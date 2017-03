Dos incendios forestales se mantienen activos en la Región de O’Higgins

Hoy autoridades regionales se reunieron en un nuevo Comité Operacional de Emergencia (COE) en Onemi O’Higgins, para evaluar la situación actual de los siniestros.

Fernando Ávila Figueroa



Hasta la comuna de Santa Cruz llegó la tarde del lunes el Intendente Regional, Pablo Silva Amaya, para constatar en terreno el avance del incendio forestal “Panamá 2”, que actualmente, afecta 657 hectáreas de bosque de pino, arbolado nativo y pastizal, en dicha comuna y en Chépica, situación por la que se mantiene vigente una Alerta Roja desde el 6 de marzo.

El incendio se encuentra con comportamiento errático debido a condiciones de topografía irregular y cambios constantes en la dirección del viento, especialmente en sectores que se mantienen activos. Durante la noche el incendio avanzó de forma significativa, pero no se registran viviendas afectadas.

Para este siniestro se destinaron siete técnicos, seis brigadas, un camión aljibe, cuatro helicópteros y un avión AT. Puesto de Mando de Conaf, dos helicópteros de Onemi, tres camiones aljibe del Municipio de Chépica y un camión aljibe del Municipio de Santa Cruz, maquinaria pesada del MOP y una ambulancia ACHS.

Asimismo se encuentra activo y con la misma alerta el incendio forestal “El Tonel”, que consume una superficie de alrededor de 250 hectáreas en la comuna de Litueche. El siniestro presenta intensidad media, dos sectores se encuentran contenidos, tres sectores activos en intensidad baja a media y uno de ellos en dirección a viviendas.

Para su control se destinaron siete técnicos, cuatro aviones AT, siete brigadas, dos helicópteros y un camión PC-CODE de Conaf, tres helicópteros de Onemi, un camión aljibe del Municipio de Litueche, dos camiones aljibes del Municipio de Navidad, maquinaria pesada del MOP, una ambulancia ACHS y dos carros de Bomba.

Para evaluar esta situación y coordinar acciones a seguir durante el transcurso del día, la máxima autoridad regional, encabezó la mañana de este martes un Comité Operacional de Emergencia (COE) en Onemi O’Higgins, instancia en la que además se evaluaron los cursos de acción ejecutados para controlar la emergencia que afectó al Río Cachapoal.

“Nuestra preocupación en este momento es Litueche, Santa Cruz y Chépica, ya que los incendios presentan intensidad alta. Sin embargo, se ha dispuesto la cantidad de recursos suficientes para su control. Además, hemos gestionado nuevamente maquinaria para hacer cortafuegos, así es que durante el día se harán monitoreos para ver cómo está la situación de los incendios esperamos tenerlos controlados lo antes posible”.



UN DETENIDO EN LITUECHE

Por su parte Carabineros informó que tras la alerta de Bomberos se tomó conocimiento del incendio forestal que afecta a bosque de pino y eucalipto en el sector El Tonel camino a Topocalma, Ruta G-872 kilómetro 8, registrándose 60 hectáreas aproximadamente consumidas por el fuego, registrando dos viviendas afectadas, las cuáles se encontraban sin moradores.

Personal de Carabineros SIP luego de efectuadas las diligencias, logró establecer el origen del siniestro debido a que el sujeto L.A.M.F, de 53 años, efectuaba trabajos de tala de un árbol eucalipto al interior de su predio, cayendo un tronco sobre el tendido eléctrico, cuya acción origina el fuego. En el lugar se encuentran 2 brigadas Conaf, 4 aviones AT, 2 helicópteros, Bomberos de Litueche, Navidad y Pichilemu. El Fiscal instruyó la concurrencia de Labocar y SIP.