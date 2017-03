O’Higgins no pudo con su verdugo

El Capo de Provincia se enredó en el juego propuesto por la Universidad de Concepción y solo igualaron 1-1.

Ricardo Obando

No pasó del empate, en el estadio El Teniente de Rancagua, O’Higgins no fue capaz de vencer a su bestia negra. El equipo de Cristián Arán igualó 1-1 frente a una ordenada Universidad de Concepción, y, al igual que en 2016, no lo pudo vencer.

En ese sentido, durante el primer tiempo, las sorpresas llegaron de entrada, pero, no fueron a favor, sino que, en contra. Un dudoso penal de Miguel Pinto sobre uno de los delanteros de la U penquista, fue cobrado por Piero Maza. Corrían los 2’ y Fernando Mánriquez nuevamente batió a los celestes.

En desventaja, el equipo que anoche dirigió Víctor Fuentes, tuvo que bregar, pelear cada balón en la mitad de la cancha y así poder vulnerar a una buena defensa visitante.

Así llegó el 23’. Una pelota profunda de Alejandro Márquez, dejó en posición de gol a Cristián Insaurralde, y, el trasandino, no tuvo problemas para concretar la igualdad.

De ahí en adelante, todo fue celeste. El equipo rancagüino puso todo para poder quedar en ventaja, pero no lo logró. Y, con el 1-1 se fueron al descanso.

Después, en el segundo lapso, todo lo bueno que se vio, se perdió en un mar de disputas en la mitad de la cancha. Los rancagüinos, se desordenaron y cayeron en lo que propuso la U penquista.

El equipo de Francisco Bozán mostró un juego de ir al choque, de meter en la mitad de terreno, y eso sin duda que complicó.

Los celestes, no fueron capaces de vulnerar a Cristian Muñoz, especialmente por su falta de claridad en mitad de terreno, y también por el poco espacio que se dio para el actuar de Insaurralde, Calandria, Arancibia y Muñoz.

De esta forma, no hubo goles el complemento y el partido culminó con en el tiempo inicial. Un 1-1 que deja a O’Higgins en el octavo lugar con 7 unidades.

Ahora, los celestes deberán preparar su próximo duelo, el domingo que viene al mediodía en Talcahuano frente a Huachipato.

Ficha del Partido

O’Higgins (): Miguel Pinto; Fabricio Fontanini, Albert Acevedo, Raúl Osorio; Yerson Opazo (83’, Nozomi Kimura), Alejandro Márquez (73’, Pedro Muñoz), Juan Fuentes, Martín Rolle; Francisco Arancibia, Pablo Calandria (86’, Santiago Lizana), Cristian Insaurralde. DT: Cristián Arán.

Universidad de Concepción (): Cristian Muñoz; Gustavo Mencia, Waldo Ponce, Francisco Alarcón, Héctor Berríos; Michael Lepe (86’, Jorge Troncoso), Ronald de la Fuente, Fernando Manríquez, Francisco Portillo; Gonzalo Barreto (90’+3’ Alejandro Camargo), Jonathan Benítez (80’, Jorge Luna). DT: Francisco Bozán.

Árbitros: Piero Maza, Sergio Lagos, Óscar Suazo; Franco Arrué.

Amonestados: Márquez, Kimura, Osorio (OHI); Alarcón, Berríos, De la Fuente, Benítez, Ponce, Mencia (UdeC).

Expulsado: 90’, Waldo Ponce.

Goles: 0-1, Mánriquez (p); 1-1, 23’, Insaurralde.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 4.777 espectadores.