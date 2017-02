San Fernando:El 1 de marzo trabajadores de la educación municipal decidirán si paralizan sus funciones

En riesgo está el inicio del año escolar de San Fernando debido a que la Corporación Municipal adeuda parte de los sueldos de enero y la totalidad de las remuneraciones de febrero. Cientos de funcionarios se reunieron en asamblea este jueves para analizar acciones legales, mientras divisiones en los gremios hacen aún más caótica la situación.

IRENE PADILLA

Profesores y asistentes de la educación vendiendo sus autos, otros consiguiéndose dinero e incluso recolectando moras para cubrir el déficit de sus sueldos, así es como han pasado el verano cientos de trabajadores del sector Educación de la Corporación Municipal de San Fernando, luego que este organismo implementara un pago desfasado de sus sueldos. Según indican los funcionarios, desde octubre de 2016 las remuneraciones se han pagado en cuotas, y a la fecha aún se adeuda un 22% del sueldo de enero y la totalidad de los sueldos de febrero. A eso se suman deudas de imposiciones y de cajas de compensación desde agosto lo que tiene a varios trabajadores en Dicom.

En este escenario de alta tensión, cientos de profesores y asistentes de la educación se reunieron este jueves en la Primera Compañía de Bomberos de San Fernando, citados por uno de los sindicatos de asistentes de la educación municipal de la comuna.

Magdalena Valenzuela, quien es presidenta de SAECOM, explicó que la situación a la fecha es insostenible, aun peor que la crisis vivida en 2012 durante el mandato del ex alcalde Juan Paulo Molina. “He estado en reuniones con la gente del municipio todos estos meses y no hay ninguna solución. En la época de Molina , que fue crítica, al menos se armaron mesas técnicas donde podíamos ver los números de la Corporación Municipal , pero ahora no hay nada, no sabemos si hay recursos para pagarle a la gente. Es impresentable que no nos paguen los sueldos, hay profesores que les han cortado servicios porque deben dos meses de agua o de luz o que los echaran de sus casas porque no pagan arriendos. Tenemos profesores en Agua Buena que están recolectando moras para hacer algo de dinero para cubrir las lagunas que quedan porque nos pagan el sueldo de a poco”.

En este sentido, Paulina Gonzalez, asistente de la educación hace 25 años en San Fernando explica que nunca había sucedido una situación tan difícil como la actual “ yo tengo hijos chicos, tengo deudas, y con el sueldo de mi marido hemos tenido que aguantar, pero él se va a quedar sin trabajo en un mes más, y ahí ya no sé qué vamos a hacer”, González agrega que “ esta es la peor crisis de la historia, yo llevo más de 20 años trabajando , y ellos siempre nos piden responsabilidad pero ¿cómo exige uno su sueldo? En mi casa sobrevivimos solo con fe” afirma angustiada la trabajadora del colegio Olegario Lazo.

Durante la asamblea, la mayoría de los presentes estuvieron a favor de una paralización masiva de funciones, tanto de profesores como de asistentes de la educación municipal, sin embargo esto dependerá de la decisión que tomen los trabajadores de cada establecimiento. “El problema no son solo sueldos, a eso se suma que los colegios están con baja matricula, los profesores con pocas horas y tienen miedo de que los apoderados decidan llevarse a sus hijos a otros colegios. Liceos como el Eduardo Charme y el Neandro Schilling, y escuelas como la Washington Venegas o la Escuela Hogar están en condiciones muy críticas por eso hay temor de que la matricula baje aún más” explica Magdalena Valenzuela quien aun así asegura que por lo menos para el sindicato que ella dirige no hay más solución que una huelga “ yo voy al paro, me niego a entrar a clases si no me tienen todo pagado, hemos tocado todas las puertas y no nos han escuchado, y este problema no es solo respecto a los sueldos también hay deudas de imposiciones. Pero la decisión definitiva estará en manos de cada colegio que votará el próximo 1 de marzo si vuelven o no a clases”.

Por su parte, Alejandro Riquelme, concejal que preside la Comisión de Educación, afirma que la situación es delicada y que el paro de los colegios es inminente “ una paralización ahora es muy duro y complejo, porque los apoderados sacaran a sus hijos para ponerlos en otro lado, pero esto es el resultado de la incapacidad y la falta de gestión municipal. Desde el primer concejo que estamos pidiendo número de funcionarios, planillas de sueldos, los contratos y una serie de papeles para ver en que esta la Cormun y a la fecha no hemos tenido respuesta” sostiene el concejal UDI.

Tesorero del Magisterio en Colchagua: El alcalde necesita apoyo para conseguir ayuda

A la situación económica irregular del departamento de Educación de la Cormusaf también se puede vislumbrar una división interna entre los propios funcionarios. Dentro de los sindicatos de asistentes de la educación hay facciones y dirigentes en contra y a favor de la gestión municipal, mientras el Colegio de Profesores de Colchagua se ha mantenido en absoluto silencio, algunos docentes aseguran que ello se debe al hecho de que buena parte de la directiva está en el directorio de la propia Cormusaf.

El escenario está a tal nivel, que Pedro Pablo Lizama , tesorero de la mesa provincial del Magisterio decidió hablar solo con los medios, afirmando que si bien la situación en San Fernando es crítica, el alcalde necesita más plazo para tener una solución . “Este es un llamado para que la gente esté tranquila de que va haber una estabilidad en la Corporación y en los colegios y un desempeño laboral en óptimas condiciones como se ha hecho porque el profesorado y los trabajadores siempre se han entregado al 100% . Hoy convocamos al señor alcalde a que responda a esta problemática que tiene la Corporación, que no puede seguir maltratando a sus trabajadores de esta forma. El alcalde tiene un compromiso de que aquí a abril se va a normalizar todo el problema salarial, esperamos que así sea, pero el alcalde necesita apoyo (especialmente) de la diputada Sepúlveda, que debería presionar a las autoridades”, indicó el dirigente.

Consultado acerca de la división evidente del Colegio de Profesores de Colchagua, donde muchos docentes ya no se sienten representados, y además respecto a una posible alineación con la mesa nacional y la regional del magisterio que solicitarán la intervención de un administrador provisional, Lizama solo tuvo palabras duras para Mario Aguilar, presidente nacional, y Roberto Villagra, líder de de la mesa regional, de quien hizo graves acusaciones: “a nosotros nos dijo el Presidente Regional que no se hiciera nada contra la Corporación y yo le dije a Roberto Villagra ‘te voy a denunciar’, está por escrito. Y si Mario Aguilar quiere pedir un administrador provisional que lo haga, pero nosotros desconocemos ese tema porque él no me ha dicho nada de eso, es muy malo que Mario Aguilar haga gestiones sin informarle a la provincial”.