Funcionarios de la educación paralizan un 80% de los establecimientos municipales de San Fernando

Este miércoles la gran mayoría de los profesores y asistentes de la educación de la comuna decidieron detener sus funciones mientras no se les paguen sus sueldos adeudados de febrero. Mientras, Leonel Littin, secretario general de la corporación municipal renunció a su cargo en medio de la crisis, y la mesa nacional del Colegio de Profesores visitó la comuna y se reunió con los docentes.



IRENE PADILLA A.



Como ya lo habían anunciado, los profesores y asistentes de la educación de San Fernando votaron la mañana de este miércoles si parar o no sus funciones en vista que la Corporación Municipal de la comuna aún les debe el sueldo completo del mes de febrero y una serie de asignaciones desde el mes de diciembre. Los funcionarios de la Cormun se reunieron en sus respectivos establecimientos, con asambleas que tuvieron como resultado que la mayoría de los trabajadores decidieran parar sus funciones hasta que el municipio sanfernandino entregue una solución a esta problemática. Al mediodía de ayer decenas de miembros de los sindicatos de la educación municipal se reunieron en la Plaza de Armas de la comuna exigiendo al alcalde Luis Berwart – quien es presidente del directorio de la Cormun- una solución pronta a este problema que ya se viene arrastrando desde octubre de 2016.

Magdalena Valenzuela, dirigente sindical de los asistentes de la educación y líder de la movilización explica: “ Estamos con un 80% de colegios paralizados, y dentro de ellos están los cuatro liceos y los colegios básicos más grandes como Centinela, Isabel La Católica, San Hernán y Olegario Lazo. Mañana jueves después de las dos de la tarde se supone que el alcalde informaría, cuánto se nos va a pagar – si es todo o qué porcentaje- y cuando, y que item”. Valenzuela además detalla cómo se desarrollará la movilización. “Enero se pagó en tres remesas y se terminó de pagar el lunes, pero quedaron deudas de los otros meses que no han sido canceladas y todo febrero; por eso en primera instancia iremos a paro estos tres primeros días, y evaluaremos el viernes la situación en que estemos, si es que han pagado o no”.

Magdalena Valenzuela cuenta que durante la tarde del martes, los dirigentes fueron informados de la salida del cargo del secretario general de la Cormusaf, Leonel Littin, una renuncia que se suma a la del encargado de Finanzas de la institución que se materializó a comienzos de febrero. En este marco, la dirigente planteó que la situación es insostenible, y que la movilización es el único camino que queda, algo que quieren explicar a los apoderados de cientos de niños sanfernandinos que se quedarían sin ingresar a clases el próximo lunes 6 de marzo. “ A pesar de que continuemos el paro, el lunes queremos recibir a todo el alumnado, citar a los centros de padres para informarles y hacerlos partícipes para que nos apoyen en esta situación, porque no es que nosotros no queramos atender a los alumnos , de ellos depende nuestra fuente laboral, pero nosotros necesitamos el apoyo de la ciudadanía porque el tema de la corporación no da para más”, sentencia la dirigente.

COLEGIO DE PROFESORES ANALIZA JUGADA DEL ADMINISTRADOR PROVISIONAL

Durante el mes de febrero, Mario Aguilar, actual presidente de la mesa nacional del Colegio de Profesores, expuso a El Rancagüino la necesidad de exigirle al Ministerio de Educación un solución para la crisis de la educación de San Fernando siendo una de las vías posibles el nombramiento de un administrador provisional que se haga cargo de los colegios y tenga trato directo con el Mineduc.

En el marco de la paralización, este miércoles llegaron hasta la sede el Magisterio en San Fernando parte de la mesa nacional, quienes estuvieron acompañados de la directiva regional y provincial del Colegio de Profesores, donde expusieron cuál será el planteamiento que se hará frente al Ministerio de Educación “ hemos llegado a la conclusión que tenemos que hacer esfuerzos frente a las autoridades de la comuna, para plantear la situación que se está viviendo y que nos den información con respecto a las medidas que ellos están tomando porque que nosotros estamos convencido que este es un tema que se da en dos municipios emblemáticos que son San Fernando y Cerro Navia que son exactamente similares en donde prácticamente desde el punto de vista financiero, ambos están hace muchos años quebrados y los únicos perjudicados son nuestros niños”, explicó Darío Vásquez, secretario de la directiva nacional quien afirmó además tener sus dudas sobre los resultados que pueda tener un administrador provisional en la educación sanfernandina. “Lo que hoy planteamos es que la solución no es con administrador provisional, porque el financiamiento es el mismo y los problemas son los mismos, la solución es que el nivel central resuelva el problema . ¿Qué resuelve una administración provisional para todos los colegios de San Fernando pero con el mismo financiamiento y los mismos problemas? Para eso tienen que ponerle más plata. Aquí en San Fernando la subvención que manda el gobierno no alcanza para pagar la planilla, entonces si nombran una administración provisional esta será exitosa en la medida que el gobierno central decida entregar las platas que corresponden”.

Por su parte Roberto Villagra, presidente de la mesa regional del Magisterio sostuvo que “esta crisis debe ser considerada en Santiago, por eso acordamos una coordinación nacional para impulsar una movilización, porque no venimos a buscar que se resuelva solo el pago por un mes, sino una solución definitiva de una problemática que ha pasado durante 15 años por la narices de todos los gobiernos, y no hacen nada con la excusa de que no tienen la facultad legal para intervenir”, concluyó el dirigente.