Potencias Futbol Club: la nueva apuesta deportiva de un grupo de mujeres de la región

Todos los miércoles y viernes un grupo de mujeres rancagüinas se dan cita para compartir su pasión por este deporte, afición que desde hace años dejó de ser algo exclusivo de los varones.

“El fútbol siempre ha estado en mi vida. Desde pequeña comparto la afición por este deporte junto a mi padre, vemos partidos cada fin de semana y eso me motivó para practicarlo también”, cuenta Jeannette González, funcionaria judicial en el Primer Juzgado Civil de Rancagua. “Sé que hemos pasado la edad aconsejable para comenzar a practicar este deporte, pero antiguamente no se daban las instancias para hacerlo, era mal mirado o los hombres se burlaban. Eso ha cambiado un poco y hoy, creo que a las mujeres que les gusta esto, no se deben conformar con actividades deportivas delicadas o artísticas, cuando en realidad lo que quieren es salir a la cancha. Nunca es tarde para intentarlo”, señala la mediocampista del equipo.

Jeannette es una de las quince mujeres que, desde hace cinco meses, se reúnen todos los miércoles y viernes a practicar y aprender futbolito. Lo que nació como una actividad extraprogramática para aliviar el estrés laboral, hoy lo han convertido en una verdadera disciplina, donde ya cuentan con un entrenador y próximamente quieren obtener personalidad jurídica.

Marcelo Candia, es el responsable de entrenar a este grupo de féminas y comenta que: “Es difícil preparar a un equipo de mujeres por los distintos caracteres que tienen, pero con el tiempo he aprendido a tratarlas para sacar lo mejor de ellas, incluso me gusta más que entrenar a hombres, ya que ellas son más motivadas, más respetuosas y más apasionadas”, indica Candia.

Compatibilizando

El equipo de Potencias Futbol Club, está compuesto principalmente por mujeres mayores de veinticinco años, quienes se esfuerzan para ajustar sus horarios y compatibilizar el fútbol con sus vidas laborales y familiares.

“Es difícil practicar todas las semanas esto, pero yo decidí reservarme ese tiempo para mí. El trabajo y mis hijas me demandan muchísimo por lo que realizar este deporte me ayuda con el stress”, comenta María José Zapata, abogada.

Bárbara Rogel, también abogada, coincide con María José: “Es complicado cumplir con las labores externas a la vida familiar y laboral, sobre todo cuando uno es mamá, pero vale la pena, porque las satisfacciones de trabajar en equipo, el compañerismo y la sensación de dar lo mejor en la cancha, son impagables”, cuenta una de las defensas de Potencias F.C.

Eliminando los prejuicios

Si bien en la última década, las mujeres han multiplicado su presencia en el fútbol, todavía están a mucha distancia de los varones que siguen dominando el juego. Según los registros de la FIFA, cerca de 270 millones de personas en el mundo practican este deporte y de eso, sólo el 11 % corresponde a la población femenina.

“Mis amigos hombres siempre me dicen que las mujeres no sabemos jugar, eso hasta que nos ven en un partido e inmediatamente cambian de opinión”, comenta María José Gutiérrez, delantera. “A mí también me pasa lo mismo -cuenta Massiel Zamorano- al principio no me creen y después me dicen que son cosas de hombres, o se ríen de mí cuando les cuento y muchos se las dan de expertos y nos empiezan a dar consejos para jugar”, señala.

María José Pizarro, otra de las jugadoras del equipo y abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Rancagua, cuenta que: “Yo juego desde niña, cuando no era aceptado, no había talleres, equipos, ni academias para fútbol femenino. Fue recién en la universidad que pude ser parte de un equipo debidamente formalizado. Yo creo que las mujeres debemos ser más conscientes de la igualdad de roles y el primer paso bien puede partir en una cancha de fútbol” concluye.

Mojando la camiseta

La mayoría de las jugadoras cuentan que desarrollaron la pasión por el fútbol desde pequeñas, pero otras, señalan que lo descubrieron ya de grandes. Es el caso de Johana Cancino, quien se dio cuenta que le gustaba jugar cuando tuvo que participar en un campeonato organizado en el trabajo. “Desde ese entonces me encanta, me divierte mucho, me distrae, me saca de mi rutina y me desestresa. Lo que más me motiva es que puedo mejorar mi rendimiento físico y además disfrutarlo”, indica la “pitbull”, como le dicen sus compañeras.

Leslie Salamanca, periodista y mediocampista del equipo concuerda con Johana: “Hoy espero con ansias que llegue el miércoles o viernes para jugar. Se ha convertido en una verdadera pasión para mí, porque como es un deporte competitivo lo hace más entretenido que ir a un gimnasio o meterse a yoga o a clases de baile, pero lo mejor, lejos, son los tercer tiempos jajaja”, comenta.

Este grupo de chicas están demostrando que el fútbol femenino es una actividad que crece cada vez más y que la regla más importante aparte de entrenar duro, es reírse, divertirse, pasar un lindo momento y cortar la rutina compartiendo una actividad diferente todas las semanas.

Falta de apoyo

En Chile, el número de mujeres que practica el fútbol se acerca a las 50 mil. Hay una división semiprofesional con 20 equipos, divididos en zona centro y zona sur. Y también existen árbitras profesionales: 10 contratadas y ocho reconocidas por la FIFA (cuatro árbitras y cuatro guardalíneas).

Sin embargo, en nuestro país las posibilidades de convertirse en una mujer futbolista son nulas, ya que no es un deporte pagado y el apoyo público o privado es insuficiente para poder desempeñar de mejor manera en este deporte.

Esta misma situación es la que vive el equipo de Potencias F.C., quienes esperan contar con el auspicio de alguna empresa o institución, que les permita comprar equipos y/o a financiar el arriendo de las canchas. “Hacemos un llamado a las empresas de la región a que apoyen el futbol femenino, que si predican una igualdad de género lo demuestren auspiciando también a mujeres que realizan este tipo de deporte, porque hoy solo auspician a clubes masculinos”, indica la capitana del equipo, Constanza Feliú.