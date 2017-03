EDITORIAL: ¿Los medios tienen la culpa?

Me informe por los medios, es una frase ya típica en estos últimos tiempos, la han utilizado políticos, empresarios, doctores, y muchos otras personas que han tenido algún problema que repercute socialmente.

Es entonces necesario plantearse el del por qué se culpa a los medios de las informaciones, si estos solo muestran lo que está sucediendo. O acaso ¿los medios son los culpables de las malas o reprochables acciones sociales? ¿Son acaso los medios los que provocan los accidentes en la carretera?, ¿Son acaso los medios los que provocan los asaltos o robos?, ¿o son los medios los que provocan los robos y hacen realizar acciones reprochables a los políticos y otras personalidades destacables del país?

La verdad es que no, los medios solo muestran el momento en que estamos viviendo. Hoy los espectadores ya no son solo una masa que recibe información y no la analiza. El tiempo de cultura de masa terminó hace mucho, pero al parecer algunas personas quieren hacer pensar que el chileno de clase media aún no piensa y saca sus propias conclusiones.

Hoy más que nunca necesitamos medios que sigan mostrando las problemáticas, los robos, los diálogos, las tragedias, las necesidades y el accionar de los políticos y empresarios que deben decidir gran parte de los lineamientos que llevará a cabo nuestro País.

Así es importante que mundo social trabaje en conjunto con los medios de comunicación para masificar las problemáticas, conversarlas y encontrar una solución con amplio apoyo social y ciudadana.

Las primicias informadas por los medios solo demuestran su independencia y el trabajo de accountability social, que tan necesario se hace en este tiempo. Así con transparencia y en forma pública se les ha exigido a diversos líderes “cuentas públicas” que ayudan a mejorar nuestra sociedad y evitar seguir cayendo en actos corruptos.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones