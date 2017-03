En Rancagua y Machalí: Comienzan los “tacos” y autoridades piden paciencia

Seremi de Transporte, Francisco Lara, señaló que habrá congestión vehicular y que se han tomado algunas medidas paliativas.

Por: Flor Vásquez Gómez

Levantarse más temprano, respirar profundo y armarse de paciencia. Eso tendrán que hacer a partir de hoy las miles de personas que tienen que trasladarse a sus colegios o lugares de trabajos, especialmente quienes viven en Machalí, en los sectores que limitan con esa comuna o en el área poniente de la capital regional.

Es que con el inicio de las clases -este lunes todos los colegios deben estar en funcionamiento- se sabe que también comenzarán los “tacos” en las llamadas horas punta, por el incremento del flujo de vehículos. El Seremi de Transporte, Francisco Lara, advirtió que “vamos a tener congestión vehicular”, por lo que hizo un llamado “a la paciencia” de automovilistas, choferes de la locomoción colectiva y pasajeros.

Uno de los puntos de alta congestión vehicular que existe en la conurbación Machalí-Rancagua está en el eje Sanchina, Escrivá de Balaguer y la avenida San Juan.

Paola Muñoz, vecina de Vista al Valle de Machalí, señaló que está cansada de los atochamientos. Debe salir de su casa a las 7:05 -ni un minuto más tarde- para llevar a sus hijos al Colegio Saint John, donde con suerte logra llegar a las 7:55 horas. “En un trayecto de 8 kilómetros me demoro casi una hora”, señaló. Como medidas para disminuir la congestión propuso “horario diferenciado para los colegios Nahuelcura, San Ignacio, San Alberto, Villa María y Pequeño Mozart, pero una diferencia mayor de 15 minutos, de modo que no salgan todos los padres a la misma hora. Otra medida podría ser que el municipio de Machalí ponga bicicletas gratuitas para los estudiantes en los accesos de villas aledañas a avenida San Juan”.

Además, plantea “sacar definitivamente el bandejón central de la avenida, porque no sirve, solo divide y quita espacio; si no estuviera habría más de tres vías por cada calzada. Otras medidas que sí serían más efectivas es que se implemente restricción vehicular en Machalí y Rancagua. Y que se realice la apertura de avenida República. También es necesario abrir otra vía que conecte Machalí y la carretera, ya que mucha gente trabaja en Santiago y no tiene más alternativa que pasar por Machalí, por Rancagua y ahí salir a la carretera”.

TRANSPORTE ELABORO EL PLAN MARZO

Frente a este serio problema, el Seremi de Transporte, Francisco Lara, indicó que “a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito ya hemos realizado coordinaciones con Carabineros, con los municipios de Machalí y Rancagua; y también con los colegios aledaños, especialmente los ubicados en avenida San Juan, donde tenemos los mayores problemas de congestión”.

Agregó: “Hemos elaborado el Plan Marzo, que consiste en una evaluación constante durante todo este mes, en que va a ir cambiando el comportamiento que ha habido durante el verano. Se sabe que van a aumentar los flujos, vamos a tener mayor tiempo de desplazamiento vehicular. En los inicios de clases existen actos en los colegios y hay más vehículos estacionados. Todo eso se va a estar monitoreando a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito”.

– ¿Se logró que algunos colegios tengan horarios diferentes de inicio de la jornada escolar?

– Eso se coordinó en la reunión con los colegios, se viene haciendo desde el año 2014; desde esa fecha tenemos entrada diferida en los colegios; esas son medidas paliativas. Hemos hecho una inversión en la sincronización de los semáforos; también nos hemos preocupado de la entrega de información a los usuarios a través de nuestras plataformas digitales y a través de las pantallas de mensajería variable que tenemos en avenida Miguel Ramírez. Ahí se entrega información de los tiempos de viaje por cada sector, para ayudar a tomar una decisión: si hay mayor congestión por Carretera El Cobre o por Alameda, que prefieran las vías menos congestionadas.

– ¿La Seremi ha promovido el uso de auto compartido?

También lo hemos hecho; y estamos promoviendo el uso de las ciclovías. Con los apoderados de los colegios nos hemos reunido para entregarles algunas recomendaciones para contribuir a disminuir la congestión; por ejemplo que los vehículos no ingresen a los establecimientos, que los niños no lleven las mochilas en la maletera porque eso significa un tiempo extra en el tiempo de detención. Han sido distintas iniciativas. Sabemos que no hay una medida que nos pueda cambiar esto. Por eso es que también hay un llamado a la paciencia; vamos a tener congestión vehicular.

