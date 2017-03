Siempre me pareció que el feminismo, o más bien las feministas, eran demasiado extremas. Tenía en mi mente la caricatura de mujeres agresivas que peleaban por los derechos de las mujeres denostando a los hombres y sin poder tener puntos de inflexión.

Pero hoy al seguir conociendo las discriminaciones, y delitos que aún viven millones de mujeres en el mundo, creo que nos deberíamos volver muchas más personas feministas. Así apoyar a las pequeñas niñas secuestradas desde agosto de 2014, cuando las tropas de EI avanzaron sobre su territorio próximo al monte del Sinjar, donde mataron a cientos de lugareños y se llevaron a miles de mujeres y niñas, las cuales han sido violadas y maltratadas hasta el día de hoy. Algunas de ellas hoy han dado su testimonio sin obtener mucha ayuda por parte de organismos internacionales para ir en apoyo de aquellas que están aún siendo violentadas.

También vemos que en nuestro continente todavía existe un machismo exacerbado que les da paso a ver todos los días distintos casos de violencia contra las mujeres, donde las parejas son vistas como una propiedad que debe hacer todo lo que su pareja indica.

Desde hoy soy feminista y si debo gritar las aberraciones del mundo contra nuestro género, me sumo. Me sumo porque en esta época, de los adelantos tecnológicos, de la modernidad, de las redes sociales, no nos podemos hacer los lesos con casos que más que denostar a las mujeres, están pasando a llevar los derechos humanos en todos los sentidos.

Hoy no queremos paridad, sino que igualdad, que podamos desarrollarnos como deseemos sin tener ventajas o desventajas por nacer mujeres. Queremos que terminen las injusticias en todo el mundo, y aquí en nuestro país queremos que se nos trate igual que a los hombre, con el fin de competir y trabajar como pares.

A un día de la celebración del día internacional de la Mujer, les deseo a todas que logren sus sueños y que se sumen a seguir luchando por sus derechos, pero también por los derechos de aquellas que están siendo víctima de la violencia e injusticia humana.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones