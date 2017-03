Contraloría no encuentra irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de la UOH

– El requerimiento de investigación fue realizado por la diputada Alejandra Sepúlveda en 2016 quien consultada por El Rancagüino afirmó que lo más importante de su petición, la forma en que la UOH contrató personal para los programas de Vinculación con el Medio, no fue revisado por Contraloría por lo que volverá a insistir con una nueva solicitud ante el ente fiscalizador.

IRENE PADILLA A.

Hace algunas semanas la Contraloría General de la República publicó el informe final sobre la investigación especial que realizó ese organismo respecto al uso de recursos públicos por parte de la Universidad de O’Higgins en diversos programas de Vinculación con el Medio ejecutados entre los años 2015 y 2016. La fiscalización fue solicitada en junio del año pasado por la diputada Alejandra Sepúlveda, y tras investigarse el uso de los fondos públicos en estos programas entre diciembre de 2015 y agosto de 2016, Contraloría expresó que no se “advirtieron observaciones que formular” debido a que los gastos estuvieron en regla y ajustados a derecho.

La investigación indicó que a agosto del año pasado la UOH había recibido 831 millones de pesos de fondos sectoriales del Ministerio de Educación, de los cuales un 70% fueron destinados a gastos de personal directivo y honorarios. Al mismo tiempo el informe arroja que la UOH destinó 30 millones 372 mil pesos a programas de Vinculación con el Medio en específico el programa Arpa matemática y Lenguaje y talleres de perfeccionamiento docente realizados por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

Respecto al uso de estos recursos la Contraloría no realizó observaciones ya que “los referidos programas se ajustan al inciso segundo del artículo 2° del decreto N°414 de 2015 del Ministerio de Educación” que protegen la autonomía de los planteles en cuanto a la realización de diversos programas que tengan relación con el quehacer universitario.

Si bien la UOH salió sin observaciones de esta investigación, hay un segundo informe de Contraloría a punto de ser liberado que tiene relación con el Instituto de Estudios Audiovisuales a cargo del cineasta Miguel Littin. La investigación que busca determinar “legalidad del proceso de determinación de remuneraciones de directivos y del personal” entre otros puntos, será dada a conocer en los próximos días según afirmó el diputado Juan Luis Castro quien presentó este requerimiento en septiembre pasado.

DIPUTADA SEPULVEDA: PRESENTARÁ UN NUEVO OFICIO

Al momento de reunirse con el Contralor Jorge Bermúdez en junio de 2016 la diputada Alejandra Sepúlveda expresó a los medios que su interés en el uso de recursos de los programas de Vinculación con el Medio tenía una relación específica “en términos de cuáles son los procedimientos que se están utilizando para poder llenar los distintos cargos” y si “se están haciendo los concursos como corresponde”, como lo afirmó la parlamentaria textualmente.

Tras los resultados de la investigación, Sepúlveda indica que si bien el informe asegura que los recursos fueron usados adecuadamente, no hay pronunciamiento del organismo contralor en cuanto a la legalidad de los contratos realizados a diversos profesionales del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile. “Yo me quedo tranquila en que la investigación que hizo la Contraloría en relación a los oficios, transferencias del Mineduc, los gastos que se realizaron y lo que tiene que ver con la extensión en cuanto a los talleres que se realizaron como el de lenguaje y mejoramiento escolar. Pero lo que nosotros queríamos saber era el procedimiento de contratación de personal para ello, y en términos de ese procedimiento la Contraloría no se pronunció. La información de los talleres lo hemos verificado con información de los propios municipios donde se realizan estas cosas, pero mi preocupación era cómo se está contratando, a quienes se está contratando, la calidad académica de quienes se están contratando sobretodo del primer periodo de diseño y construcción de la Universidad, por lo que vamos a reiterar el oficio para ver si corresponde o no el procedimiento de contratación que se usó en la primera etapa de funcionamiento de la UOH”.

Además la parlamentaria recalca que en el documento se respalda que vía oficio, la UOH informó a la Contraloría que dos campus son considerados para el funcionamiento inicial de la institución: Rancagua y San Fernando, por lo tanto en vista de ello solicitará información a través de Contraloría respecto al gasto de recursos que tienen que ver con inversión en infraestructura “queremos revisar si la programación que hicieron en términos de la rehabilitación del edificio (Hospital Regional) fue efectivamente lo que se gastó, porque lo que se está diciendo es que necesitaran muchos más recursos de lo que se había planead , entonces queremos saber cuántos recursos serán y que es lo que se pretende, y según el déficit que hay que es bastante, queremos saber si se va a cumplir o no el compromiso para el próximo año de tener universidad en San Fernando, según lo que sabemos por los costos de crear el campus Rancagua hoy no estarían en condiciones de continuar y hacer esta segunda etapa en San Fernando, y a nosotros nos parece que hay un compromiso que hay que cumplir y queremos chequear que eso ocurra”, sentenció la parlamentaria.