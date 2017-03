Día Internacional de la Mujer: Mujeres chilenas cada vez más empoderadas

-Conversamos con un grupo de mujeres de la región sobre la situación de la mujer en Chile. Todas concuerdan en lo alcanzado gracias a ellas mismas, pero creen que todavía falta mucho por avanzar.

Por: Ximena Mella Urra

En la actualidad, las mujeres en Chile superamos en número a los hombres y están viviendo incluso más que ellos. La esperanza de vida llega hoy casi a los 80 años y según último censo del INE, son más de 8 millones y medio en todo el territorio nacional. Incluso están teniendo menos hijos que antes. De acuerdo a las estadísticas, en los últimos 50 años las mujeres chilenas han pasado de tener en promedio 5,58 hijos a solo 1,83.

Pero más es menos. Es que las tasas de participación de las mujeres chilenas en cargos de liderazgo o en partidos políticos son las más bajas de los países de la OCDE. En el ámbito laboral rondan casi el 45%, en contraste con el 75% de países como Estados Unidos, con un horario que llegan a las 10 horas al día y ganando entre 30% y 35% menos que ellos en igual cargo.

Pese a lo anterior, hoy en día la mujer chilena se siente cada vez más empoderada, seguras de sí mismas y autovalentes. En el contexto de un nuevo Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), instancia en que se conmemora la trágica muerte de 146 trabajadoras neoyorquinas a consecuencia de una protesta por sus derechos laborales, recogimos los siguientes testimonios de un grupo de mujeres destacadas dentro de su ámbito profesional o de su actividad, profesionales, madres, líderes y autosuficientes.

“Ser mujer es ser madre, referido no solo a la procreación biológica. Estamos destinadas a procrear profusamente en todo ámbito de la vida, ya sea el profesional, artístico, social, familiar, relacional y espiritual. Se está destinada además a cuidar a un otro, a la naturaleza y a todos los que viven en ella. Damos vida y la protegemos”, nos dice la emprendedora turística en Chacayes, Rosario Urrea.

“Por el hecho de ser madre, ser mujer es tener una gran responsabilidad. Debemos tener la responsabilidad de organizar el hogar, lo que lamentablemente la sociedad no valora en lo que vale, ya que asume que ser madre y eje del hogar es prácticamente una obligación adquirida”, comenta la educadora y rectora del Colegio Inglés Saint John, Ana María Garrido. “La igualdad de género es un derecho y en nuestro país ha habido importantes avances al respecto. La mujer se ha incorporado activamente al desarrollo del país en todas las áreas. Todo lo que han conquistado las mujeres hasta el momento es parte de una lucha histórica. Hoy la mujer está haciendo valer sus derechos y ya no depende de otros para cumplir sus anhelos, sólo debe tener la convicción que con esfuerzo y entusiasmo lo puede conseguir”.

En lo personal, comenta la educadora, ha tenido la libertad para decidir y participar, transformando las malas experiencias en aprendizaje. “He podido compatibilizar el trabajo con la vida familiar y he logrado los espacios adecuados para participar en perfeccionamientos que me han permitido desarrollarme profesionalmente”.

Para la folclorista local Mimí Jeldres, ser mujer es todo: es ser madre, trabajadora, amiga y mujer. Piensa que la mujer de hoy está un poco más liberada y tiene más opinión. “Si miramos hacia atrás, estamos saliendo adelante, lo cual ha sido muy beneficioso para nosotras ya que podemos enseñarles a nuestras hijas y nietas para que el resto nos respeten. Ahora nos hacemos escuchar, estamos empoderadas y destinadas a realizar nuestros sueños. En mi caso me siento plenamente realizada. Es que todas tenemos sueños, no importa si son grandes o chicos pero podemos hacerlo. Yo siempre quise ser una artista y lo logré: estar en el Festival de Viña, en el de Olmué, recorrer Latinoamérica, todo ello lo he alcanzado”.

