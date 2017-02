A pocos día del inicio de clases: Furgones escolares se preparan para ser fiscalizados

-Ley de uso de sillas para niños no aplica a este tipo de vehículos de transporte.

Por: Ibania Reyes

La cuenta regresiva para la entrada a clases ya comenzó, y entre las muchas tareas que como padres se deben realizar es la de encontrar un furgón escolar adecuado.

Es que la preocupación no es menor ya que en Chile, la primera causa de muerte externa de niños y niñas entre 1 y 14 años son los accidentes de tránsito. Sólo en 2015 murieron 73 niños de entre 0 y 12 años en siniestros viales, mientras se registraron 4.513 lesionados de esa edad, con heridas de diversa consideración. En los últimos 10 años fallecieron 290 niños de 0 a 12 años al interior de un vehículo particular y quedaron lesionados de diversa consideración 23.177 niños.

Frente a estas estadísticas son muchas la dudas que nacen entre los padres en torno al elemento llamado Seguridad en este tipo de vehículos, desde los antecedentes y hoja de vida del conductor o si cuenta con la licencia de conducir requerida, hasta aspectos técnicos del vehículo.

Sumado a esto, el 17 de marzo próximo comienza a regir una nueva ley que regulariza el uso de la silla de retención para niños y niñas la que se deberá usar hasta los 9 años de edad, ley que sin embargo no aplica al transporte escolar.

Al respecto, Marcel Matus, transportista y miembro de la Asociación Gremial de Transportistas Escolares de Rancagua (Agter) explicó que dicha normativa no se aplicará para ellos. “Estamos exentos de usar sillas hasta el momento, los cinturones vienen pensados para niños pequeños y además no alcanzan a afirmar la silla”.

Además detalló que los padres deben fijarse en que el transportista cumpla con toda la normativa exigida, “la licencia de conducir adecuada es muy importante, porque de no tenerla en caso de accidente no corre ningún tipo de seguro”, señaló Matus.

En esa línea, es derecho y obligación de los padres saber quién estará a cargo de los niños, por lo que pueden solicitar al transportista los datos que estimen convenientes a la hora de evaluar el servicio, y hacer las preguntas necesarias.

En relación a lo anterior Matus, aclara que una de las dudas frecuentes de los padres es la presencia de un auxiliar de recorrido. “Sobre cinco niños menores de cinco años estamos obligados a tener auxiliar. No obstante si no se cumple dicha cantidad, no estamos sujetos a esa norma. Sin embargo el Ministerio de Transporte nos exige tener una persona inscrita en caso de necesitar su función”.

Agter es un organismo que en Rancagua reúne a un porcentaje de transportistas y su existencia permite garantizar a los padres que sus miembros cuenten con la reglamentación requerida. Marcel Matus precisa que si bien actualmente la asociación cuenta con alrededor de 70 adheridos, son más de 200 los transportistas que circulan por las calles de la capital regional. Por lo tanto, hace un llamado a los padres para que sean rigurosos a la hora de contratar. “Los padres tienden a fijarse en el precio y no es lo más importante”, aseguró.

FISCALIZACIÓN

En tanto el Ministerio de Transporte y Carabineros efectúan fiscalizaciones en las que cada año se revisa que los conductores cuenten con la licencia apropiada, la que según la nueva ley debe ser A3 y que el furgón cuente con los aspectos técnicos funcionado correctamente, tales como revisión técnica y permisos de circulación al día, mecanismos de seguridad en buenas condiciones etc.

Si bien esta fiscalización es voluntaria, de parte de los transportistas, el Ministerio entrega un sello el que da la constancia a los padres que el vehículo fue revisado y está operativo, al respecto el próximo 4 de marzo se realizará una nueva fiscalización en el complejo deportivo Patricio Mekis.

Sugerencias a la hora de elegir el mejor furgón

-Que estén los cinturones de seguridad en sus asientos, y además en buenas condiciones.

-Que además de estar los cinturones bien instalados, asegurarse que cada niño ocupe un asiento y por ende un cinturón, de lo contrario no sirven.

– Exigir papeles de revisión técnica y permiso de circulación.

-Que tengan un seguro especial en caso de accidentes que proteja a los pasajeros.

-Pedir el permiso del ministerio de Transportes para transitar como furgón escolar.

-Exigir la hoja de vida del conductor, donde salen todos los datos, multas y por qué fueron recibidas. No es lo mismo decir que entró a una calle equivocada a que se pasó cinco signos Pare, una luz roja y transitó a exceso de velocidad.