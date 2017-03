Universidad de O’Higgins dio el vamos oficial: Con la misión de formar profesionales de la región y para la Región, la UOH inicio sus clases

Sorteando múltiples obstáculos, la institución de educación superior estatal, comenzó oficialmente el año académico en Rancagua con 435 inspirados alumnos y 13 carreras en un primer día que dejó satisfechos a sus autoridades.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Este lunes comenzaron de manera oficial las clases en la anhelada y para muchos “poco posible” Universidad Regional de O’Higgins albergando a más de 450 alumnos de la región y el país distribuidos en 13 distintas carreras, dando un importantísimo paso para nuestra región y cumpliendo un sueño de cientos de familias que de otra manera no habrían podido entregarles una educación de calidad a sus hijos.

Desde temprano comenzaron a transitar los cientos de alumnos por el campus de la Universidad, que pese a todavía estar lejos de completar todas las refacciones en el ex Hospital Regional, entrega un espacio suficiente para el desarrollo de las clases de manera cómoda.

El nerviosismo inherente al inicio de la etapa universitaria se podía observar en las caras de los jóvenes estudiantes que tímidamente daban sus primeros pasos al interior de las aulas que definirán el futuro del resto de sus vidas, risas nerviosas y nacientes grupos de amigos se tomaron los espacios verdes del campus en este primer día de clases.

Por su parte, el Vicerector Académico, Marcello Visconti, sacó cuentas alegres en el balance de la primera jornada de clases, en especial porque pese a los numerosos obstáculos que debieron ser sorteados para llegar a este día, los 450 alumnos pudieron iniciar su año académico sin sobresaltos, y en una sede operativa para las 13 primeras carreras de la alma mater regional.

En la misma línea, el Vicerector comentó sobre la enorme presión mediática y también el estar a la altura de las expectativas de las familias y los alumnos que creyeron en el proyecto educativo, añadiendo que “echar a andar un proyecto desde cero, una Universidad del Estado después de tanto años nos generaba una inquietud pero hoy estamos muy contentos porque hemos visto un comienzo en todo lo esencial con cero faltas, están los profesores, los estudiantes, la infraestructura básica pero de alto nivel y funcionando perfectamente”, confidenció.

Marcello Visconti, por otra parte destacó el porcentaje de alumnos de la región matriculados en la Universidad de O’Higgins, el que supera el 80% abarcando a 30 de las 33 comunas de la zona, lo que según el Vicerector se traduce en que la institución resuelve de buena manera el principal inconveniente de los jóvenes que no quieren o pueden salir de sus localidades a otras latitudes para completar su educación superior y que ahora lo pueden hacer en Rancagua.

“Tenemos 435 alumnos en 13 carreras y estamos muy contentos con esta partida porque hemos cumplido cada uno de los objetivos que en ese plano nosotros nos definimos para este comienzo para este comienzo que marca la pauta; nosotros quisimos partir fuerte, con los académicos, con estas carreras, con los estudiantes y cobertura. La manera en la que hemos partido nos da un tremendo envión para seguir potenciándonos”, argumentó Visconti.

Nicolás Lebed, 748 puntos PSU:

“quedándome aquí solo tengo que preocuparme de estudiar”

Nicolás, uno de los 435 estudiantes de la UOH, comenzó su carrera de Ingeniería Civil en Plan Común, este lunes siendo un claro ejemplo de uno de los principales problemas que la Universidad regional viene a solucionar: la migración de profesionales a otras regiones del país.

El espigado joven además tuvo un sobresaliente desempeño en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ponderando nada menos que 748 puntos y pese a esto no dudó en confiar en el proyecto de la UOH “por comodidad me quedé aquí, porque iba a estar más cerca de mi casa y me debo preocupar solo de estudiar, además los profesores tienen experiencia y son buenos entonces puedo aprender lo necesario para la carrera en sí”, argumentó.

