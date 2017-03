Dirigentes de la NM de Santa cruz acusan a alcalde de exceder gasto legal de campaña

Aseguraron que William Arévalo gastó 139 millones de pesos durante su campaña alcaldicia lo que le podría costar el cargo. Por su parte el jefe comunal indicó que la acusación es otra maniobra en su contra del Gobierno tras la polémica de los incendios de enero.

Por: IRENE PADILLA A.

Durante la mañana de este martes diversos dirigentes de la Nueva Mayoría de Santa Cruz liderados por el ex candidato a alcalde por esa comuna colchaguina, Jorge Alarcón se reunieron con el director del Servel O’Higgins, Rodrigo Díaz para entregar una serie de antecedentes que demostrarían que el alcalde santacruzano William Arévalo habría excedido ampliamente sus gastos de campaña para el sillón edilicio en 2016.

Alarcón explicó que tras dos meses de investigación, el dossier completo de antecedentes puede aseverar que “la contabilidad electoral del actual alcalde William Arévalo es más alta que lo que permite la nueva ley de gastos, que en el caso de Santa Cruz es de 26,5 millones de pesos; aquí estamos hablando de un gasto que logramos demostrar de 139 millones, o sea se quintuplica la cifra”.

Respecto a los detalles de la denuncia, Alarcón explicó que “hicimos un recuento de todas las actividades que se realizaron que fueron 21: 18 en localidades que incluyen escenario, charros, cantantes, choripanes más el evento de cierre que fue tremendo con el show de Noche de Brujas, Croni-k y el Charro Morales. La suma de todo esto lo desglosamos y en el escrito que presentamos va detallada cada cosa y se llega a 139 millones 594 mil pesos lo que sobrepasa con creces el gasto mínimo electoral, por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que se rechace la cuenta y a la vez el alcalde sea destituido del cargo que es lo que correspondería por ley”.

Consultados acerca del sentido político que tendría esta denuncia, Romina Arce dirigente del PS regional sostuvo que “acá esta toda la Nueva Mayoría involucrada en este tema y RN se sumó, entonces ya no es algo político sino de la comuna” a lo que Alarcón agregó que “hay parte de la derecha metida en esto, este es un tema transversal, es un tema comuna porque aquí se infringió la ley de límite de gasto electoral abiertamente entonces nosotros como comunidad decidimos hacer esto.

Según los denunciantes el próximo 23 de marzo el Servicio Electoral podría tener una respuesta respecto a esta situación “el delta de gastos es muy amplio por eso tenemos la certeza absoluta de que esto va a prosperar muy bien”, concluyó Alarcón.

Por su parte, el alcalde William Arévalo afirmó estar completamente tranquilo “nosotros hicimos nuestra rendición de cuentas en base a lo que la ley nos exige, entregamos toda la información, las facturas están entregadas…pero si ellos tienen antecedentes tendrán que entregarlos al Servel, ellos son los encargados de velar por ello. Las rendiciones se hicieron y están aprobadas por eso tuvimos el decreto de proclamación que me permitió asumir nuevamente la administración, pero nosotros no somos quienes para contradecir al Servel y si se nos observa algún gasto tendremos que apelar, pero estoy muy tranquilo”, indicó el edil.

¿SANTA CRUZ VERSUS LA NUEVA MAYORÍA?

Tras los eventos del incendio forestal de enero donde el alcalde William Arévalo acusó inoperancia por parte del Gobierno a través de los medios de comunicación, la relación entre los representantes de la Nueva Mayoría local y el jefe comunal se ha hecho cada vez más tensa. El última episodio polémico sucedió el pasado sábado durante la Fiesta de la Vendimia, hasta donde no llegó ninguna autoridad regional. Para Arévalo esta es una señal clara de parte del oficialismo: “El hecho que no estuviera ninguna autoridad de Gobierno en una fiesta que es nacional, donde nunca las autoridades se habían restado, es una señal del Gobierno en general de que me van a pasar la cuenta por decir las verdades que dijimos. Esto vino en cadena, primero las amenazas del senador Letelier , después el poco apoyo para las catástrofes, que lo resolvimos, después el tema de la Fiesta de la Vendimia donde se pide por orden de gobierno no participar a todas las autoridades y hoy este tema con el Servel”, por ello el alcalde de Santa Cruz agregó que “ellos van a usar todas las herramientas necesarias para poder enlodar mí y (Alarcón y otros) están siendo tontos útiles, son los que están haciendo el juego, es parte de esto, de lo sucio de la política”.

Consultado acerca de la posibilidad de que la comuna sea incluso castigada con la negativa de recursos para proyectos de financiamiento, el alcalde santacruzano afirmó que “no me extrañaría que en el futuro no fuéramos contemplados pero no me asusta porque las comunas no crecen solo por la cantidad de plata que les entrega el Gobierno central, crecen por la capacidad de gestión que tengan los alcaldes y con estrategia público -privadas para generar soluciones”, finalizó la autoridad.

Consultada la intendencia por la ausencia de autoridades el sábado en Santa Cruz, Mauricio Valderrama, seremi de Gobierno afirmó que si bien a él le llegó la invitación por parte del municipio para este evento, ese día todas las autoridades locales tuvieron un compromiso ineludible : “estábamos convocados a una actividad formal de capacitación del Censo 2017 de las 9 de la mañana hasta las 13.00 horas donde tuvieron que asistir el Intendente, gobernadores y todos los seremis y se dió la coincidencia con esta ceremonia”, indicó Valderrama.