Roban documentación desde sede en Rancagua de Renovación Nacional

Fernando Ávila

Fotos: Marco Lara



De un robo fueron víctimas las dependencias de Renovación Nacional ubicadas en calles Cáceres 214 en Rancagua. Según el presidente de la colectividad en el Distrito 32, Felipe Uribe, la mañana de ayer martes, la secretaria encontró las dependencias abiertas llamando de manera inmediata a Carabineros.

En el lugar no hubo daños materiales, pero si robo de documentos como el padrón electoral, fichas de militantes, y catastro de donaciones relacionadas con los incendios forestales. Pese a ello la documentación esta digitalizada por lo que según el presidente distrital no habría mayores inconvenientes para reordenar lo sustraído.

Uribe añadió que el tema no los afectará mayormente, así como no habrá cierre de sede, tomando los resguardos necesarios para que este tipo de hechos no se repitan. Se trabaja para ver si en los alrededores existe alguna cámara de seguridad que permita esclarecer los hechos.