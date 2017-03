EDITORIAL: Tres años de gobierno y regionalización

Hoy se cumplen tres años de gobierno de Michelle Bachelet y el mundo político comienza a calentar motores con miras de la elección presidencial y parlamentaria.

En estos años ciertamente que ha habido avances, la gratuidad para un importante número de estudiantes del país es uno de los principales logros que presenta el gobierno, pero ciertamente el ambiente político seguramente no es el que la Nueva Mayoría pensaba tener cuando asumen nuevamente la conducción del país el pasado 11 de marzo de 2014, la retroexcavadora hace rato quedó guardada.

Y no fueron las reformas ni la discusión parlamentaria lo que hacen cambiar el escenario, el caso Caval con todas las consecuencias ya conocidas, no estaba en los planes de nadie. Tampoco estaba en los planes una economía ralentizada, ni un precio del cobre tan bajo. La falta de confianza con la consiguiente falta de inversión parece ser el problema, es cierto que el mal escenario internacional influye negativamente en nuestra dinámica económica, el gobierno ninguna culpa tiene en la baja demanda de cobre de China que presiona a la baja el precio del metal. Pero también es cierto que el componente de incertidumbre es parte importante de la ecuación que explica el bajo momento económico que se vivió y que lentamente hoy vemos que afortunadamente comienza a mejorar.

Con todo siguen avanzando en el parlamento las reformas, pero creemos que Michelle Bachelet pasará a la historia no por la reforma educacional o por la anunciada reforma constitucional, sino por ser el gobierno que da un gran impulso a una verdadera regionalización. Si bien podemos tener reparos con la forma, con las atribuciones que tendrá o dejará de tener el futuro intendente electo, pero hay que reconocer que este gobierno ha sido el primero en tener la valentía de impulsar este cambio, por primera vez la elección democrática de intendentes, con la consecuencia de una mayor autonomía de las regiones, se discute en el parlamento y no en seminarios o en columnas de opinión.



Luis Fernando González V.

Sub Director