Debido a manifestaciones de machalinos: Autoridades buscan soluciones para disminuir los “tacos” por alto flujo vehicular

– En la tarde de ayer autoridades regionales multisectoriales analizaron el tema en busca de nuevas propuestas.



A los machalinos se les acabó la paciencia en estos días se han desahogado a través de las redes sociales y han acordado reunirse para exigir una pronta solución de los tacos entre Rancagua y Machalí en la hora punta de la mañana.

La masiva reunión pública está fijada para este sábado 18, a las 12 horas, en el sector del supermercado Tottus de Machalí. Algunos de los organizadores de la reunión protesta indicaron que la idea es exigir soluciones y medidas ahora a las autoridades, que no se sigan autorizando construcciones, que no se instalen más colegios en los ejes de circulación, que habrán otras rutas.

A raíz de esto las autoridades regionales se reunieron a analizar la problemática en una mesa multisectorial, al respecto el seremi de transporte, Francisco Lara, señaló que se buscará implementar otras medidas de gestión para poder disminuir los atochamientos, “no existe una solución mágica para el problema de la congestión vehicular, y acá necesitamos que todos pongan de su parte”, explicó la autoridad, quien agregó que se está analizando incluir los semáforos de Escriva de Balager y los cercanos al sistema de sincronización vial de la UOCT (unidad Operativa de Control de Transito), con el fin de mejorar los tiempos de viaje en el lugar.

“Hasta el momento hemos tenido constantes reuniones con vecinos del sector, y esperamos volver a reunirnos con ellos para trabajar algunas propuestas. También trabajaremos con los colegios de la zona para generar planes de mitigación”, señaló el seremi de Transportes Francisco Lara.

Con respecto a nuevas rutas de conexión entre Machalí y la capital regional, el seremi manifestó que se están realizando los estudios de prefactibilidad y diseños correspondientes, para evitar problemáticas como la no utilización de construcciones viales como la realizada por el alcalde de Machalí en un sector de la comuna en el puente que buscaba unir las ciudades y que no está en funcionamiento.