¿Qué pasa con las obras de ampliación de algunas avenidas?

Hemos estado trabajando en los diseños de las conexiones oriente poniente entre Machalí y Rancagua. Serviu está terminando el diseño de República de Chile y Escrivá de Balaguer, la doble vía como una alternativa de salida de los vehículos por ese sector. Esperamos que eso se pueda ejecutar lo más pronto posible. Nosotros hemos logrado avanzar desde que asumió el gobierno el 2014 en la prefactibilidad que fue financiada por el Ministerio del Transporte y que se ejecutó durante el 2014-2015.

¿No se puede aplicar restricción vehicular por la congestión?

No podemos aplicar restricción vehicular; la única forma es que esté contenida en el plan de descontaminación y el plan del valle del Cachapoal no contempla la idea de restricción. El Ministerio lo que sí ha hecho es que se presentó un proyecto de ley para poder establecer restricción, pero esa está en el legislativo. Es decir, hay un proyecto para establecer restricción a los particulares por congestión, en todo el país. Hoy día, legalmente no se puede aplicar restricción por congestión vehicular.

Monitoreo del flujo vehicular

El miércoles último -día en que iniciaron las clases tres colegios de Rancagua- la Seremi de Transporte realizó un monitoreo del flujo vehicular, a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. “En general -señaló Francisco Lara- la situación estuvo normal comparado con igual fecha del año pasado; tuvimos una cantidad menor de vehículos. Los mayores problemas los tuvimos por vehículos mal estacionados, especialmente en calle Ibieta, en que tuvimos vehículos estacionados en las veredas, lo que retrasó el tránsito”.

Añadió: “Los mayores problemas de saturación de vías los tuvimos en Escrivá de Balaguer con avenida San Juan; también tuvimos algunos reclamos en Escrivá de Balaguer con Carretera El Cobre, en el semáforo de Nogales. Lo estuvimos monitoreando y la empresa contratista que tiene el contrato de mantención de los semáforos va a evaluar el cambio de programación del semáforo para poder mejorar el flujo en ese sector. En general, para ese día hubo una buena evaluación de la situación de congestión, pensando en que tres colegios grandes del centro de Rancagua iniciaron las clases. Considerando que en el primer día hay actos en los colegios, se tomaron otras medidas: el Instituto O’Higgins se consiguió con el municipio el estacionamiento del Teatro Regional”.

Respecto de la propuesta de eliminar el bandejón de avenida San Juan, indicó: “Lo que hicimos el año pasado, en conjunto con el municipio, fue eliminar un viraje de ahí. El tema del bandejón significa una obra vial mayor”.

Puntualizó que “en cuanto a infraestructura vial se está terminando el diseño de Escrivá de Balaguer. Sin embargo, lo que siempre hemos dicho es que no hay un proyecto o una medida que solucione completamente la congestión. Si no cambiamos los hábitos de cómo nos movemos cualquier obra que se realice es paliativa. Tenemos medidos los tiempos de viajes a través de la UOCT, han mejorado desde que implementamos la sincronización de semáforos, especialmente en el eje Miguel Ramírez-San Juan”.

Lara precisó que el miércoles último se registró el siguiente flujo vehicular:

-En horario punta mañana hacia Rancagua por San Juan-Miguel Ramírez. entre las 7 y 7,30 horas hubo 329 vehículos. Entre las 7,30 y la 8 horas hubo mil 89 vehículos y entre las 8 y 8.30 horas hubo 913 vehículos.

– De Rancagua hacia Machalí hubo 231 vehículos entre las 7 y 7:30 horas, 381 vehículos entre las 7:30 y 8 horas; y 354 entre las 8 y 8:30 horas. En la siguiente hora aumentó a una cifra de entre 347 y 477.

Víctor Cárdenas, director del SERVIU

“Proyecto Escrivá de Balaguer está en su última etapa de diseño”

El director regional de Serviu, Víctor Cárdenas, indicó que “el proyecto Escrivá de Balaguer está en su última etapa de ejecución en términos del diseño de ingeniería, lo que nos permitirá pasar posteriormente a la etapa de ejecución”.

