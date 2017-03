Refichaje de militantes: partidos políticos en la región estarían quedándose sin representación parlamentaria

Solo 917 militantes inscritos de aquí al 15 de abril exige la nueva legislación para que un partido político se constituya en la región de O’Higgins, y los únicos que han logrado esta meta son dos: el PS y Evópoli. Desinterés de los propios militantes, bases que se sienten abandonadas, peleas entre dirigentes y especialmente la mala reputación de la política tienen a distintas colectividades en jaque.



“PPD La Fuerza del No” rezaba uno de los insertos de Diario El Rancagüino el 1 de octubre de 1988, solo cuatro días antes del plebiscito que cambió la historia. Esos fueron los años dorados del Partido por la Democracia, la tienda política creada para aunar las voluntades de miles de personas que apostaban por una política progresista de izquierda alejada de los extremos, especialmente ante una dictadura que a regañadientes permitió en 1987 que los partidos políticos chilenos pudieran rearmarse.

Ricardo Lagos y Jorge Schaulsohn fueron los socios fundadores del PPD, un partido que hoy esta prácticamente en la UTI. Ello porque el año pasado el Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia que permite que los partidos políticos sean financiados por el Estado, con tal de evitar las relaciones turbulentas entre política y empresas, pero para ello la nueva legislación obligó a todas las tiendas a fichar y refichar militantes. La cuota de militantes la definieron los propios legisladores, 17 mil 500, y además signaron en la ley que para que un partido existiera debía cumplir también una meta regional lo que le permitiría tener congresistas en esa zona. La meta en nuestra región es de apenas 917 personas.

La misión, que en un principio se creía fácil, se ha convertido en un dolor de cabeza para la mayoría de los partidos, y en especial para el PPD donde muchos de sus militantes emblemáticos han rechazado volver a inscribirse acusando que la tienda perdió el alma. Uno de ellos es José Joaquin Brunner, ex ministro de la nación quien hizo un fuerte mea culpa hace algunos días explicando a la ciudadanía con duras palabras por qué no volvería a su partido de origen. “No me reinscribo porque el PPD, partido en el cual milito desde el acto de su fundación, extravió su identidad original. La maquinaria partidista reemplazó la vitalidad y diversidad de la organización. Los ideales dieron paso a los caudillos. La renovación intelectual fue desplazada por la rigidez de las consignas. El “progresismo” se convirtió en una caricatura”, sentenció Brunner en su misiva a los chilenos.

¿Pero cuál es la situación del partido en la región? Dos visiones se disputan la verdad cuando el plazo de inscripciones vence el próximo 15 de abril. Guillermo Acuña, presidente comunal de Rancagua indica que el partido no tiene más del 35% de la meta regional a la fecha, y que las bases están dejando la vida en las calles con tal de buscar nuevos militantes. Así detalla el dirigente las causas de esta crisis “lamentablemente el partido se parlamentarizó mucho, sucedió que los parlamentarios se llevaron el partido para la casa y no tomaron en cuenta a las bases, la gente ya no adhiere al partido por lo ideales sino que muchas veces los parlamentarios lo llenaron con gente que adhiere a ellos directamente, eso ha mermado a los partidos. Antes cuando los ministros venían a las regiones, conversaban con nosotros, había diálogo, eso también se perdió. Nosotros fuimos un partido muy fuerte en la sexta región llegamos a tener si mal no recuerdo 14 comunas donde el edil era del PPD, tuvimos dos parlamentarios como Esteban Valenzuela y Aníbal Pérez, que recorrían la región, hablaban con los militantes había una vida partidaria que ya no encontramos”.

Acuña dice que deben cumplir sí o sí con la meta regional y para ello realizarán un despliegue potente en la calle y en una oficina que instalarán en pleno centro de Rancagua, pero aun así afirma que el liderazgo que necesitaban de Felipe Letelier, diputado por el distrito 32 y presidente regional de la tienda, no se ha visto. “ Esta ley de los partidos políticos la hicieron los parlamentarios y ellos hoy se pisan la cola y se dan cuenta de que no da ni el mínimo para inscribirse, y que nos quedamos sin lista parlamentaria, sin lista de consejeros y sin lista presidencial. En Rengo no le ha ido muy bien al diputado que es la comuna donde él vive. Hay errores cuando no se visualiza quienes son los lideres que llevamos años en esto y que de repente llega un parlamentario que es de otra región a borrar con el codo todo lo que se ha hecho durante años, ese es el gran problema que tenemos con el diputado Felipe Letelier. Y esto, son los costos que se pagan”.

