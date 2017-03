Exigen a las autoridades soluciones ahora para disminuir los “tacos”

– A través de las redes sociales y otros medios, los vecinos afectados están llamando a una masiva reunión pública, este sábado 18 a las 12 horas, en el sector del supermercado Tottus de Machalí.

El Seremi de Transporte, Francisco Lara, había pedido paciencia frente a lo que se veía venir: grandes “tacos” y demora en los tiempos de viaje entre Machalí y Rancagua. Sin embargo, a los machalinos se les acabó la paciencia; en estos días se han desahogado a través de las redes sociales y han acordado reunirse para exigir una pronta solución a las autoridades.

La masiva reunión pública está fijada para este sábado 18, a las 12 horas, en el sector del supermercado Tottus de Machalí. Algunos de los organizadores de la reunión protesta indicaron que la idea es exigir soluciones y medidas ahora a las autoridades, que no se sigan autorizando construcciones, que no se instalen más colegios en los ejes de circulación, que habrán otras rutas”.

Un vecino de Vista al Valle de Machalí señaló que ayer en la mañana “hubo el peor taco de este mes de marzo”. Indicó que salió a las 7:05 horas de su casa y recién a las 8.16 horas pudo llegar al Colegio Saint Yohn. Luego debió seguir por Carretera El Cobre para pasar a dejar a su esposa al trabajo –otro taco- y de ahí emprendió rumbo a Rancagua; llegando atrasado a sus labores.

Agregó que el Seremi de Transporte recomendó a los machalinos que se levantaran más temprano. “Yo podría hacerlo, pero si salgo más temprano llegó al colegio de mi hijo cuando todavía no lo han abierto”.

El médico Marcelo Toledo indicó que él debe levantarse a las 6 de la mañana para estar a las 7 horas en la “Curva de la Muerte”. Agregó que de ahí demora una hora u hora y media en llegar al Hospital Regional. “El taco empieza más allá de la Curva de la Muerte. Es una irresponsabilidad de los alcaldes, sobre todo del de Machalí, seguir autorizando construcciones sin tener más alternativas de salida a Rancagua. Se debe construir más vías y prohibir que se instalen colegios al lado de estas vías. Hay gente que se está yendo de Machalí por este problema de los tacos”.

Añadió que “se debe terminar la avenida República de Chile hasta Machalí con doble vía; hacer calles transversales que unan Carretera El Cobre, San Juan y República de Chile; salida a la Cinco Sur, a Escrivá de Balaguer. Pero es necesario exigir a las inmobiliarias medidas de mitigación si quieren construir casas”.

Acotó que también hay que pedirle a Carabineros que agilice el tránsito desde la Curva de la Muerte y hasta Miguel Ramírez. Además propone que se amplíe y pavimente el camino al Cristo de la Hacienda, unión Machalí con la Carretera El Cobre.

El Seremi de Transporte, Francisco Lara, indicó que la situación de congestón ha sido similar a la del año pasado, aunque sí han observado que ha habdio cambios en el comportamiento, entre las 7 y las 7:30 horas hemos tenido un aumento del flujo vehicular. Lo estamos monitoreando

Respecto a la reunión de este sábado de los vecinos, el seremi señaló: “Primero, me parece bien que se reúna la gente que se siente afectada por cualquier problemática, que se reúna y se organice. Lo que nosotros esperamos es seguir reuniéndonos con los afectados, formar mesas de trabajo”.