La artista trabaja con muchos adultos mayores y ha visto cómo las mujeres de este grupo etario se están empoderando y se organizan solas con el apoyo de muchos, como por ejemplo en los clubes o centros de adultos mayores, lo cual es mucho mejor que antes. Ahora tienen voz, se organizan y hacen un sin fin de actividades gracias a los municipios y distintos organismos”.

Mirenchu Beitía, es gobernadora de Cachapoal y nos asegura que nunca sintió algún tipo de discriminación por ser mujer hasta que llegó a ocupar cargos de alta confianza. “Por eso nos falta aún mucho por recorrer. Reconozco que hay un cambio sobretodo en la crianza de los hijos y lo he vivido viendo a mi hijo”.

A su parecer la mujer chilena es emprendedora que ante la adversidad siempre sale adelante primero como mamá y también como emprendedora. “También es sabido que las mujeres son mejores pagadoras y por ende mejores administradoras. Asumimos así nuestros desafíos y nuestros anhelos propios”. Y añade que se han logrado grandes cosas como por ejemplo que través de proyectos exista una ley de cuota donde realmente el 40% debe estar contemplado el tema de la equidad de género. Esperamos que para esta nueva elección podamos tener más parlamentarias en el Congreso, más consejeras regionales, etc”, explica.

MUJER Y TRABAJO

A partir de la década de los noventa, la participación de las mujeres en el mercado del trabajo ha experimentado un aumento progresivo en América Latina. En nuestro país, en 1986 la tasa de participación femenina alcanzaba apenas el 29,1%, en 2015, esta cifra rondaba el 54% de acuerdo a la OCDE. A pesar de este aumento en las cifras, los ingresos económicos femeninos siguen siendo más bajos que los hombres. Se ha llegado a hablar que la mujer gana hasta un 30% menos que el hombre en un mismo puesto laboral.

Marcela Miranda es comisario de la PDI y Jefa de Extranjería en la Región de O’Higgins. Por el hecho de ser mujer no ha sentido discriminación en la institución donde trabaja. “Se nos reconoce por nuestros méritos y porque somos muchas dentro de la policía. Además tenemos equidad en remuneraciones y de a poco hemos ido asumiendo más cargos de poder aquí”, analiza agregando que hay un enorme cambio en el paradigma. “Gracias a nuestros antepasados nos hemos permitido vernos como sujetos de derecho, nos respetamos más, somos más empáticas y nos permitimos ser más libres”.

Según su visión, ser mujer es ser única porque nos da la posibilidad de cumplir distintos roles. “Somos más luchadoras, más transgresoras y más resilentes que antes. En Chile ser mujer es ser una difícil tarea porque nuestra tarea no está equiparada. Nos tocan los roles de madre y dueña de casa. Y muchas veces estamos en tela de juicio por todos cuando deciden postergar su maternidad o el amor por su vida profesional y laboral”.

En cuanto a la equidad de género, la comisario dice que aún estamos en una etapa de “preadolescencia”. “Todavía estamos en una época donde existe el machismo, un aspecto negativo del ser humano lo cual hace invisible la igualdad con la que todos hemos nacido. Estamos enfermos, todos, por aceptar de una u otra manera el machismo, por permitirla y por hacernos los ciegos, sordos y mudos. Contamos con el ímpetu de querer cambiar esto pero no tenemos la madurez suficiente para lograrlo”.

Por su parte, Natalia Moraleda es operadora (chofer) de un camión CAEX (100 toneladas) en la mina Rajo Sur en la División El Teniente de Codelco, un trabajo que se podría considerar para la sociedad como “solo para hombres”. Casada, madre de tres hijos, viene llegando de un post natal piensa que aún hay bastante machismo en Chile, pero solo depende de nosotras cambiar ese destino. “Hemos demostrado que somos fuertes y que estamos preparadas para todo. En El Teniente hemos visto grandes avances en inclusión. Se han incorporado mujeres a diversas faenas que se han adaptado a ellas. Creyeron en nosotras y por eso nos están dando oportunidades que hay que aprovechar”.

