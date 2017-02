En O’Higgins confían en que podrán derrotar a Cobresal

Retomar las victorias es la consigna en el camarín celeste de cara al encuentro de esta semana. Así lo expuso tanto Juan Fuentes como Gonzalo Barriga.

Por: Ricardo Obando

Colo-Colo quedó atrás. La caída en el Monumental dejó un sinsabor en las huestes celestes, pero cosas en claro respecto a qué errores no deben volver a cometer para no dejar escapar más puntos en el torneo de Clausura.

En ese sentido, los rancagüinos practicaron ayer en el Monasterio ya pensando en el juego del viernes a las 21.30 horas frente a Cobresal, donde la obligación será para el conjunto de Cristián Arán, en el sentido de superar a un rival que viene complicado por estar en la parte baja de la tabla.

Justamente, el volante Juan Fuentes, comentó este martes que ante los mineros del norte “no podemos entrar dormidos, desde el primer minuto debemos estar al cien por ciento y que no nos pase los del fin de semana, una desconcentración nos va a pasar la cuenta y después quizás no nos alcance para revertir el resultado”.

Es más, el canterano puntualizó que “si nosotros achicamos bien las líneas y estamos cerca, no se nos tendría que complicar. Debemos también aprovechar las ocasiones de gol”.

Respecto al rival, Fuentes dijo que “Cobresal es un equipo complicado, te desordena el medio, pero si nosotros hacemos una presión alta, creo que vamos a sacar un buen resultado el viernes”.

Además, recalcó que los tres encuentros que sostendrán en once días, no los complicará ni física ni futbolísticamente. “Se viene una seguidilla de partidos, y lo mejor, de local. Se hizo una buena pretemporada y eso no nos va jugar en contra”, comentó.

Por su parte, Gonzalo Barriga, de buen cometido ante el Cacique, señaló que las lecciones que dejó el pasado fin de semana pensando en lo que viene, “las tenemos claras y el cuerpo técnico también. Hay que hacer una autocrítica, de cómo fue tu rendimiento, si estuvimos dormidos al principio, y, si nosotros somos solidarios, un equipo corto, le podemos hacer daño a cualquier equipo”.

Inclusive, el campeón en 2013 con la camiseta de O’Higgins, expuso que “tenemos las armas suficientes para poder ganarle a cualquiera. Si hacemos lo que se nos pide, podemos llegar a cualquier puerto”.

Es más, sobre Cobresal, dijo que “es un rival al que cual tenemos que vencer sí o sí, recuperar el terreno perdido y hacernos fuertes de local e ir paso a paso”.

Finalmente, Gonzalo Barriga, llamó a tomar de ejemplo el segundo tiempo frente a Colo-Colo, en el sentido de repetir aquel fútbol, “hay que jugar de menos a más, y si lo hacemos de manera correcta, nos quedaremos con los tres puntos ante Cobresal y después hacer lo mismo ante Fuerza Amarilla (por Copa Sudamericana)”.

TRES EN ONCE DÍAS

Contando a Cobresal, O’Higgins tendrá tres encuentros en once días, carga de partidos bastante alta, pero que, como señalaron los jugadores, la podrán llevar de buena forma.

El viernes ante los mineros, después el martes por la tarde (19.15 horas) frente a Fuerza Amarilla de Ecuador por la Copa Sudamericana, y posteriormente el lunes 6 de marzo contra Universidad de Concepción (21.30 horas).

Es decir, 180 minutos intensos, todos en condición de local, donde se puede marcar la suerte celeste tanto en lo local, como en lo internacional.

RECUADRO

Los contundidos

O’Higgins informó ayer del parte médico de dos jugadores que están trabajando al margen de sus compañeros. En ese sentido, destaca la lesión de Pablo Calandria. La misma dolencia que lo sacó del duelo ante Colo-Colo, una contractura en el recto femoral derecho, lo tiene con crioterapia, masoterapia y trabajo físico bajo control del área médica. De esta forma, el goleador no estaría para jugar el viernes, ya que lo cuidarían para llegar en óptimas condiciones al encuentro por Copa Sudamericana frente a Fuerza Amarilla de Ecuador.

En tanto, el otro contundido es Hugo Herrera. El volante padece de un esguince medial en su rodilla derecha, en grado 2.