O’Higgins viaja al sur sin Pedro Muñoz

El atacante sufre una tendinitis en su rodilla derecha. La dolencia, lo alejó de la convocatoria.



Ricardo Obando

Una sola baja tendrá O’Higgins para el duelo de mañana frente a Huachipato en el sur. Los celestes, no podrán contar con Pedro Muñoz, jugador que sufre una tendinitis del vasto externo y banda iliotibial rodilla derecha, dolencia que lo alejó de los entrenamientos y también de la convocatoria.

Sobre su ausencia, el técnico Cristián Arán comentó ayer que sufre de “una inflamación que imposibilita la movilidad de la rodilla”, hecho que deriva su ausencia.

Sin Muñoz en la nómina viajera, David Salazar ocupará esa plaza como alternativa como delantero. De esta manera, el posible once estelar para mañana estaría conformado por Migue Pinto en el pórtico; Fabricio Fontanini, Albert Acevedo y Raúl Osorio en defensa; Yerson Opazo, Alejandro Márquez, Juan Fuentes y Martín Rolle en el medio campo; Francisco Arancibia, Pablo Calandria y Cristian Insaurralde en delantera.

Ahora bien, O’Higgins, como lo comentamos en ediciones anteriores, no gana hace mucho rato fuera de casa. En ese aspecto, el estratega aseguró que en ese punto, “es algo que tenemos como deuda. Nosotros intentamos lo mismo de local como visitante, pero en algún aspecto estaremos fallando para que el equipo gane y para conseguir mejores resultados como visita”.

Finalmente, respecto al rival de este domingo, el DT Arán señaló que “es un equipo que juega bien con la pelota, que de local ganó sus dos partidos por la competencia, a la U y Palestino. Se hace fuerte ahí, quizás defiende con menos gente, pero tiene un muy buen trato de balón y tiene gente que se asocia bien”.