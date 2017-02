Autoridades fiscalizan venta de útiles escolares

Valentina Bustamante

Ya se avecina marzo y con ello la vuelta a clases de cientos de niños y jóvenes de nuestra región, las cosas vuelven a la normalidad y al ritmo que nos mantendrá en movimiento hasta diciembre. Por eso estos días son claves para las familias que deben preocuparse de la compra de uniformes y útiles escolares para que los estudiantes empiecen de la mejor manera el año.

Es por esto que el pasado viernes el Seremi de Salud, Eduardo Peñaloza; la Gobernadora (S) de Cachapoal, Paola Maureira; la Seremi (S) de Educación, Marcela Droguett y la directora de la Superintendencia de Educación, Lorena Cuevas, realizaron una fiscalización en la venta de estos elementos en distintas librerías de la comuna.

Según señaló Peñaloza, “estamos verificando el cumplimiento de la normativa desde el punto de vista sanitario respecto al etiquetado de los útiles escolares, nosotros siempre hacemos el llamado a que las personas vean puntualmente que el etiquetado esté en español y con letra legible, y también que existan las condiciones respecto a la seguridad de estos útiles, con indicaciones toxicológicas, indicaciones de primeros auxilios en caso de alguna emergencia. Lo principal es que la gente revise este etiquetado y tome las precauciones pertinentes”.

Los principales focos de fiscalización son las pinturas y los pegamentos, ya que es aquí donde se pueden encontrar elementos tóxicos para los niños, “respecto a las pinturas de uso escolar verificamos que estas no contengan un porcentaje mayor a 0,06% de concentración de plomo, verificamos que adhesivos y pegamentos de las listas escolares no contengan tolueno y que las siliconas de uso escolar no tengan metanol, porque al ser ingeridas por los niños produce daño hepático que puede causar la muerte”, aclara Peñaloza.

Esta actividad no estuvo solo enfocada en librerías, sino que también en supermercados y almacenes, cabe resaltar además que le llamado a los padres es a comprar los materiales para sus hijos en el comercio establecido.

Por su parte la directora de la Superintendencia de Educación, Lorena Cuevas, aprovechó la instancia para destacar la campaña “Tu escuela, Nuestra escuela”, con el propósito de apoyar a los padres y apoderados en el inicio de un buen año escolar. La iniciativa de la Superintendencia de Educación tiene por objetivo, informar cuáles son las regulaciones normativas que existen en relación a la exigencia de útiles, textos y uniformes escolares en los establecimientos educacionales, enfatizando en el resguardo del derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes.

En ese sentido Lorena Cuevas quiso “recalcar que los textos escolares son entregados por el Mineduc de manera gratuita y con una calidad que no se compara con ningún texto hoy día en el comercio, cumple con el currículum nacional y cualquier texto adicional que le pidan en el establecimiento, es responsabilidad de este resolver de manera pedagógica a través de medios digitales por ejemplo, la necesidad de un estudiante que no puede comprar un texto”.

Finalmente Lorena Cuevas, de la Superintendencia de Educación, destaca que “los útiles escolares más caros no siempre son los mejores y los establecimientos educacionales no pueden exigir marcas o fabricantes determinados de útiles escolares”, lo mismo ocurre con los uniformes, el llamado es a comparar precios en distintas tiendas, ya que se espera que los primeros días de marzo se produzca el peak en las compras.