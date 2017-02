Corte Suprema confirma condena: Hospital Regional de Rancagua deberá indemnizar por mal tratamiento de embarazo

– La sentencia que condenó al centro asistencial a indemnizar a Daniela Cornejo Encamiller, quien en julio del año 2013, llegó hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde se le diagnosticó un aborto retenido.

Por: Fernando Ávila F.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Hospital Regional de Rancagua a pagar una indemnización de 25 millones de pesos a paciente que recibió un mal tratamiento por embarazo con aborto retenido.

En fallo unánime integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Rafael Gómez, rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó al centro asistencial a indemnizar a Daniela Cornejo Encamiller, quien en julio del año 2013, llegó hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde se le diagnosticó un aborto retenido, recibiendo un tratamiento a la espera de la evolución de la patología. Sin embargo, dos meses después reingresó al establecimiento, recibiendo como diagnóstico un embarazo ectópico cervical, patología que derivó en una histerectomía total.

En la ocasión los jueces de la instancia expresaron las razones que los llevaron a estimar que se encontraba suficientemente acreditada la existencia de la falta de servicio en que incurrió el hospital demandado, estableciendo su ocurrencia debido a que no se brindó la atención esperada de un servicio público de esa naturaleza, añadiendo que los profesionales responsables de su atención de urgencia tuvieron un actuar negligente que no guarda correspondencia en los estándares de conducta que les son exigibles, y que no actuaron con la prudencia y diligencia que el caso exigía.