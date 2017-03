San Fernando: Alcalde  promete pagar sueldos de funcionarios de la educación y anuncia la desvinculación de trabajadores de la Cormun

El lunes es el ingreso oficial a clases de la educación municipal sanfernandina sin embargo al cierre de esta edición la mayoría de los colegios siguen paralizados. Si bien el municipio se comprometió a pagar los sueldos adeudados de febrero durante el fin de semana, los docentes y asistentes de la educación no bajarían la movilización hasta que este anuncio se cumpla.

IRENE PADILLA A.

Para las 10.30 de la mañana del viernes el municipio sanfernandino anunció la conferencia que realizaría el alcalde de esa comuna Luis Berwart, de cara a la crisis de la educación municipal que tiene al menos un 80% de los establecimientos de esa comuna paralizados.

El pasado miércoles, cientos de docentes y asistentes de la educación organizados por diversos candidatos decidieron paralizar sus funciones luego de enfrentar una larga crisis desde octubre de 2016 cuando sus sueldos comenzaron a ser pagados en cuotas. La gota que rebasó el vaso esta semana fue que a solo días del inicio de clases, la totalidad de los sueldos de febrero y miles de pesos en asignaciones aún no se cancelaban.

En vista de la crisis, el alcalde de San Fernando salió a enfrentar a la opinión pública, partiendo por comprometer para este fin de semana el pago de los sueldos adeudados a todos los funcionarios de la educación. “En este momento podemos tener la certeza de que vamos a cancelar el 100% de los sueldos de los asistentes y los docentes de la Educación. Los sueldos se empezaron a cargar el mediodía de este viernes y debiesen estar disponibles este fin de semana”. Al mismo tiempo Luis Berwart explicó por qué la Corporación Municipal no ha podido cumplir con sus obligaciones con los trabajadores del sector educación. “Cuando asumimos hace cuatro años realizamos nuestros mejores esfuerzos para que los sueldos fueran pagados en su integridad cada fin de mes, sin embargo, a finales del 2016 para nosotros nos fue imposible pagar la totalidad de los sueldos, debiendo cancelarse en forma parcializada. La subvención que recibe la Cormusaf no alcanza para poder cancelar la totalidad de los sueldos”, por ello el alcalde anunció que esto “lamentablemente se traducirá en algunos casos en la no renovación de contratos o en la desvinculación de personas. Lo anterior se debe a que hay un exceso de dotación”.

Respecto a la forma en que el municipio pretende salir de la crisis Luis Berwart explicó que “cada peso que se traspasa desde el Municipio a la Cormusaf se deja de invertir en el resto de la comunidad. No nos olvidemos que estamos hablando de 1.500 o 1600 millones de pesos que pueden destinarse a otras áreas sensibles y de importancia. Lo ideal es que logremos de aquí a unos dos años que esos traspasos puedan ir disminuyendo y podamos invertir en la comunidad, en el entendido que la CORMUSAF pueda autosustentarse”.

Finalmente el alcalde aseguró que su municipalidad si recibirá recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP “para el año 2017 el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) contempla la entrega de alrededor de mil millones de pesos y la primera cuota para todas las municipalidades llegará en marzo”, sentenció el jefe comunal.

INCERTIDUMBRE ENTRE LOS FUNCIONARIOS

Los diversos sindicatos de trabajadores de la educación analizaban las medidas a tomar el próximo lunes cuando miles de niños vuelvan a clases en San Fernando. Según la presidenta del Colegio de Profesores colchagüino, Patricia Valenzuela, la información que ellos manejan es solo la que el alcalde dió en la mañana del viernes a través de una conferencia, y que no han tenido ningún tipo de reunión aclaratoria ni con representantes del municipio ni de la Cormusaf “en estos momentos el director provincial de Educación nos pide que volvamos a clases pero los colegas no lo van a hacer hasta que vean sus sueldos y eso se supone que sería mañana. Pero también hay gente que quiere que se les paguen sus asignaciones, hay distintos bonos que pagó el Ministerio (de Educación), que las platas llegaron a la municipalidad y no se han pagado por tanto hay colegios que se niegan a entrar a clases si esos montos no se cancelan”, indicó Valenzuela.

En este escenario la dirigente sostuvo que la educación municipal sanfernandina “está en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y creo que cada colegio decidirá qué medidas tomar el lunes, de si vuelven o no a clases porque en estos momentos aún no se decide nada”, sentenció.