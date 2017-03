Uber abre postulaciones en Rancagua: Seremi de Transportes de O’Higgins recalca que choferes de Uber operan en la ilegalidad

El titular de la secretaría regional de transportes, Francisco Lara, fue enfático en señalar que los vehículos que no pertenecen al Registro Nacional de Servicios de Transporte Público incurren en una grave falta al operar en el país.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Malas noticias tiene la autoridad para quienes con ansias esperaban la llegada del popular servicio de transporte “Uber” a Rancagua y que en la noche del martes abrió el proceso de postulaciones para quienes quisieran prestar servicios como chofer de la aplicación digital.

Además, en nuestra región no fue menor la respuesta de las agrupaciones de taxis básicos y colectivos ante la posibilidad de que el servicio entrara en funcionamiento, generando masivas protestas por las calles de la comuna presionando al gobierno a que se pronunciase y regulara el servicio, esto luego de que los afectados adujeran una competencia desleal por parte de la modalidad ofrecida por la aplicación digital que sólo exige conductores mayores de 21 años con licencias al día y vehículos con aire acondicionado, airbags, con menos de 10 años de fabricación y ser sedanes de 4 puertas.

Al respecto, Juan Quintana, de la Agrupación de Taxistas del Centro, argumentó que la apertura de las postulaciones para operar con Uber en Rancagua “me parece pésima la medida porque es una situación completamente ilegal” además el transportista agregó “cualquier persona puede salir a trabajar con el riesgo que eso significa para los pasajeros” aludiendo a los requisitos para operar con la aplicación.

Además, el vocero de los taxistas del centro, que hace más de 35 años opera en la comuna instó a las autoridades a tomar cartas en el asunto comparando el funcionamiento de Uber con los taxis piratas “ellos no tienen revisión técnica y funcionan sin taxímetro”.

LA RESPUESTA DESDE EL SEREMITT

Las malas noticias llegaron precisamente del seremi de Transportes de O’Higgins, Francisco Lara quien advirtió, en una exclusiva entrevista a diario El Rancagüino, que existe legislación respecto al servicio de Uber y bajo cualquier óptica, quien use un vehículo particular, no inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público, para el acarreo de personas bajo un intercambio monetario, está operando en la ilegalidad.

“Nosotros no estamos en contra de las plataformas digitales, por el contrario, lo que propone el proyecto de ley al respecto, es la regulación de las plataformas y siempre considerando la inscripción de los vehículos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público, o sea, vehículos que estén autorizados para realizar esa actividad”, agregó Francisco Lara.

De la misma manera, Lara, explicó que para pertenecer al antes mencionado Registro Nacional, se deben contar con los siguientes requisitos “revisión técnica cada 6 meses, patente de taxi en cualquiera sea la modalidad o submodalidad, el conductor debe tener licencia profesional A1 y contar con los seguros correspondientes a un taxi”, siendo estas características diametralmente distintas a las necesarias para operar un Uber en estos momentos.

Por otra parte, el seremi de Transportes, recordó también que desde el 2016 y por un periodo de 5 años, se mantiene congelado el padrón de patentes para taxis básicos y sus submodalidades como taxis colectivos, rurales, turismo y ejecutivos. De la misma manera, Lara enfatizó que la flota de más de 3 mil taxis de nuestra región, cuenta con uno de los mejores promedios de antigüedad para los vehículos en circulación con un estimado de 6 años, o sea, es muy poco probable toparse con taxis fabricados antes del 2010, esto gracias al extenso programa de renovación de máquinas que el servicio público ha llevado a cabo en O’Higgins.

“Si existe un aumento en la oferta de servicios irregulares, también va a aumentar el número de fiscalizaciones y por lo tanto las personas que van a estar realizando esta actividad económica se arriesgan a ser infraccionados y ser sacados de circulación” por su parte, Lara enfatizó que los clientes no están tipificados en una sanción a diferencia del propietario del vehículo.

Además la autoridad fue enfática y advirtió que “la recomendación que le puedo dar a cualquier persona que va a realizar una actividad ilegal es que respete la ley”, sentenció el seremi.