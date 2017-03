Las reacciones de la histórica victoria de O’Higgins

Los celestes se mostraron felices por el triunfo frente a Fuerza Amarilla de Ecuador, pero, están claros en que deberán luchar como visitantes para asegurar la clasificación.



Ricardo Obando

Fue un desahogo, no solo porque se volvió a ganar en Rancagua por torneos internacionales luego de 37 años, sino que, además, porque necesitaban confirmar que, se puede.

La victoria de O’Higgins por 1-0 sobre Fuerza Amarilla de Ecuador, fue analizada por sus protagonistas, y la conclusión es solo una: era fundamental.

En ese sentido, el primero en hablar fue el técnico Cristián Arán. El casildense, respecto al juego, comentó que “Fuerza Amarilla fue un equipo duro. Creo que la competencia siempre empareja, se juega de otra manera, las tensiones son otras y aunque uno quiera trabajar los partidos iguales, nota a los jugadores de otra manera”.

Ahora bien, en general, dijo que “no hicimos un buen partido, ganamos, no nos hicieron goles, pero también es cierto que pudimos marcar un gol más”.

Junto con ello, destacó que, tras la victoria, “queda la tranquilidad de que el equipo cumplió con algunos objetivos, ganó, no le marcaron, y eso es importante. El hecho de hacer un gol en la revancha obliga al rival a marcar tres”.

En tanto, al opinar sobre Fuerza Amarilla, argumentó que “que el rival complique, es parte del juego. Tienen algunos jugadores con características que los hacen complicados”.

Finalmente, respecto a la revancha, fijada para el 31 de mayo, dijo que “falta mucho, tendremos que competir en todo el torneo local para luego enfocarse en la revancha”.

TRANQUILIDAD EN EL PLANTEL

Todos coincidieron en que, a pesar del dominio durante el encuentro, no jugaron bien. Es más, tiene claro que deben mejorar mucho, pero que las opciones de avanzar a la segunda ronda están más que claras.

Pablo Calandria, quién volvió tras dos encuentros fuera por lesión, comentó que, ante las críticas por el poco juego colectivo, “no es lo mismo Copa Sudamericana que el campeonato local. Creo que fue un partido donde no estuvimos claros, pero, estos partidos hay que ganarlos y no nos metieron goles”.

A su vez, sentenció que “no se pudo jugar como queríamos, nos costó sacar la pelota desde abajo y cuando llegábamos arriba, no encontramos el paso”.

Por su parte, el volante Martín Rolle, aseguró que “cualquiera hubiese sido el resultado, la llave está abierta porque son 180 minutos”.

Junto con ello, manifestó que “fuimos adelante, estuvimos varias chances, pero quizás no estuvimos finos a la hora de definir”. A modo de conclusión en su análisis, puntualizó que “se ganó, que es lo importante, y no nos convirtieron”.

En tanto, Alejandro Márquez expuso que “dimos un primer paso, y ahora tenemos que ganar allá para clasificar a la segunda fase”.

Finalmente, Cristian Insaurralde, expuso que, a pesar del dominio, “tuvimos la suerte de encontrar dos jugadores solos y pudimos convertir”.

Además, valoró lo hecho por el rival, señalando que “ellos hicieron una táctica de meterse atrás y defender el arco en cero. Lo hicieron bien, nosotros no tuvimos la precisión necesaria para terminar la jugada, y debemos trabajar en eso”.

Mirando de reojo a Quilín

Horas antes del partido internacional, un tema generó que, la directiva celeste, se moviera rápido para concurrir a la ANFP con el fin de pedir que se investigue la posible irregularidad en la planilla de Colo-Colo en el partido disputado con O’Higgins en el estadio Monumental.

La aparición en ésta de Agustín Salvatierra como “preparador de arqueros”, generó la duda, hecho que también derivó en la denuncia de Deportes Temuco.

Sobre el caso, el vicepresidente del club, Cristian Abumohor, comentó a El Rancagüino que “se tomó la decisión de poner los hechos a disposición de la ANFP para ellos interpreten lo que tengan que interpretar”.

Finalmente, dijo que, sobre el caso, “nos enteramos por la prensa, pero, aparentemente, habría una anomalía, y presentamos una solicitud para que se investigue el caso”.