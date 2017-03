Concejal  Carlos Arellano quiere  que se prohíba el rodeo en Rancagua

Podemos hacer de la Medialuna un centro del que disfruten todos los rancagüinos y no solo una elite que la utiliza un par de veces al año con un espectáculo de maltrato animal”, señaló.

A través de un comunicado de prensa, a pocas semanas de la realización de un nuevo Campeonato Nacional de Rodeo, el concejal DC por Rancagua, Carlos Arellano, expresó su rechazo a “esa práctica en la icónica capital del Rodeo, para dar inicio a una lucha por recuperar la medialuna de la ciudad – que hoy se encuentra en manos de privados – para uso de la comunidad”.

La presentación del concejal Carlos Arrellano busca modificar y actualizar la actual ordenanza ambiental para que prohíba, dentro de esos límites territoriales, el uso de animales en circos y rodeo, así como “toda actividad deportiva o recreativa en que se someta a animales a situaciones de violencia o estrés”.

En ese contexto también esta iniciativa busca recuperar la medialuna de Rancagua la cual se encuentra en manos de la Federación Nacional de Rodeo por 70 años más. Según explicó Arellano “acá se ha mentido consistentemente que me opongo a un proyecto de techar un recinto, pero no es así, me parece excelente tener un espacio para la realización de espectáculos para la ciudadanía, pero no estaré avalando una obra que irá en directo beneficio del rodeo y la tortura de animales.”

Respecto a las críticas que esta iniciativa podría generar en la comunidad de rancagüinos el concejal demócrata cristiano argumentó que el rodeo es una práctica de la élite corralera nacional y que poco disfruta el ciudadano común de Rancagua, “la realidad de quienes se mueven alrededor de esta práctica es gente de otras comunas y creo que perfectamente podemos darle vida a la medialuna regresándola a la comunidad, con espectáculos de calidad y sin necesidad de tortura a los animales. Podemos hacer de la Medialuna un Centro Cultural del que disfruten todos los rancagüinos y no solo una elite que la utiliza un par de veces al año con un espectáculo de maltrato animal”

Finalmente Carlos Arellano fue tajante en señalar que apoya el proyecto a techar la Medialuna “Apoyo el mejoramiento del recinto eso puede traer muchos beneficios a la comunidad, pero jamás estará mi voto para aquello si estamos mejorando un lugar para un espectáculo de la tortura animal, mis convicciones están claras y acá poco importan los cálculos mediocres y políticos, no quiero ver crecer mis hijos en una comuna que tiene este espectáculo tan sangriento.”

El Concejo municipal de Rancagua revisara en comisión de medio Ambiente la solicitud de modificación al plan regulador de protección animal.