Karen Mesa Juliani, académica de Ingeniería Agronómica:

“vamos a formar profesionales de la región para la región”

Sin lugar a dudas, los altos estándares con los que UOH ha seleccionado a sus docentes ha sido un punto muy bien visto por la comunidad y especialmente por los alumnos. Por su parte, el proyecto tras el nombre de la Universidad de O’Higgins también ha sido un gancho poderoso para atraer profesionales de distintos ámbitos con visiones acordes a las necesidades especiales que nuestra zona presenta.

Ejemplo de lo anterior es el caso de Karen Mesa, Ingeniera Agrónoma de la Universidad de Chile, quien luego de trabajar por más de 10 años en la región en el ámbito de investigación en fruticultura decidió postular al cargo de académica de la UOH atraída por la idea de generar valores oriundos de O’Higgins para solucionar los problemas silvoagropecuarios de la región evitando la tendencia que por décadas se ha dado en la zona que es el buscar ayuda en personas que no conocen la Sexta Región.

“Más del 20% del PIB nacional se encuentra en la Sexta Región y esto nos dio el puntapié inicial y el porqué se justifica plenamente la carrera aquí. De mi parte las expectativas son formar profesionales de la región, para la región; es lo que faltaba nosotros sabemos que Ingeniería Agronómica responde a las grandes inquietudes que tiene la región y que por décadas han sido resueltas por profesionales externos”, complementó Mesa.

En cuanto a sus 40 alumnos, la docente agrega que “ellos se sienten motivados porque piensan que la carrera se traduce en estar administrando un campo con las botas en el barro y yo les cuento que Agronomía es mucho más que eso con distintos ámbitos profesionales y es lo que les estamos mostrando con un curso de Introducción a la Agronomía dictado por los mismos docentes de la carrera que son distintas las áreas donde nos desempeñamos, tenemos una bióloga molecular en sanidad vegetal, tenemos un bioquímico y un ingeniero agrícola en post cosecha, sacándolos un poco del encasillamiento que tienen de ser un administrador de fundo”.

Por otra parte, la académica comentó que el enfoque de la carrera desde el primer semestre es teórico y práctico “la agronomía se aprende haciendo en terreno” aseguró Mesa, explicando que además de la teoría de conceptos la malla incluye salidas periódicas a terreno, de cordillera a mar y de norte a sur “los jóvenes tienen que conocer los valles, tienen que ver su zona porque las cosas en este caso aprender observando y tocando, reconociendo árboles y vegetación en distintas épocas”, puntualizó.

Finalmente, la profesional también adelantó que los alumnos contarán con diversos laboratorios durante la carrera y que este semestre se incluye un convenio con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, ubicado en Rengo.

De Quellón a Rancagua, la travesía de Manuel Muga.

Este abnegado estudiante de Ingeniería Civil, realizó sus primeras armas en la UOH este lunes, al igual cientos de otros jóvenes, pero su historia personal marca una clara diferencia con el resto de la comunidad escolar.

Manuel es oriundo de la comuna de Quellón, en la Provincia de Chiloé, donde vivió casi toda su niñez junto a su madre. Por su parte, el progenitor de Manuel vive actualmente en Rancagua por lo que la noticia de la apertura de la Universidad Regional supuso una gran ayuda para las ambiciones profesionales del joven que de otra manera debería haber emigrado a cualquier otra ciudad del país completamente solo.

“Está muy bien que se comiencen a realizar o a crear instituciones educacionales de tal magnitud como la Universidad, especialmente en lugares donde no las hay, lo mismo corre para el sur, es demasiado el gasto que tenemos que hacer varios chilotes de viajar a Valdivia, que es el caso más común, donde además hay que pagar pasajes y pensión”, explicó Muga.

En la misma línea, el estudiante de Ingeniería destacó el nivel de los profesores “se nota que los profesores son bastante “sabiondos” por decirlo así, se manejan mucho en sus materias y es una agrado tener profesores de alta calidad en esta universidad”, puntualizó el joven.

La Universidad de O’Higgins ya tiene mascota

Desde la mañana los estudiantes se encontraron con una especial compañía recorriendo los campus. “La Chola” como el personal de seguridad de la institución bautizó a la cariñosa perrita que rauda se pasea por los pasillos de la universidad con completa confianza y además manteniendo a raya a cualquier desconocido una vez que la UOH cierra sus puertas.