatro camionadas de agua, 40 mil litros”, recuerda Ricardo Valdés.

La importancia de este estanque radica en que si se produce un amago de

incendio, los helicópteros rápidamente puedan sacar agua de ahí. Sin embargo debían pensar en cómo llenarlo en el menor tiempo posible, fue ahí como decidieron que debía facilitarse la carga de agua de los camiones, por lo que postularon a una subvención municipal en San Fernando, con una petición bien argumentada, contando todo lo que se vivió en el incendio del ´99, adjudicándose una ayuda de 2 millones 300 mil pesos, lo que significó toda una instalación hidráulica, desde las orillas del Río Claro, más o menos unos 350 metros de tubería con una bomba de alta presión y cañerías hasta el estanque. A eso se le suma la gestión con el dueño del fundo vecino, que consciente de la importancia del proyecto “decía que de sus derechos de agua podíamos ocupar para llenar la piscina, así que en caso de ser requerido, tenemos el documento que nos autoriza a sacar dicho recurso”, destacó Valdés.

“Ha sido una experiencia bastante importante para nosotros y no sólo para nosotros, porque ese estanque instalado allá arriba no solamente significa protección para todo el valle, en la comunidad de La Rufina, sino que también para la gente que vive en las Sierras de Bellavista, que es mucho más que nosotros, ya que en el verano llega harta gente; para el sector de Las Peñas, donde hay una junta de vecinos con quienes tenemos comunicación permanente, donde este estanque va a servir para cualquier amago de incendio”, manifiesta.

Asimismo comenta que, les han motivado a la directiva a que postulen para tener más de un estanque ubicado en el sector, porque la Rufina es un punto rojo para CONAF, considerado peligrosísimo (en incendios forestales), “por lo que esperamos que este año lo puedan hacer”.

Produciéndose un incendio, mientras van sacando agua los helicópteros, CONAF llenará el estanque con los camiones aljibes, mientras que los vecinos abrirán las llaves y encenderán la bomba para cargar agua del río.

Silvicultura Preventiva

La silvicultura preventiva es el manejo de la vegetación – que deben realizar propietarios, arrendatarios, usuarios o usufructuarios de terrenos con plantaciones forestales o bosques nativos en áreas de alto riesgo de incendios forestales – con el objeto de modificar las estructuras del bosque o plantaciones y la eliminación de combustibles, para una mayor resistencia a la propagación del fuego y reducir al mínimo la vulnerabilidad de siniestros.

“CONAF nos enseñó el manejo adecuado de nuestros bosques, plantaciones y entornos para reducir la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, esto, con el objeto que replicáramos nosotros en cada uno de los sitios (…)”, expresó Ricardo Valdés, dando cuenta de la preocupación regional por vincular a los vecinos y la comunidad en general en la prevención.