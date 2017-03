Chile clasificado a: Caputto entregó todo el mérito a sus jugadores

El DT de La Roja se confesó de muchos aspectos tras concretar el objetivo. Pero, ahora, dijo, van por el título de Sudamérica.

Ricardo Obando

El pitazo final la noche del jueves, completó la tarea que Chile de gran forma forjó durante el Sudamericano Sub-17 que se juega en Rancagua. La Roja clasificó al Mundial de India 2017 y el festejo en cancha, con la gente, y el íntimo en el camarín, fue mesurado. El torneo aún no termina y en el conjunto nacional quieren ir por el último golpe: ser campeones.

Tras la feliz jornada, el director técnico de este combinado, Hernán Caputto, habló de todo. Se desahogó, pero siempre con los pies en la tierra.

Así fue como, el estratega, comentó que “es magnífico el logro que conseguimos con estos jugadores”. Es más, aseguró que, tanto ellos, como la prensa y la gente que llenó el estadio El Teniente en este torneo son partícipes de la fiesta, indicando que “somos todos parte de este logro”.

Junto con ello, Hernán Caputto manifestó que el trabajo psicológico con los futbolistas fue clave para poder llegar al objetivo. “Creo que querer es poder, nosotros consideramos que la parte mental es fundamental, trabajamos mucho en eso, considerando de que el techo era demasiado bajo, por lo que había pasado en el Sudamericano Sub-15”, dijo.

Es más, apuntó que “desde el primer día los sumamos a este barco o tren de optimismo, donde les dijimos que veníamos a hacer historia, que íbamos a clasificar al Mundial, les dijimos qué si ellos querían, que se sumaran. Les pedimos que vestir la camiseta de la selección es lo máximo que existe, no hay algo más, así de simple”.

Por eso, expuso, en el plantel “fueron entendiendo esto, nos comprometimos a una idea que nos iba a traer a este logro y estamos, me pone contento y esto no hubiese ocurrido de no ser por los jugadores”.

POR ARRIBA

La fortaleza de esta selección es el juego aéreo. Cinco de los siete goles que han marcado en el Sudamericano de Rancagua los han logrado por arriba. Y ojo, Chile no es el combinado más alto del certamen, y su promedio es solo de 1.76 metros.

“No somos la más alta, hay cinco selecciones por sobre nosotros. Todo lo que se ve en cancha no es casualidad, es solo trabajo”, comentó Hernán Caputto.

El ex portero de Osorno y Universidad de Chile, recordó que aquel trabajo “es nuestra manera para llegar el objetivo, creo que no me equivoqué”.

Es más, apuntó que “reforcé las fortalezas nuestras, el de tener muy buena organización y el juego aéreo. No es casualidad los goles de juego detenido, porque lo trabajamos.

PENSANDO EN EL MUNDIAL

El Mundial de India se realizará en octubre próximo. De aquí para adelante, estos jugadores, y otros que no fueron considerados, serán observados y si tienen méritos, irán a la Copa del Mundo.

Así lo señaló Hernán Caputto. “Desde el día que llegué, el 22 de marzo, siempre dije que todos pueden ser seleccionados. Recorrimos el país viendo jugadores, es más, vinieron de otros lados, Estados Unidos, Holanda. Esto porque todo chileno puede estar en la selección”.

A eso, sumó que “hay jugadores que han clasificado a un Mundial y después no van. El lunes hablaremos con ellos y aquí no hay posibilidad para el relajo”.

En materia de planificación,

“tenemos algunas giras que ya las teníamos pensadas, pero, en base a los jugadores, todos tienen la posibilidad de estar acá”.

EL TRABAJO DEL CUERPO TÉCNICO

Dentro de sus declaraciones, Caputto comentó a cerca de charlas que realizan a diario en el hotel de concentración.

Junto a su cuerpo técnico, dijo, “conversamos con ellos, cosas íntimas a lo mejor, pero que lo hacemos con el cuerpo técnico, sobre todo con David (Reyes), ya que vamos a las habitaciones”.

Además, puntualizó que “estamos en todos los detalles, porque creo que es así”.

Junto con ello, manifestó que, en este grupo, “la palabra equipo está por sobre todas las cosas. Nosotros somos una manada, que vamos en busca ferozmente de nuestro objetivo”.

Por ello, dijo, “creemos que eso fue un rol fundamental, y agradezco cada día a mi cuerpo técnico”.

Ahora bien, al ser consultado sobre las críticas que ha recibido de otros entrenadores por la forma de jugar del equipo y ya conseguida la clasificación, comentó que “no trabajo para callar bocas a nadie, solo para hacer feliz a muchas personas”.

Finalmente, tuvo palabras para quienes le dieron la confianza de dirigir a la Sub-17. Por eso, expuso, “tengo que agradecer a Roberto Hernández y Claudio Borgui, a Hugo Tocalli que me ratificó y a don Arturo (Salah) que haya confiado en mí”.

BRASIL MAÑANA

Brasil será el último rival, y contra quienes lucharán por el título continental. Según el DT; al equipo carioca “lo conocemos bastante, fuimos al complejo de la selección a mediado de año (Teresopolis). Hicimos muy buenos encuentros, perdimos 1-3 y 2-3, y considerando que hay muchos jugadores que no estuvieron, considero que va a ser un partido muy interesante y donde nosotros vamos a ir por el objetivo máximo”.

Por eso, sentenció que para mañana, hay fortalezas y que “vamos creciendo en nuestro juego y lucharemos el campeonato”.