Puntualizó que “estamos en la etapa de aprobación por parte de los servicios de las distintas especialidades, por las modificaciones que hay que hacerse a las redes de agua potable, de alcantarillado, las intervenciones en los cauces, sobre todo en el estero La Compañía, que es el más importante de ese sector. Estamos a la espera de las aprobaciones de esos proyectos para dar por concluida esa etapa y comenzar con la obtención de financiamiento para la ejecución”.

Explicó que la iniciativa contempla como “obra relevante la apertura de la avenida República de Chile hasta conectarla con avenida San Juan y a partir de San Juan hasta la Carretera El Cobre la ampliación de Escrivá de Balaguer, con la ampliación de la doble vía”.

Resaltó que la ejecución de ese proyecto, cuyo diseño ya está listo, ayudaría a descongestionar porque genera un nuevo acceso a la ciudad, un punto de conexión entre Rancagua y Machalí, “y se puede complementar posteriormente con algunas prolongaciones de calles en los conjuntos habitacionales nuevos que están hacia el lado norte de la avenida San Juan para conectarlo a Escrivá de Balaguer, este nuevo tramo de Escrivá de Balaguer que hoy día no existe”.

¿Qué pasa con la polémica por la eventual ampliación de la calle Hernán Ciudad?

Esa calle está contemplada en el plan regulador; por ahora se ha dejado pendiente su continuación, pero es una calle que efectivamente el plan regulador la contempla, por lo tanto el trazado y todo eso y las propiedades que existen en el sector están sujetas a declaratoria de uso público. Por hora nos hemos concentrado en la calle Escrivá de Balaguer y en la calle Baquedano del sector poniente, en que también hay problemas de congestión.

En cuanto al financiamiento para el proyecto Escrivá de Balaguer, lo más probable es que una parte importante sea sectorial y el otro organismo que aporte sea el gobierno regional.

EL PROYECTO

El objetivo del estudio es desarrollar a nivel de ingeniería el proyecto denominado Mejoramiento Interconexión Vial eje Escrivá de Balaguer- República, que involucra las comunas de Rancagua y Machalí, el cual forma parte de la cartera de proyectos definida recientemente para la conurbación Rancagua – Machalí.

El proyecto consiste en la apertura de la extensión de Av. República de Chile hasta la Av. San Juan y la ampliación y mejoramiento de la Av. M. E. de Balaguer desde San Juan a Carretera del Cobre en doble calzada en toda la extensión, con una sección compuesta por dos calzadas unidireccionales separadas mediante bandejón central y aceras peatonales y ciclovía, el proyecto posee una longitud de 3.76 km.

En la actualidad se encuentra en desarrollo la etapa 3 y final del estudio donde la empresa consultora debe conseguir la aprobación de los diferentes proyectos involucrados en cada uno de los servicios correspondientes.

Luis Ramírez, presidente AG Transporte Machalí

“El uso de la locomoción mayor

ayuda a descongestionar el tránsito”

El presidente de la Asociación gremial de Transporte Machalí, Luis Ramírez, señaló que a partir de marzo “la congestión vehicular se complica bastante, sobre todo en Machalí; las salidas que tiene la comuna son solo por avenida San Juan y Carretera El Cobre. Demasiado poco”.

Agregó: “Sabemos los esfuerzos que ha hecho el alcaide, hemos trabajado en conjunto tres años para poder buscar otras alternativas. Con el seremi de Transporte hemos conversado para hacer un sistema de 3 por 1. Hacer vías de 3 sentidos para Rancagua en horario punta; se conversó con el seremi, pero la respuesta fue negativa”.

Respecto de los tiempo de viaje, el dirigente indicó que “de terminal a terminal demoramos 55 minutos en horario sin congestión; en las horas punta demoramos casi dos horas en el recorrido. El taco de nosotros empieza en la “Vuelta de la Muerte” y termina en la 25 de febrero, después se reanuda en el terminal O’Higgins. Y pensamos que también habrá tacos en el sector del nuevo Hospital Regional porque todas las líneas están llegando hasta allá”.

Añadió que las máquinas de Machalí salen cada 4 a 5 minutos; “se renovó la flora, el promedio de flota es 7,2, la mejor flota de la región; y eso que somos rurales. Creemos que si se usa más la locomoción mayor, eso ayuda a descongestionar el tránsito. Y pensamos que es una buena idea el pensar en una vía exclusiva (para los microbuses) Machalí-Rancagua”.