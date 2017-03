9 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes

– En la región de O´Higgins, 47 funcionarios han sido sancionados por no entrega o entrega incompleta de información pedida por esta vía.



Con la presencia de cerca de una docena de alcaldes de la región de O’Higgins, el Consejo para la Transparencia (CLPT) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron la primera jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de las herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales, todo esto por medio de un modelo de gestión y transparencia municipal a través del portal de Transparencia del Estado

En la instancia donde se reunieron los ediles de Chimbarongo, Marco Contreras; Ana María Silva de Codegua; Rubén Jorquera de Coltauco y José Miguel Urrutia; entre muchos otros, no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la sexta región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información, que a nivel nacional incluye a 326 de los 345 municipios del país.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

ORGANISMOS CON MÁS SOLICITUDES EN LA VI REGIÓN

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Santa María, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido 430 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Con ello, el Portal de Transparencia del CPLT acumula desde el año 2013, 228.592 solicitudes de información. De este total, 9.882 están dirigidas a algún organismo de la VI región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Pichilemu (242); la Municipalidad de Rancagua (206) y la Seremi de Salud de O’Higgins (108).

Asimismo, han ingresado al CPLT 693 casos provenientes de la Sexta Región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Municipalidad de Rancagua (73 casos); la Municipalidad de San Fernando (58 casos) y la Municipalidad de Rengo (42 casos).

A nivel nacional, existen 355 funcionarios sobre los cuales se han aplicado sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, de los cuales 134 (38%) corresponden al cargo de alcalde. En la región de O´Higgins, 47 funcionarios han sido sancionados, 18 (38%) de los cuales son alcaldes.

Respecto del monto recaudado, a nivel país existe una recaudación por concepto de multas que alcanza a $ 116.523.784; y en la región, el monto alcanza a $11.672.867, que equivale al 10% del total nacional.

LA REGIÓN NO CONFÍA EN SUS AUTORIDADES

De acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, el organismo identificó que el 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

En consecuencia los habitantes de la VI Región son más críticos, pues 9 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes y un 50% de quienes viven en la zona cree que el sector público es muy corrupto.

Otros de los datos preocupantes de la encuesta dan cuenta de que el 70% de los habitantes de la región de O’Higgins no puede identificar una institución pública o privada en la cual confiar. Además, el 97% de los ciudadanos de la región de O’Higgins está de acuerdo con que si un organismo público no entrega la información solicitada, tienen derecho a reclamar.

A nivel nacional, un 30% de las personas (y a nivel regional un 38%) cree que hay “cierta información que por su naturaleza debe mantenerse bajo reserva”, en este sentido, el CLPT aseguró que se está trabajando en reforzar la reserva de los datos personales contenidos en la solicitudes por medio del recurso legal, así como también bajar los tiempos de espera para la entrega de los datos, que hoy constituye un plazo legal de 20 días hábiles más una prórroga de 10 días hábiles adicionales, que en la práctica significan casi dos meses de espera.

A partir de hoy, el CPLT inicia un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

Consecuente con lo anterior, el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María “nosotros vinimos acá y empezamos este recorrido por las 15 regiones promoviendo que los ciudadanos conozcan la ley de Transparencia y la autoridad entienda que tiene que cumplir con entregar la información y no ponerle trabas al ciudadano”, puntualizó.

De tener dudas sobre el proceso, el organismo dispone de los siguientes portales digitales para aclarar dudas o bien solicitar directamente la información. Los usuarios pueden acceder a: http://www.consejotransparencia.cl; http://www.educatransparencia.cl; http://www.infolobby.cl; o visitando http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/probidad-y-transparencia; para informarse sobre los alcances de la nueva ley de probidad.