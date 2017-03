Gobierno regional reconoce a Bomberos por su gran labor en incendios forestales

En la comuna de Nancagua se llevó a cabo un masivo reconocimiento a todos los bomberos de la región por su esfuerzo y valentía en los combate de los recientes incendios forestales que afectaron a las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.

En esta instancia se entregó un galvano a las 84 compañías que componen los 32 cuerpos de bomberos de la región. Asimismo, durante la ceremonia, se homenajeó la labor de Onemi, Conaf, Carabineros, Ejército, PDI y al presidente regional de los comandantes de Bomberos.

El Intendente Regional, Pablo Silva, explicó: “Acompañé a los bomberos en varias jornadas durante el combate de los incendios forestales. Por lo tanto, soy testigo del trabajo y esfuerzo que hicieron ellos”. Gracias a su labor, hoy “nosotros en la región contamos las casas que no se quemaron, las hectáreas que no se perdieron, el nulo registro de víctimas fatales, todo porque hubo una excelente tarea de ellos”.

La máxima autoridad regional precisó que “los bomberos estuvieron trabajando arduamente para controlar los incendios, hasta altas horas de la madrugada. Son voluntarios que después de sus respectivas jornadas labores vienen a brindar servicio a la comunidad y nosotros quisimos hacer un justo homenaje a la labor que ellos realizaron”.

El Presidente Nacional de Bomberos, Miguel Reyes, puntualizó que “estamos muy contentos que se destaque el trabajo de los bomberos de la Región de O’Higgins, quienes mostraron el compromiso de la institución con la comunidad en los pasados incendios forestales que se vivieron en esta zona. Agradecer al Intendente y al Gobierno Regional por este reconocimiento y por al aporte que han realizado en carros e implementación para las diferentes compañías de la región”.

Respecto a la experiencia vivida en los incendios forestales, el comandante del cuerpo de Bomberos de Placilla y presidente regional del consejo de comandantes, Cristián López indicó que “tal como lo manifestaron autoridades de bomberos, hoy no es lo mismo ya que tenemos un factor climático preponderante en la situación de incendios. El primer día nos avanzó once mil hectáreas el fuego y eso nos indica que todas nuestras tácticas tienen que ser mejoradas”.

El alcalde de Nancagua, Eduardo Escanilla, agradeció al Intendente Regional “la oportunidad de brindar este sentido homenaje a los bomberos de la Sexta Región, y especialmente en nuestra casa”. “Este es un homenaje único, que hacía falta, para reconocer la labor tan inconmensurable que realizaron los bomberos durante estos últimos incendios. Nuestro deber como autoridades es apoyarlos insistentemente y seguir trabajando para que los voluntarios cuenten con las herramientas necesarias, y ojala lo que pasó en nuestra región no se vuelva a repetir”, expresó el edil.

Cabe señalar que, en esta ceremonia también estuvieron presentes los senadores de la República Juan Pablo Letelier y Alejandro García Huidobro; los diputados Sergio Espejo, Ramón Barros y Alejandra Sepúlveda; gobernadores de las tres provincias, Consejeros Regionales, autoridades regionales y locales, además de civiles.