Hernán Caputto, DT de Chile Sub-17: “El resultado, en un torneo como este, es lo más importante”

El técnico nacional espera que, prontamente, concreten la histórica clasificación al mundial, hecho que no se da en cancha desde hace 20 años.

Para muchos, Chile no convence, pero sigue ganando y está muy cerca de conseguir la clasificación al Mundial de India 2017.

Es por ello que, el técnico Hernán Caputto, fue claro en señalar que, “el resultado, en un torneo como este, es lo más importante”.

Es más, esta Roja defensivamente es potente, y eso es lo que explotan comentó el entrenador. “Sabemos dónde nos hacemos fuertes, en nuestra organización, en nuestro orden”, apuntó.

A su vez, recordó que, en los entrenamientos en el Monasterio Celeste, “trabajamos muchísimo los balones detenidos, a favor y en contra. En este tipo de torneo, ese tipo de factor es determinante”.

En ese sentido, lo mostrado en cada partido, dijo, “es nuestra manera y lo que planificamos de un principio”, apuntando además que “creo que, hasta el momento, no nos hemos equivocado. Si bien es cierto, hay gente a la cual no le puede buscar la manera, creo que ha sido extraordinariamente puesta en escena por los jugadores y con eso me quedo”.

MESURA

Chile está a una victoria de hacer historia, la misma que Caputto, en cada conferencia de prensa, se encarga de recordar. Por eso, ahora que se está bailando con la bonita, recalcó que “somos

mesurados en los momentos buenos, no me cabe duda que paso a paso vamos a ir por más”.

Luego de vencer a Venezuela y Colombia, el estratega sabe que dieron un salto, pero que aún falta. “Siento que dimos un paso importante, pero no definitivo. Quedan tres fechas, el pensamiento nuestro está puesto con Paraguay. Vamos paso a paso y por más, está cerca, pero no consolidado”, comentó.

Justamente, respecto al rival de esta tarde, aseguró que “Paraguay es un equipo muy difícil, lo enfrentamos en la Copa UC, en diciembre, empatamos a cero. Han crecido y, por lo tanto, independiente de sus dos empates, considero que tienen un poder ofensivo muy importante, lo demostraron con su organización tras ir perdiendo 0-2, logrando empates frente a Brasil y Ecuador”.

BAJAR LA ANSIEDAD

El estar tan cerca del objetivo final, sin duda que genera ansiedad en el grupo de jugadores. Al ser consultado respecto a cómo se trabaja ese aspecto, el entrenador de la selección sub-17 manifestó que “es un tema que trabajamos siempre, porque sabíamos que íbamos a jugar en nuestro país y donde el significado de jugar aquí iba a ser muchísimo”.

Inclusive, recordó que para poder entrar nuevamente en concentración de cara al rival que viene, “nosotros aterrizamos muy rápido, vamos a colegios, a lugares benéficos, a escuelas rurales, a lugares que los jóvenes a veces desconocen, y le damos un valor grandísimo”.

En ese sentido, Caputto confesó que, el viernes por la mañana, “fuimos a un colegio didáctico que está frente del hotel (en calle Bulnes). Fue muy emocionante, nos encontramos con unas personas con un corazón extraordinario, que nos entregaron un cartel con nuestra foto, con la bandera y la camiseta de Chile”.

Y, aquel cartel, sentenció, “la pusimos inmediatamente, porque los jugadores quisieron, dentro del vestuario, al lado de la gran bandera chilena que tenemos”.

Por ello, valoró que actividades como esa “calman, y el tema de la ansiedad, que es lógico, es un trabajo de día a día. Tenemos una idea en común (en el cuerpo técnico), y todos podemos hablar con los jugadores, porque tenemos claro que es lo que queremos”.

Finalmente, Hernán Caputto, puntualizó que “cada día estoy más contento de haber elegido este lugar para el Sudamericano”.

¿Clasificación anticipada?

La fórmula para clasificar anticipadamente a la Copa del Mundo FIFA India 2017 es más que clara. Esta tarde, Chile podría conseguir sus pasajes siempre y cuando derrote a Paraguay, pero también con una combinación de resultados en los duelos entre Colombia frente a Venezuela y Brasil frente a Ecuador.

El triunfo lo hará sumar 9 puntos, clasificando inmediatamente. Si empata, completará 7 puntos, pero no lograría el objetivo en esta fecha, ya que, dependerá de los otros resultados para lograrlo en la fecha del jueves. Es decir, La Roja está ahí, tan cerca y tan lejos.