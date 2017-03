EDITORIAL: Medidas más prácticas para eliminar los tacos

Ya son varios años que hemos publicado en nuestro medio de comunicación sobre los llamados tacos de Machalí. La comuna ha crecido exponencialmente en una década, haciendo crecer solo en tres años su parque automotriz en unos 200 por ciento.

La real solución al problema es conocida por todos, una nueva ruta que una Rancagua y la comuna cordillerana. Estudios sobre esto hay varios, incluso se ha hablado de una vía que una a Machalí con Codegua directamente. Pero esos proyectos son a largo plazo y vemos que por lo menos en un par de años no serán una realidad.

Entonces, ¿cómo se pueden eliminar o por lo menos disminuir la congestión vehicular en este sector? Hoy los habitantes necesitan medidas concretas corto plazo que ayude su transporte, como una restricción vehicular sectorizada por congestión, incorporación de mayores frecuencias de transporte público, entre otras medidas que las autoridades regionales parecen ni quieren contemplar.

Es cierto que el problema de la congestión es problema de todos, los municipios por no generar mayores restricciones u otras de mitigación a las constructoras para reducir problemas como este. Las autoridades regionales por no poder agilizar proyectos viales nuevos. También de los propios usuarios, quienes sabiendo de estos problemas siguen aumentando el número de habitantes del sector.

Hoy se deben buscar múltiples soluciones y los vecinos tienen mucho que decir, como por ejemplo compartir los automóviles para los viajes, diversificar las horas de transporte y preferir el transporte público, entre otros.

Luis Fernando Gonzalez

Subdirector