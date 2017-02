Colchagua completó más de un mes sin conocer de victorias

Los sanfernandinos cayeron 1-3 en San Antonio y se alejan de los primeros lugares de la tabla.



Ricardo Obando

Una nueva fecha sin ganar completó Colchagua CD. Hace más de un mes que el equipo que dirige Luis Fredes no gana, y la caída que sufrió en el puerto frente a San Antonio Unido por 3-1, lo dejó muy lejos de los primeros lugares del torneo.

El fin de semana, en la apertura de la novena fecha de la Segunda División, los sanfernandinos no fueron capaces de mantener la ventaja inicial en el marcador, y también el hombre de más que tuvo durante 48 minutos de juego.

Si bien es cierto, la faena parecía productiva hasta los 34′, cuando Mauricio Iturra venció al portero Francisco Prieto, después fue el conjunto lila el que mandó en el marcador.

En los 42′, Jesús Villalobos fue expulsado en los locales, pero, 60 segundos más tarde, Eduardo Vidal igualó al colocar el 1-1.

En el segundo lapso, el SAU puso toda la experiencia de su plantel para hacerse fuerte y, en los 69′, Isaías Peralta anotó la ventaja parcial, la cual fue confirmada en los 86′ gracias al gol del ex O’Higgins Milton Alegre.

3-1 final en favor de San Antonio Unido, y Colchagua que se quedó pegado en los 26 puntos, ocupando la séptima plaza de la tabla de ubicaciones.

En la próxima fecha, en San Fernando, los albos volverán a casa para recibir a Naval de Talcahuano.

Ficha del Partido

San Antonio Unido (3): Francisco Prieto, Felipe Lecaros, Brandon Muñoz, Jesús Villalobos, Mario Pardo, Bryan Danesi (90’+2′, Cristopher Ahumada), Eduardo Vidal (90′, César Videla), Isaías Peralta, Javier Cabrera, Paulo Cárdenas (83′, Ignacio Pinilla), Milton Alegre. DT: Luis Pérez.

Colchagua CD (1): Fernando Burgos, Michael Silva (67′, Axl Silva), Lukas Riffo, Francisco Allende, Ronald Fuentes, Mauricio Iturra, Gamadiel García, Oscar Salas, Mauricio Flores (74′, Jorge Moreno), Hugo Herrera (55′, David Villegas), Kevin Gómez. DT: Luis Fredes.

Árbitro: Fernando Vejar.

Amonestados: Danesi (SAU); Allende, Riffo, Moreno (COL).

Expulsados: 38′, Villalobos (SAU).

Goles: 0-1, 34′, Iturra; 1-1, 43′, Vidal; 2-1, 69′, Peralta; 3-1, 86′, Alegre.

Estadio: Olegario Henríquez, San Antonio.