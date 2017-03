A Comisión Mixta proyecto que habilita a concejales y cores para ser candidatos a parlamentarios

– Una campaña injusta para quienes ya renunciaron, y presiones desmedidas de los consejeros regionales acusaron algunos de los parlamentarios que optaron por no aprobar esta modificación constitucional que permite que los consejeros regionales y concejales se mantengan en sus cargos para postular a un escaño en el Congreso.

La batalla entre consejeros regionales y parlamentarios esta al rojo en el Congreso luego que por 57 votos a favor, 10 en contra y 34 abstenciones, los diputados enviaron a una comisión mixta la modificación constitucional que permite que estas figuras que quieran ser candidatos al parlamento puedan continuar en sus cargos hasta 90 antes días antes de la elección.

La polémica comenzó el año pasado cuando la primera generación de consejeros regionales elegidos por la vía democrática acusó de injusta la inhabilidad que los obligaba a renunciar a sus cargos un año antes de las elecciones parlamentaria de noviembre próximo. A pesar de los reclamos el 19 de noviembre de 2016, una veintena de consejeros a lo largo del país dejaron sus cargos acusando que otros funcionarios públicos como seremis y directores de servicio no estaban obligados a dejar sus puestos, y podrían hacer campaña desde sus funciones con amplia ventaja.

En ese momento, a través de la presentación de una moción parlamentaria se abrió una opción para modificar la Constitución y permitir que los consejeros regionales y los concejales de cada comuna que así lo decidan puedan suspender sus funciones al momento de inscribir sus candidaturas y no un año antes. La nueva ley de ser aprobada comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2018, sin embargo los consejeros regionales han presionado para que a partir de la próxima elección la reforma se haga valer.

La moción paso este martes en segundo trámite por la Cámara Baja, y tras un primer paso exitoso en el Senado, en manos de los diputados no logró el quórum de 70 votos a favor que necesitaba por lo que obligatoriamente su despacho quedará condicionado a una comisión que reunirá a miembros del Senado y de la Cámara de Diputados

UNA CAMPAÑA INJUSTA

Si bien durante la discusión hubo voces que se mostraron a favor de la legislación, hubo otras que la rechazaron de plano o en parte. Uno de ellos fue el diputado Juan Antonio Coloma que en nombre de la bancada UDI indicó que aprobarla para la elección de fin de año sería un acto injusto para con aquellos consejeros regionales que dejaron sus cargos en los plazos que exige la ley actual. “ Ya 20 consejeros regionales renunciaron a sus cargos y posteriormente entró un proyecto a la Cámara para modificar la fecha. Esta situación vulnera la legislación actual que va en contra de la decisión de los cores que renunciaron en su momento para optar al cargo. La aprobaría pensando en la próxima elección y no en esta, para que quienes ya renunciaron el 19 de noviembre para optar al cargo de diputado o senador lo puedan hacer en igualdad de condiciones”.

Por su parte el diputado DC Mario Venegas fue sumamente duro y acuso presiones desmeddias en el actuar de los consejeros regionales: “ Deberíamos sincerar el debate, me temo que uno tiene la sensación de dejarse intimidar por la organización e influencia de los cores en nuestras respectivas regiones ya que ellos están a cargo de la administración de la principal fuente de recursos como es el 2% del FNDR donde ellos tienen directa relación. En consecuencia nadie puede desconocer una campaña comunicacional que linda en la odiosidad acusándonos de diversas cosas, entre otras, que esto seria una actitud destinada a eliminar por secretaría a la competencia”. En este sentido Venegas afirmó que “es falaz comparar la situación de nosotros cuando vamos a la reelección, porque mientras yo estoy acá hay candidatos que están en mi territorio haciendo campaña y son funcionarios públicos aún. Yo fui gobernador de Malleco y para hacer mi campaña tuve que renunciar un año antes, mientras seremis, directores regionales y cores tuvieron un año entero para hacer campaña sin renunciar a sus cargos. Tampoco me parece que un diputado pueda postular a core y me encuentro que eso se cita como argumento, entonces eliminemos eso y mantengamos la inhabilidad de un año para todos los que puedan usar la función y los recursos públicos en función de su candidatura, hagámoslo integralmente”.

Por su parte Fernando Verdugo, presidente del CORE O’HIggins y miembro de la organización Ancore indicó que seguirán atentos al avance de la ley y que no descartan buscar más alternativas en caso que no sea aprobada la ley “anunciamos que no descartamos continuar en otras instancias legales esta cruzada por mejorar la democracia en Chile . Es una distorsión insostenible que esto se decida allí donde se cocinan las leyes que les favorecen directamente, asegurándose ventajas evidentes para postularse a los cargos que quieran, en desmedro de otros actores sociales que buscan representar a sus territorios, esto éticamente es vergonzoso”, sostuvo el consejero regional.