Por su parte, el diputado Felipe Letelier tiene una visión completamente distinta del refichaje. Según el parlamentario “ya tenemos un 70 a 75 por ciento de la meta regional” asegurando que el PPD aun es un partido que encanta a la ciudadanía “no es que estemos contentos ni bailando samba ni nada pero nos ha ido bien porque la gente sigue reconociendo al PPD como un instrumento político básico, aun recuerda a este como un partido determinante en el encuentro con la democracia, la libertad, los temas medioambientales y tantos proyectos que hizo el PPD”. Respecto a la visión completamente distinta del refichaje que hoy tiene la mesa rancagüina, Letelier indicó que “esa es una mirada de él porque él esta en Rancagua y nosotros estamos en toda la región . A algunos les encantaría que el PPD se disolviera pero eso no va a ocurrir, desde el primer año decían que el partido estaba en la UTI, y ya tiene 28 años aportando a la sociedad chilena, un partido que ha ido aprendiendo mañas de partido viejo pero que no tengo la menor duda que será un partido legalizado”, sentenció Letelier.

PARTIDO SOCIALISTA: EL ÚNICO QUE LLEVA VENTAJA EN LA NUEVA MAYORIA LOCAL

La inscripción y refichaje de militantes ha dejado en evidencia que un problema central de los partidos durante este proceso de refichaje es la relación que han tenido durante los últimos 30 años con sus bases. En este sentido el Partido Socialista supo hacer una buena jugada y hoy es el único del oficialismo que respira tranquilo en la región con 1.651 militantes. Oscar Ávila , presidente regional de la tienda explica por qué se dió este fenómeno. “Ha favorecido el hecho que el PS es un partido muy activo, durante todo este tiempo hemos participado en muchas actividades masivas, por ejemplo encuentros entorno a la nueva Constitución y otras temáticas y eso ha significado un trabajo partidario intenso en este periodo que ha facilitado el fichaje. Y también quiero valorar a nuestros militantes históricos que son gente muy comprometida, disciplinada y con interés por reficharse y seguir siendo parte de nuestra estructura partidaria”.

Y ese trabajo partidario de base, de volver a hablar con sus militantes es el que han debido hacer otras tiendas como el Partido Radical que según Fernando Verdugo, presidente regional, ya llevaría cumplida un 80% de la meta regional de militantes “estoy de cabeza en este tema y no es como se pinta, hoy tu no puedes llegar con un documento de salvemos a las ballenas para fichar, la ficha arriba dice ‘Formulario de Afiliación PRSD’, o sea nadie puede decir que firmó por otra cosa, por lo tanto esta muy bien cautelado que este sea un proceso transparente y que en rigor no es fácil de concretar ya que hay que entrar a conversar y convencer a quien quiera ser militante”.

En el caso del Partido Comunista regional, una colectividad que se destaca por su cercanía con los ideales de buena parte de los jóvenes, tampoco el proceso ha sido fácil. Fernando Arias presidente local de la tienda explica “en cuanto al refichaje hemos tenido un repunte, dentro del porcentaje que tenemos que es de un 52% . Nosotros hemos hecho el contacto más con la gente nueva que el refichaje porque este último ha sido más engorroso, al militante antiguo le significa ir al Servel, ir a un notario lo que ha significado contar con gente joven y gente que realmente nos apoya en tener un partido legal. Para nosotros seria una derrota política (no constituirse en la región) porque hemos peleado tanto por recuperar los espacios, que en este minuto lo perdamos por esta situación….. por eso estamos haciendo todos los esfuerzos por conseguirlo”.

