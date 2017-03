O’Higgins se puso de cabeza para derrotar a Santiago Wanderers

Dos testazos de Fontanini e Insaurralde le dieron la victoria al Capo de Provincia en un duro partido disputado en el puerto principal.



Ricardo Obando

FOTOS: Enlineadeportes.cl

Con dos cabezazos, O’Higgins se trajo tres puntos de oro desde Valparaíso. El equipo celeste, por intermedio de los argentinos Fabricio Fontanini y Cristian Insaurralde, logró rescatar una victoria ante un cuadro muy complicado, como lo fue Santiago Wanderers.

Todo comenzó muy bien. En los 2’, una falta sobre Pablo Calandria generó un tiro libre peligroso. Se paró frente a la pelota Martín Rolle y, tras el lanzamiento, apareció de forma fantasmal por el centro del área el central Fabricio Fontanini y a festejar el primero.

El Capo de Provincia, como acostumbra, salió apretar al rival y el tanto también le dio aire para controlar a un conjunto local que debió sacudirse de la primera estocada.

Es más, en una salida rápida, en los 9’, Rolle nuevamente habilitó a uno de los de punta. Por el segundo palo apareció el cumpleañero Pablo Calandria que conectó de cabeza y su tiro casi se cuela en la portería de Castellón.

Mientras que, en portería propia, Miguel Pinto respondió en los 16’. Un centro desde la izquierda servido por el ex celeste, Luis Valenzuela, lo conectó Javier Parraguez y el ex internacional chileno contuvo un tiro complicado.

Después de eso, y por largos pasajes del lapso inicial, el Decano tuvo la iniciativa y el balón. Es más, en los 27’, Óscar Opazo tuvo el empate en sus pies, pero, para fortuna de O’Higgins, la pelota dio en uno de los palos (vertical izquierdo).

Recién, en los 42’, el conjunto rancagüino volvió a complicar a Castellón. En una rápida contra liderada por Rolle, Calandria tuvo la oportunidad, pero, uno de los defensores locales, evitó el tanto enviando el tiro al lanzamiento de esquina.

Pero, los méritos de Wanderers rindieron frutos sobre la hora. Una jugada personal de Parraguez culminó en los pies de David Terans que batió a Pinto con un tiro rasante. De esta manera, y con el 1-1, se fueron al descanso.



EN EL ÚLTIMO SUSPIRO

Lo mismo que mostró Santiago Wanderers en el tiempo inicial, lo mostró en el arranque del complemento. Liderados por Terans, Opazo y Parraguez, los verdes siguieron yendo arriba.

Y, mientras seguían intentando, Arán movió el banco y los tres de punta. En los 64’, ingresó Pedro Muñoz (por Calandria), centralizando así a Insaurralde. En la primera llegada del oriundo de Las Cabras, casi convierte. El delantero quedó corto tras un centro cuando estaba frente a la portería.

Además, al ver que la creación no funcionaba, el DT celeste decidió que Marco Medel llevase peligro en vez de Martín Rolle (71’). El ex caturro entró prendido, inclusive, en los 74’, pudo anotar la ventaja a través de un cabezazo.

A esa altura, O’Higgins recuperó el aliento para llegar al pórtico de Castellón, y continuó generando acciones de peligro. En los 81’, Albert Acevedo, con una media vuelta, estuvo cerca.

Hasta que, uno que no había aparecido en este partido, Cristian Insaurralde, estuvo dentro del área en el momento preciso. Una pelota que cayó en la zona de peligro, primero encontró a Fontanini, y luego a “Gary”. Este último, con un toque suave, la colocó en un rincón y a festejar.

Los celestes lograron colocar la ventaja y el partido se cerró. De esta forma, tres puntos de oro para el conjunto de Cristián Arán que suma 13 unidades y alcanza la tercera plaza, quedando a tres puntos del líder Colo-Colo y a uno de su próximo rival, Deportes Iquique. Justamente, el duelo frente a los nortinos, se disputará el próximo lunes a las 21.00 horas en el estadio El Teniente.

Ficha del Partido

Santiago Wanderers: Gabriel Castellón; Óscar Opazo, Luis Pavez, Federico Pérez, Mario Parra; Kevin Valenzuela (84’, Adrián Cuadra), David Terans (84’, José Luis Muñoz), Luis Valenzuela (76’, Juan Soto), Luis García; Rubén Farfán, Javier Parraguez. DT: Eduardo Espinel.

O’Higgins: Miguel Pinto; Nozomi Kimura (76’, Yerson Opazo), Fabricio Fontanini, Albert Acevedo, Raúl Osorio; Alejandro Márquez, Juan Fuentes, Martín Rolle (71’, Marco Medel), Francisco Arancibia, Pablo Calandria (64’, Pedro Muñoz), Cristian Insaurralde. DT: Cristián Arán.

Árbitro: César Deischler; Carlos Venegas, Sergio Lagos; Piero Maza.

Amonestados: Pavez, Opazo (SW); Osorio, Kimura (OHI).

Goles: 0-1, 2’, Fontanini; 1-1, 45’, Terans; 1-2, 90’+2’, Insaurralde.

Estadio: Elías Figueroa, Valparaíso.

Público: 2.982 espectadores.