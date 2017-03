Conocido escultor local en madera participará de importante evento en Estados Unidos

Ximena Mella Urra

Mauricio Elías Pichuante Olguín es un destacado escultor en madera de la comuna de Lo Miranda, y y por estos días se prepara para asistir a un importante evento mundial. Se trata del Día Mundial de la Madera (The Word Wood Day), cuya quinta versión de este año se celebrará entre el 21 y el 26 de marzo en Long Beach Los Ángeles, California en Estados Unidos. Casi una semana en la unos 100 países están invitados a participar con sus representantes que trabajan con madera en todos sus oficios, principalmente en tallado.

El evento organizado por la International Wood Culture Society (IWCS), desarrollará este año el tema “Raíces”. Nuestro escultor en madera quien utiliza motosierras para sus creaciones, deberá trabajar en vivo las obras que logre alcanzar durante la muestra. Esta vez el artista ha decidido crear una que refleje sus orígenes mapuches, su identidad y cultura, así como la interrelación con la naturaleza y la madera a lo largo de su historia. “Recrearé a un personaje mapuche (Lautaro) que sostiene un águila y estarán representando una danza”.

Nuestro único representante nacional relató a El Rancagüino que las piezas de madera en bruto con las que trabajará, las proporciona el organizador en Estados Unidos, para así poder hacer su presentación en vivo. “También debo llevar una de mis piezas en pequeño formato, pero eso aún lo estoy evaluando cómo lo voy a hacer para poder ingresar a los aeropuertos”, explicó sobre las restricciones sanitarias para ingresar madera a otro país.

A Mauricio lo invitaron a participar y asistirá con todos los gastos pagados. “Dentro de una amplia red de escultores a nivel mundial me permitió que otro escultor que me conoce (Jorge Luis Villalba) me contactara para que postulara a la organización de este evento. Él participó en el Día Mundial de la Madera en China el año pasado y me recomendó a Nadia Hsu, encargada de los latinos en este evento. Hacen una selección de los participantes por sus esculturas y técnicas. Y yo pude dar un nombre de un escultor peruano amigo que también quedó para esta oportunidad. Esta red de contactos permanente te ayuda sin lugar a dudas a estar vigentes en todos los encuentros”, resaltó.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Este artista comenzó desde muy pequeño con el gusto por la manualidad en escultura en madera. Solo 7 años tenía cuando Mauricio comenzó a esculpir sus primeros trabajos con la orientación, apoyo y atenta mirada de su padre, don Pedro Pichuante, quien le enseñó a observar figuras que estaban en los troncos de los árboles. Es así que nace un artista cuyas creaciones han sido premiadas a nivel nacional e internacional. Solo hace más de una década, comenzó a hacer de este oficio su vida.

Nogal, eucaliptus y ciprés son algunas de las maderas con las que trabaja y que le ha permitido crear obras “por encargo” que podemos observar en distintos puntos de la región y también fuera del país, como es por ejemplo la pareja que baila cueca en la Plaza de Armas de Graneros o la dedicada a los 33 mineros de Atacama y que se ubica en Avenida Miguel Ramírez, antes de llegar al Mall Plaza América.

Su preferencia es participar en eventos y encuentros nacionales, recorriendo Chile para dar a conocer su trabajo. En el extranjero hasta ahora solo ha participado en muestras en Perú, Ecuador y en 2015 en Alemania, donde participó en la Copa Mundial de Escultura con Motosierra “Huskycup” en la localidad de Mulda. 50 escultores de 12 países se reunieron en dicho encuentro, el más importante para Pichuante. “Tuve la suerte de aprender nuevas técnicas y forjar lazos con escultores de otros países. Ello me entregó la pauta para presentarme a otros eventos a nivel mundial y conseguir a mi actual auspiciador, la marca Husqvarna, que me contribuye con maquinaria especial para hacer mis esculturas”, comentó el artista.

Ahora Pichuante tiene en carpeta diversas invitaciones recibidas a eventos y encuentros en Latinoamérica, a países como por ejemplo, México, Costa Rica, Paraguay o Argentina. “Es una amplia e intensa agenda para participar. Incluso fui de nuevo invitado para la Copa Mundial en Alemania, pero aún lo estoy evaluando. En este país quisiera hacer una pasantía por algunos meses”, finalizó.