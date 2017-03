TRIUNFO POCO VALORADO PERO HISTÓRICO

Los que nacimos en 1978, sólo teníamos dos años cuando O’Higgins obtuvo su última victoria en Rancagua, válida por un torneo internacional. Una noche de invierno, con mucho frío y algo de lluvia, me contó mi papá que se sentó como siempre en la tribuna andes del antiguo Estadio El Teniente. Con sendos goles de Miguel Ángel Neira y Washington Olivera, el “Trapo”, los celestes vencieron a Sol de América de Paraguay, por la primera fase de grupos de la Copa Libertadores.

Transcurrieron 37 años para repetir los abrazos. El capitán Albert Acevedo, fue el encargado de revolver el pasado, desempolvar los recuerdos y gritar gol a escasos minutos del final. Hay muchos que aún se golpean el pecho por las ocasiones malogradas, por el golpe en el travesaño de Insaurralde, o por el presunto penal a favor de O’Higgins en el primer tiempo.

Sin embargo, la tarea se cumplió. Existían tres objetivos antes de iniciar los 90 minutos. Ganar, que no convirtieran en arco propio y sacar una tranquilizadora ventaja. Del trío, dos se cumplieron con total satisfacción. El disgusto o sin sabor posterior, es sólo para aquellos masoquistas que nunca se conforman. Vimos a una oncena aguerrida, si es cierto, con poco fútbol a veces, pero qué más da, si en el campo internacional lo importante es ganar y jugar con inteligencia, tal como lo hizo O’Higgins. Las variantes del segundo tiempo dieron resultado (últimos 20 minutos), la construcción del juego fue más precisa y profunda, se transitó desde la histeria y nerviosismo al interior de la cancha, al raciocinio y verticalidad.

Los disconformes tendrán que esperar hasta el 31 de mayo para celebrar su negatividad, o sufrir con el pase a segunda ronda de la Sudamericana. Lo que es yo, que soy de la generación del ’78, estoy feliz, pues he estado presente en dos momentos históricos: el título del 2013 y este triunfo sobre los ecuatorianos, después de tres décadas y siete años.



Manuel Polgatis