Plantas de Revisión Técnica de Rancagua funcionan a máxima capacidad

– Consecuente con la llegada de marzo, una verdadera estampida de automóviles ha llegado a los establecimientos fiscalizadores para regularizar su aprobación técnica.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Al menos dos horas de espera han debido soportar los conductores que han querido poner en regla su revisión técnica en los establecimientos fiscalizadores de la comuna de Rancagua y en particular, el recinto ubicado en la intersección de Av. Kennedy y Av. Tuniche.

El motivo de los largos tiempos de espera es lamentablemente la excesiva confianza de algunos conductores que han dejado el trámite para último momento, generando una carga adicional en el funcionamiento de las plantas que mantiene un periodo de atención de 20 minutos por cliente, desde el momento en que el vehículo es ingresado al sistema.

Por esta razón, no es extraño ver una extensa fila de autos estacionada al costado de la berma de Av. Tuniche debiendo esperar su turno bajo el intenso calor que se niega abandonar la región. En este sentido, el encargado (s) de la PRT Serviden, Sandro Ahumada “este mes de febrero deberíamos estar revisando las patentes terminadas en cero, pero es cosa de revisar las filas y uno puede ver que en su mayoría, se encuentra cualquier número menos el cero” extendiendo así el proceso para quienes realizan el trámite de acuerdo a la legislación.

“Esto lleva un mes y medio en que el flujo ha ido subiendo” asegura el jefe(s) de Serviden, adjudicando el aumento de clientes tanto al término del periodo de homologación de los vehículos nuevos adquiridos durante el 2014 como también a los choferes que llegan con sus papeles atrasados a cumplir con el proceso de revisión.

CONSIDERACIONES PARA NO REPROBAR LA REVISIÓN TÉCNICA

En su gran mayoría, la taza de rechazo en el proceso de revisión se debe a elementos o accesorios que no vienen incluidos en los vehículos de fábrica, como láminas polarizadas o de seguridad tinteadas para los vidrios del automóvil o tubos de escapes modificados, ambos elementos que están especialmente prohibidas por la legislación vigente – en el caso de los vidrios polarizados- o bien deben ser instalados cumpliendo una serie de requisitos – en el caso de los sistemas de escape-.

En este sentido, Sandro Ahumada esgrimió “es un tema visual, le recomendamos a los clientes que realicen una inspección visual a sus vehículos, que lo neumáticos presenten una banda de rodadura visible, que todas sus luces (estacionamiento, luces altas, freno, retroceso e intermitentes; además de la luz para la placa patente) funcionen adecuadamente”.

En cuanto a quienes personalicen sus autos con accesorios o partes que no vengan de serie, como llantas o sistemas de escape en sus modelos, el profesional aseguró “las llantas no están tipificadas, por lo que no se pueden rechazar vehículos con neumáticos diferentes a las medidas originales; el tubo de escape en tanto se puede modificar siempre y cuando conserve su silenciador y convertidor catalítico, además de no reemplazar el filtro de aire original del vehículo” haciendo referencia a los sistemas de inducción de aire y filtros cónicos de competición.

Finalmente y debido a la afluencia de público, Hurtado recomendó a quienes deban cumplir con el trámite llegar por lo menos con una hora de anticipación para quienes quieran acudir a la PRT en la mañana y de esta manera asegurar su atención dentro de los primeros puestos del día.

VALORES Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Para este año, los precios del trámite son los siguientes:

 Autos, Station Wagons y Camionetas: $13.950

 Taxis: $12.450

 Motos: $6.950

 Camiones y Autobuses: $18.100

Horarios de atención:

 Lunes a viernes: 8:30 a 13:00 hrs. y 15:00 a 18:30 hrs.

 Sábado: 9:00 a 14:00 hrs.