Finalmente Mario Quijada, presidente la DC de O’Higgins , afirma que a la fecha la falange ya estaría cumpliendo con un 40% de la meta, y ello les significará reforzar el trabajo durante marzo. “La región no es la mejor región del país para el refichaje, esta dentro de las más malitas, por eso es que vamos a apurar la marcha en este mes, tenemos metas que cumplir y en conversación con los presidentes distritales queremos apurar esto y lograr la meta antes de la Junta Nacional el 11 de marzo. Pero esto no tiene que ver con los históricos o los jóvenes es una cuestión transversal en que hay que buscar fórmulas para incentivar a la gente para inscribirse, porque la respuesta en general es lenta”, concluye Quijada.



LA UDI CON LA MITAD DE INSCRITOS Y EVÓPOLI TOMA DELANTERA DE LA DERECHA REGIONAL

Tienen un senador y tres diputados y sin embargo esos votos no son endosables a la militancia ya que a la fecha la Unión Demócrata Independiente en O’Higgins solo cuenta con la mitad de los 917 militantes que le exige la ley en el Libertador, un panorama que los dejaría sin candidato al Congreso para el 2017. Ricardo Guzmán, presidente de la colectividad en la región sostiene que marzo es el mes elegido para intensificar un trabajo de inscripción que ya lleva un año. “Iniciamos el trabajo el año pasado que nos significó completar sobre el 50% de la región, todavía nos queda mucho trabajo por hacer y esta semana vamos a intensificar nuestro trabajo no solo con militantes antiguos sino también reclutando militantes nuevos”. Para congregar nuevos militantes la UDI comenzará un despliegue en las calles con stands en zonas públicas, y para el refichaje de sus militantes implementará un call center a través del cual irán a buscar las firmas de los históricos, si es necesario, al mismo domicilio. Respecto a las causas de la crisis de interés que vive el gremialismo regional, Guzmán indica que son múltiples. “Lo más complejo es que los militantes antiguos se refichen, por distintos motivos, porque los partidos en primer lugar hemos sido responsables de no ser partidos que convoquen a los militantes por mucho tiempo por eso muchas personas ya no se sienten parte y prefieren salir del partido que quedarse”. El dirigente agrega que “siento que el sistema político en general esta complicado, hay una percepción de la gente así, debido a todos los escándalos que se han vivido en los cuales nosotros también hemos sido parte, por eso hay una desconfianza por participar y apatía hacia la política y nosotros queremos reivindicar la política en general”. Finalmente Guzmán indica que la primera lección, si llegan a reconstituir el partido en la región, será que el trabajo con las bases debe ser intenso. “Para nosotros este nuevo padrón actualizado, con personas que quieren participar, es una oportunidad para mejorar el trabajo de militancia que ha sido la gran falencia que hemos tenido como partido”.

Otro partido de la derecha local que ha debido enfrentar la reinscripción de sus militantes es Renovación Nacional. Lucía Muñoz, presidenta de la tienda del ex presidente Sebastián Piñera, indica que a pesar del descontento generalizado de la ciudadanía, los personeros de RN que han buscado militantes, no han debido enfrentar portazos en sus caras. “No hemos sentido rechazo de parte de la gente, la gente nos escucha, nos dice que lo van a pensar, y voluntariamente hay gente que ha venido a la sede a inscribirse por eso siento que ha habido muy buena recepción, especialmente de los nuevos porque los antiguos son mas remolones y les cuesta hacer el trámite notarial”. Muñoz es enfática en señalar que RN regional esta a algunos cientos militantes para lograr la meta y constituirse nuevamente como partido en la región, por eso el esfuerzo y el trabajo con las bases se hará más fuerte por estos dias. “Nos falta para cumplir la meta regional , pero poco, esperamos pasarlo con holgura eso si, nosotros debemos estar en el 75% del mínimo regional y esperamos completarlo de aquí al 30 de marzo”.

