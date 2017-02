: 27F: Lo que se vivió en las iglesias de la región contada por sus protagonistas

Las capillas, parroquias e iglesias son parte fundamental en las comunidades y tras el terremoto muchas de ellas se vieron dañadas. Tras siete años conocemos algunos testimonios de sacerdotes que vieron dañados sus templos.

Por: Valentina Bustamante

Fotos Marco Lara

A siete años del terremoto que afectó la zona centro sur del país, y que hoy recordamos como “27F”, recogemos distintos testimonios que nos hablan de un país que aún trata de ponerse de pie, catástrofe tras catástrofe. Fueron miles de casas, edificios, iglesias y otras construcciones que se vinieron al suelo luego del movimiento de 8,8°escala de Richter acaecido un día como hoy y que se posicionó como el tercer terremoto más fuerte que ha vivido nuestro país.

El proceso de reconstrucción ha sido liderado por el Minvu, proceso en el cual se han invertido más de 52 mil millones de pesos para levantar viviendas y otras obras como parques y plazas. En nuestra región son 27.023 las viviendas que debieron ser reconstruidas, de ellas 26.300 ya han sido entregadas, 722 están en obra y 1 aún no se inicia. Según el encargado nacional de reconstrucción de la cartera Dante Pancani, los principales problemas que han surgido en este camino son la extensión, dispersión geográfica y la escasez de empresas constructoras locales.

Otro punto importante en el trabajo de reconstrucción que se ha realizado durante estos siete años tiene relación con las iglesias y parroquias, ya que en la región fueron decenas de estos edificios los que se vieron seriamente afectados por el movimiento telúrico. Así lo relata Bernabé Silva, Párroco de la Catedral de Rancagua.

El padre Bernabé se había acostado tarde esa noche de viernes, por lo que rápidamente se quedó dormido. Cuando ya estaba en lo profundo del sueño fue despertado por el fuerte movimiento y ruido. Él dormía en la casa parroquial ubicada en el centro de Rancagua. “Fue algo tremendo porque mi habitación era muy antigua con murallas de adobe, y quedé allí encerrado”. Esa noche el párroco se encontraba solo ya que el vicario estaba de vacaciones. Entonces salió como pudo de la habitación escuchando el estruendo que anunciaba algo peor.

Silva llegó hasta la Plaza de los Héroe, momento en que comprendió que aquello que había escuchado era que parte del frontis de su querida Catedral, no resistió el movimiento telúrico. Fue un momento muy doloroso para el párroco, que de inmediato tomó contacto con el Obispo Alejandro Goic, quien es vecino de la Catedral. Lo primero que hizo fue intentar entrar a la Catedral para descubrir cuáles eran realmente los daños en el edificio. La tarea era imposible, sin luz eléctrica y con algunas linternas lo único que se pudo ver es que una nube de polvo reinaba la interior del edificio. En ese contexto el obispo decide salir a recorrer la ciudad y ver la situación en distintas parroquias, el problema era que su auto estaba custodiado por un portón eléctrico, el cual era inamovible con la luz cortada, “tuvimos que abrirlo a la chilena, haciendo palanca con un fierro” comenta entre risas Bernabé, que recuerda que el obispo salió y él se quedó haciendo vigilia en la Catedral.

Pese a lo impactante de la situación y las constantes réplicas, la vida debía seguir y con eso también los oficios parroquiales, por lo que ese domingo 28 de febrero la misa no se canceló y se realizó en las afueras de la Catedral, en plena Plaza de Los Héroes. Así se realizaron misas en la plaza y en el colegio Sagrado Corazón durante todo un año, hasta que la Catedral ya reconstruida pudo ser reinaugurada.

La reconstrucción de la Catedral fue rápida gracias a una importante donación, explica el padre Bernabé, sin embargo no ocurre la misma situación en otras comunas de la región, sin ir más lejos en la misma ciudad de Rancagua hay dos parroquias que esperan los fondos para poder iniciar el proceso de reconstrucción, la Parroquia de la Población Centenario y la Parroquia Santa Gemita, el padre explica que la primera está en licitación para obtener los fondos para los trabajos de reconstrucción, sin embargo no sabe por qué ese proceso ha estado estancado, peor situación se vive en la parroquia Santa Gemita, ya que al no ser un edificio histórico no hay posibilidades de postularla a fondos de gobierno.

Finalmente Bernabé destaca que pese a que ha sido un proceso largo de reconstrucción “gracias a Dios hemos podido recuperar las parroquias”, además cuenta que en la región serán inauguradas en el mes de marzo las parroquias de La Compañía y Doñihue, lo que sin duda representará una alegría para los vecinos y fieles.

SAN FRANCISCO DE ASÍS

Una situación similar fue la que vivió Eduardo Morín, quien en esa época era padre de la Iglesia San Francisco de Asís en Rancagua, Eduardo recuerda que esa noche estaba en la casa parroquial junto a los padres José y Ángel Gabriel. A las 3:34 de la madrugada los tres dormían sin sospechar que serían despertados por uno de los mayores sustos que han vivido.