Para ella lo más complicado es ser dueña de casa, trabajadora y mamá. “Con el apoyo de la familia y siendo perseverante se puede y yo al menos lo he logrado sin dificultades. Responder en el trabajo y en la casa es lo más complicado, exige mayor esfuerzo. Pero en mi caso es perfectamente compatible. Parece difícil pero se puede. Yo tuve mi bebé y me pude incorporar perfectamente. La maternidad no es una limitante. De hecho no veía la hora de volver a trabajar”, termina sonriendo Natalia.

Rosario Urrea sacó adelante su proyecto turístico en Chacayes, llamado Refugio Río Cipreses, gracias a su constante trabajo. “Ser mujer trabajadora en ambientes de hombres es duro, porque creo que se percibe la discriminación. También afecta el hecho de ser madre. Estar embarazada o cuidar un niño o una hija te hace tener que elegir entre tu trabajo o tu familia y es lo más duro que puede suceder. Las empresas se han formado excluyendo estos hermosos sucesos que favorecen a la sociedad y es algo que debería cambiar, porque la mirada femenina le da el plus al entendimiento para hacer mejor las cosas”.

LO QUE FALTA

Si bien poco a poco las mujeres van ganando terreno en el ámbito personal, vocacional y profesional, aún falta mucho por hacer. Todavía estamos en deuda en el tema de los derechos y oportunidades, nos dice Mirenchu Beitía, gobernadora de Cachapoal. “Creo que aún nos falta cargos de responsabilidad donde se tomen decisiones importantes. Podemos hacer un aporte importante como mujer cuando se trata de hacer un mejor país. Se necesita un cambio de cultura que pasa porque tengamos mayor participación en cargos por ejemplo de elección popular donde al final terminamos dejando al hombre que se haga cargo”.

Falta aún mucho camino que recorrer, asegura la rectora del Colegio Inglés Saint John. “Las mujeres debemos trabajar a nivel de la educación para poder lograr los objetivos sociales, como igualdad de derechos en liderazgo político y también igualdad de beneficios salariales. Necesitamos más mujeres con mayor protagonismo público”.

“Yo les diría a otras mujeres que sigamos ganando espacios. Por ejemplo que se atrevan a trabajar en minería porque somos perfectamente capaces de hacer un buen trabajo en cualquier parte”, anuncia Natalia, trabajadora en El Teniente.

Las mujeres han logrado mucho en este país, indica Rosario Urrea. “Creo que lo que falta es creernos el cuento que lo podemos hacer y no luchando como lo harían los hombres. Mi propuesta es hagámoslo como mujer, como fémina, como ser amoroso, cálido y creador que siempre hemos sido”.

MACHISMO

El machismo y la violencia de género ha sido, opina Ana María Garrido, como el peor de los daños que ha afectado a la mujer y a la familia, porque esto se transmite como modelo para el futuro actuar de los hijos. “Es por ello que hay que infundir desde la primera infancia el respeto entre ambos géneros y como educadora, tenemos un importante rol”.

A su juicio, toda mujer se ha visto afectada por el machismo. “El sentimiento de culpa por no atender a tiempo completo las responsabilidades del hogar que era lo correcto décadas atrás, es producto del machismo que está presente tanto en el mundo laboral como en la vida familiar. He visto a mi alrededor mujeres que siguen siendo víctimas de violencia machista. Pero gracias a las campañas que han sensibilizado a la población, la mujer puede gozar de derechos y libertades que hace algunas décadas atrás les eran negados”.

En Chile es difícil ser la mujer que hoy queremos ser porque están fuertemente arraigadas conductas inscritas en la parte más oscura del machismo, resalta la emprendedora turística de Cachayes. “El machismo oscuro, hostil y agresivo que tiene su expresión en el poder, la discriminación y la violencia de cualquier tipo, viene de una defensa de la propia debilidad. Pero por el otro lado existe un lindo masculino luminoso, aquel en que los hombres reconocen su parte fémina y la otra varonil y de acuerdo a ello actúan. Nace así el respeto y la tolerancia”.