Quienes sí respiran tranquilos y con la posibilidad nada menos que de liderar desde ahora el bloque de derecha es Evópoli. La tienda creada y liderada por el ex ministro de Piñera, Felipe Kast, superó ampliamente la meta regional el año pasado, y según Christian Villegas, su presidente regional, la participación de Evópoli en las municipales del año pasado los tiene fortalecidos para enfrentar este año electoral. Evópoli aparece como uno de los partidos que ha sumado la mayor cantidad de militantes a nivel nacional en el último tiempo, junto con el Partido Socialista, asi que eso en verdad nos tiene muy contentos, porque de los partidos nuevos fuimos los únicos que logramos conformarnos a nivel nacional”, Villegas agrega que “el perfil del militante Evópoli es gente que no viene de la política partidista tradicional sino que gente que participa en la sociedad civil, que no fueron parte de los partidos políticos pero que se encanta con una propuesta nueva que nos dice que si podemos oxigenar la política con una derecha más liberal y no quedarnos siempre discutiendo los temas valóricos que hemos visto bastante en la derecha tradicional”.Respecto al ajedrez político que definirá los cupos parlamentarios de 2017 en O’Higgins, Villegas subraya que para Evópoli se acabaron los tiempos del caudillismo “en abril se reúne la comisión de Chile Vamos para ver los cupos parlamentarios por regiones o como va a ir ese tema, la UDI y RN han manifestado querer una mayor cantidad de cupos a nivel nacional, en lo cual Evópoli no esta de acuerdo porque creemos que los partidos tenemos que competir en igualdad de condiciones”, sentencia el joven dirigente.

EL FRENTE AMPLIO Y LA FEDERACION REGIONALISTA

Este año electoral viene con novedades, el desencanto de la ciudadanía que se ha hecho patente desde hace por lo menos 10 años ha traído consigo el nacimiento de nuevos movimientos que quieren reestructurar la política nacional con un abanico más amplio que el de los dos bloques clásicos. Uno de ellos es Revolución Democrática, un partido que necesita constituirse especialmente en dos regiones: la Quinta y la Sexta. Marcela Sandoval es la secretaria general de RD, es oriunda de Graneros, por lo tanto afirma entusiasmada que la inscripción de militantes en O’Higgins se ha transformado casi en un desafío personal “hoy estamos en proceso de extensión de partido y debemos cumplir con el mínimo legal en la sexta región que es prioritaria para nosotros. En la sexta vamos en un 40% de la meta y en la quinta 60% y creemos que con este ritmo vamos a llegar a la meta de militantes pronto”.

Sandoval indica que el trabajo cercano y comprensivo con la ciudadanía es fundamental para captar su interés y lograr que un ciudadano común se inscriba en un partido político nuevo. “La única manera es involucrar a la gente, en todo este trabajo le hemos dicho a la ciudadanía que no nos quedemos en la comodidad de la critica al sistema de salud, o de pensiones que por cierto es injusto y por eso les llamamos a que se involucren y se hagan parte de las soluciones”. Sandoval enfatiza que Revolución Democrática no se ha salvado del desprecio general de los ciudadanos por los partidos políticos, pero asegura que eso les ha dado más fuerza para constituir el partido y dar vida pronto al Frente Amplio, un nuevo bloque político que pretende aunar a los nuevos movimientos.

Por su parte Marta Molina, presidenta del Mirav, movimiento de la sexta región liderado por la diputada Alejandra Sepúlveda, que ya tiene más de mil militantes, indica que por estos días varios movimientos similares están a punto de crear la Federación Regionalista y que aun esta en discusión si serán parte o no del Frente Amplio que se creará : “ queremos ver que tan amplio será ese frente primero, no queremos estar en un lugar donde los únicos pensamientos que se permitan sean solo de izquierda y que el que no este de acuerdo se tenga que ir, así que primero esperaremos que pasa con la Federación y una vez que se constituya el Frente Amplio veremos que hacer con ello”.

Respecto a la inscripción de militantes, Molina es enfática en decir que la nueva política necesita bases comprometidas, por ello el Mirav exige un altísimo compromiso de sus adherentes. “Por estatuto nosotros pedimos un año de premilitancia y luego de ese año la persona es inscrita como militante, esto lo hacemos porque no queremos ser como el resto de los partidos políticos donde la gente son solo números, aquí queremos que opinen, que den sus ideas y que trabajen en pos de los ideales que representamos”, sentencia la dirigente.