Cuando la tierra se comenzó a mover los tres arrancaron al patio como pudieron y con lo puesto, allí se afirmaron de la parra tratando de no caerse ya que les era muy difícil mantenerse en pie. “Teníamos una cara de susto los tres y se sentía como el templo se derrumbaba, era terrible el sonido que se escuchaba desde el patio”, recuerda el padre Eduardo.

Una vez que terminó el movimiento los tres hombres no dudaron en tomar unas linternas y entrar al templo con la angustia de saber qué era lo que realmente había pasado en su interior. El panorama era tremendo, las imágenes se habían caído, “menos la virgen del Carmen que quedó dada vuelta y por milagro no se cayó (sic)” destaca el padre, “las columnas de yeso habían resultado destruidas, se hicieron grietas en las paredes y había destrozo en todos lados”.

Además recuerda que el panorama era terrible. En ese momento sentían que la tierra seguía moviéndose y el peligro era inminente, por eso dejaron las puertas abiertas mientras miraban con desolación cada rincón de la iglesia. Pasado un rato los tres curas decidieron ir a la Catedral para saber qué había pasado ahí, encontrándose con Bernabé y la caída del frontis del edificio.

La casa parroquial que compartían José, Ángel y Eduardo, resultó sin mayores daños. Tras el terremoto de 1985 fue reconstruida, esta vez con material ligero que permitió que se moviera pero que no se generara daño estructural. El problema fue el desorden que quedó en su interior, ya que se cayeron los libreros, loza y otros elementos. “Esa noche no dormimos en la casa, estábamos afuera, pusimos un sillón y tratamos de mantener la calma, mientras nos preguntábamos qué haríamos para seguir con las misas”, recuerda.

Pese a no tener daño estructural, la iglesia San Francisco al igual que la Catedral de Rancagua, quedó inutilizable, y permaneció cerrada por alrededor de un año. Las misas de la semana se realizaban en el salón parroquial y los domingos, los hermanos Maristas facilitaban la parroquia del Instituto O’Higgins.

Eduardo recuerda que la iglesia resultó muy maltratada, afortunadamente no tenía daños estructurales importantes. Hubo trizaduras que se repararon rápidamente y se puso una especie de cadena de acero en el techo para darle firmeza, “como un búnker se afirmó bien para cuando llegue otro terremoto”, comenta.

NANCAGUA

La parroquia de Nancagua fue otra de las que, afortunadamente, tuvo una rápida reconstrucción, para la alegría de sus fieles y del Padre Fernando Miqueles, párroco de la comuna. En esos días el padre había decidido tomar sus vacaciones y se encontraba en las Termas del Flaco cuando fue sorprendido por el terremoto, tras pasar como pudo emprendió el viaje de regreso a Nancagua y a su querida parroquia.

Al llegar la tarde del sábado se encontró con los daños de la iglesia y las figuras que la adornaban. “La imagen de la virgen estaba a metros de distancia de su lugar, sin cabeza, sin manos; todo dañado el templo, restos de materiales por todos lados. No fue nada agradable”, recuerda Fernando.

Ese sábado 27 de febrero, la iglesia de Nancagua se vestiría de fiesta ya que un matrimonio se celebraría ese día de verano, sin embargo la ceremonia no pudo realizarse, se pensó hacerla en la plaza, pero sin luz eléctrica no era posible.

La indicación era que nadie entrara al templo ni a la casa parroquial, por eso las misas se realizaban en el corredor de la casa mientras la gente escuchaba desde la plaza de Nancagua. Sin embrago el padre Fernando confiesa que hicieron vista gorda de los daños y volvieron a vivir a la casa ya que ese era su espacio, aunque confiesa que la primera semana durmió sentado en el sillón con la puerta semi abierta para salir arrancando su la tierra volvía a moverse, de a poco fue volviendo todo a la normalidad.

En cuanto a la reconstrucción del templo, fue en parte apoyado con un fondo del Consejo de La Cultura y las Artes, y sobre todo por los vecinos que entusiastas cada domingo venían queques, brazos de reina, sopaipillas y otras preparaciones para reunir dinero. Cabe destacar que este fue uno de los primeros templos restaurados dentro de la diócesis de Rancagua, ya que los trabajos comenzaron en mayo de 2010 y el 9 de abril de 2011 se reinauguró.

Los daños en el templo no fueron estructurales, hubo muchas grietas y daños en las columnas, lo que se pudo reparar y reforzar. Lo que se hizo en Nancagua además fue aprovechar el tiempo de trabajo para reparar algunos temas que había pendiente como el cambio del suelo, emparejar y pintar las paredes y reforzar las columnas. “Pese a las incomodidades de hacer la misa en la plaza, ganamos, ya que tenemos hoy un templo bonito, limpio, ordenado y sencillo”, concluye.