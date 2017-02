Magisterio solicitará un administrador provisional para intervenir los colegios municipales de San Fernando

Mario Aguilar, nuevo presidente del Colegio de Profesores explicó a El Rancagüino que el profesorado golpeará la mesa y solicitará a la ministra Adriana Delpiano que el Estado invoque esta figura, acción que se ha tomado solo una vez en la historia de la educación escolar. Para el dirigente, este primer semestre es clave para zanjar la crisis económica que afecta a los profesores de esa comuna.

Por: IRENE PADILLA A.

Con una deuda de arrastre de 11 mil millones, a los que se suman varios cientos más por recursos de fondos SEP y FAEP , la Corporación Municipal de San Fernando está en una crisis profunda. Desde diciembre sus profesores han recibido sus sueldos atrasados y en cuotas, y a pesar que el municipio ha intentado sostener la situación desviando recursos propios a la Cormusaf, nada asegura que la situación no haga crisis durante este año.

En este contexto, la nueva directiva nacional del Colegio de Profesores encabezada por su presidente Mario Aguilar se ha mantenido al tanto del problema. Aguilar ha expresado de manera continua y públicamente su preocupación por el caos de la educación sanfernandina, ya que para el Magisterio, la comuna colchagüina y Cerro Navia en Santiago son dos casos que no tienen vuelta atrás.

Consultado por diario El Rancagüino respecto al tema, Aguilar indicó que “ la situación es una vergüenza para la institucionalidad del país, el hecho que exista una institución pública, porque el municipio es una institución del Estado de Chile, que tenga una actuación de tanto abuso con sus trabajadores es impresentable, inaceptable y una muestra de que el famoso eslogan que usa la clase política de que las instituciones funcionan, no es tan así . El abuso se ha reiterado por años en esa comuna y la actuación de la institucionalidad pública ha sido deplorable al respecto”.

El presidente de la mesa nacional del Magisterio explica que la única forma de dar una solución inmediata a la crisis es que el Ministerio de Educación invoque la figura del “administrador provisional” , que existe en la legislación chilena desde el 2006 y que se ha aplicado solo dos veces: para la quiebra de la Universidad del Mar, y para mantener abiertos tres colegios de Cerro Navia.

“ La única solución ahí es la intervención del Ministerio u otro ente público como la Superintendencia, pero el ministerio tiene la facultad de nombrar un administrador provisional que administre los recursos directamente, porque lo que ocurre en San Fernando es que los recursos de educación van a una suerte de caja negra, donde la plata queda subsumida en ese déficit inmanejable que tiene el municipio y evidentemente los recursos se pierden. Por eso nos parece que corresponde se nombre un administrador provisional que administre los fondos y la subvención directamente para el pago de remuneraciones y la previsión de los profesores”.

Consultado el dirigente acerca de la respuesta constante que ha dado el Mineduc y especialmente la seremia de Educación en que se explica que este organismo no puede tener mayor injerencia en los actos de las corporaciones municipales, el presidente del Colegio de Profesores subrayó : “ Nosotros no estamos de acuerdo con que no exista la legislación para intervenir, se ha hecho anteriormente, en el caso de Cerro Navia, allí se hizo con tres colegios que lograron recuperase producto del administrador provisional. Lo que ha hecho el Mineduc (con San Fernando) es lavarse las manos y en una muy mal entendida autonomía del empleador en este caso, simplemente se ha dejado hacer esta brutal ilegalidad e incumplimiento” resaltó el dirigente del profesorado.

EL CASO DE CERRO NAVIA

A fines del año 2013 la Corporación Municipal de Cerro Navia decidió cerrar tres colegios de esa comuna por falta de financiamiento; baja matricula; y precarias condiciones de infraestructura, dejando 700 alumnos sin clases de un día para otro. Los apoderados indignados reclamaron ante las autoridades de Educación y ante la Justicia, y en esta última, la Corte de Apelaciones sentenció que la Corporación Municipal de Cerro Navia, como sostenedor de las escuelas, estaba obligada a prestar el servicio educacional. Ante este escenario la Superintendencia de Educación nombró por primera vez en la historia de la educación escolar un administrador provisional, el 9 de julio del año 2014. El administrador junto a los padres y apoderados crearon un plan de trabajo para el año, y los recursos que llegaban del Estado pasaban directamente a las manos de esta funcionario designado sin que fuesen tocados por la Corporación Municipal.

El presidente del Colegio de Profesores aduce que este es un caso exitoso que se puede replicar perfectamente en la comuna de San Fernando. “ La figura existe y se puede usar. Pensemos en una pyme que tuviera sus trabajadores sin sueldo o pagándolo parcialmente, que tuiviera cuantiosas deudas, el Estado haría pebre esa pyme con multas y sanciones; pero el Estado se permite a través de este municipio cometer el abuso sistemáticamente y no tomar ninguna medida, eso nos parece impresentable y una vergüenza para todo el país”, en este marco Mario Aguilar subrayó que en las próximas semanas la mesa nacional se reunirá con la ministra Adriana Delpiano “ vamos a solicitar una reunión a la Ministra para verlo con ella directamente. Nosotros queremos una solución a la brevedad, a nuestro entender no debiera pasar del primer semestre, la situación ya toco fondo y nos parece que esto pueda esperar más”.

Aguilar enfatizó que la nueva directiva trabajará para que el magisterio tenga una sola posición ante un problema tan grave como este: “ Estamos recién asumidos los nuevos directorios, particularmente en el acaso del provincial Colchagua hubo una situación especial con su presidente que falleció hace muy poco, pero la idea de nosotros es producir ese alineamiento. Retomando nuestras funciones en una semana más generaremos esta unión para actuar como una sola voz, que es lo que corresponde en este caso”, sentenció Mario Aguilar.