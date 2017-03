Vecinos de San Fernando ruegan ayuda ante pestilencia en sector residencial

Villas de la zona sur de la comuna enfrentan intensos malos olores a diario y responsabilizan a un frigorífico de la empresa Minuto Verde. Seremi de Salud fiscalizó el lugar y levantó un sumario sanitario.

IRENE PADILLA A.

Hartos de los malos olores que deben enfrentar día a día están los vecinos de la salida sur de San Ferrnando, un conjunto de diversas villas que hoy se están organizando para tomar medidas en busca de una solución definitiva al problema.

La comunidad más afectada por esta situación es la Villa Jardín del Sur de esa comuna, donde la tesorera de la junta de vecinos, Patricia Carmona explica que ya hace tres años deben enfrentar esta crisis de pestilencia generada por un frigorífico ubicado a pocos kilómetros de ese vecindario. “Llevamos más de tres años discutiendo por el tema de los olores y el año pasado ya fue insistentemente porque presentamos cartas al Departamento de Acción Sanitaria con 122 firmas de vecinos de la villa; nos reunimos con dirigentes de otras juntas de vecinos, con personal del municipio, y a esas reuniones a las que fuimos con la presidenta de la junta de vecinos nos enteramos que en años anteriores le habían cursado multas a la empresa por el mismo tema por emanación de malos olores y desechos al canal. Lo que pasa es que saliendo de esta empresa, Alifrut, hay un canal y ese canal recorre gran parte de San Fernando y los desechos que eliminan a este canal son orgánico; restos de fruta, de verdura que se descomponen y genera este olor a putrefacción en San Fernando. El olor llega hasta el centro de la ciudad porque el canal recorre muchas villas”.

La dirigente explica que la vida en la zona se hace insostenible en esta época del año “a mí me da la sensación que eliminan los desechos entre 7 de la tarde y 9 de la noche cuando el olor es absolutamente nauseabundo sobre todo en esta villa que está al lado de la planta . Los niños que salen a jugar, salen un rato y comienzan con arcadas por el aire irrespirable, hay plagas de moscas, de ratones, es terrible”.

Por esta situación el pasado jueves los vecinos de la zona hicieron una reunión masiva para decidir si realizar acciones legales contra la empresa perteneciente a la red de frigoríficos de Minuto Verde. “La empresa le da trabajo a mucha gente por eso nuestro deseo es que se aplique un tratamiento al agua para estos desechos y que no siga este problema. Que paguen una multa de 40 millones no es nada comparado con lo que ellos ganan, la última vez el municipio les solicito hacer un ducto de purificación de los desechos y eso es lo que ellos no han hecho, por eso la reunión para ver si tendremos que contratar abogados para que definitivamente la empresa nos de una solución concreta”, indicó Patricia Carmona.

SUMARIO SANITARIO

Tras recibir la denuncia y fiscalizar la oficina de acción sanitaria de San Fernando, perteneciente a la Seremi de Salud, informó que ” la Planta Alimentos y Frutos S.A, derrama Riles a canal de regadío provocando acumulación de restos del proceso y un fuerte olor que provoca molestias a los vecinos de las villa Los Volcanes, Jardines del Sur, Villa Haras, Don Dario, Villa Venecia, todas del sector Sur de San Fernando afectando una población estimada 3000 viviendas dando un total de 12000 personas aproximada” además se detalló que “en el lugar se verifica la proliferación de roedores por lo que se da inicio a un sumario sanitario y se informará a la Superintendencia del Medio Ambiente”.

Por su parte la empresa Minuto Verde a través de un comunicado indicó que “en la madrugada de este jueves 16 de marzo se produjo en nuestra planta de San Fernando un desperfecto en las nuevas piscinas de manejo de riles. Hemos instruido una investigación inmediata y la paralización completa de los procesos, para no provocar ninguna molestia a la comunidad”.

Según lo indicado por la compañía “nuestra empresa cumple con todas la normas legales y certificaciones. Esta nueva planta es una ampliación de la anterior que trata todas las aguas del proceso productivo y provienen del lavado de vegetales.

Se trata de aguas completamente inocuas, sin aditivos y no contienen ningún elemento químico ni contaminante que pueda afectar a la comunidad. Es importante que la comunidad sepa que ninguna de esas aguas afectadas ha ido a dar a canales de regadío cercanos”.

Finalmente el comunicado de Minuto Verde asegura que “lamentamos mucho que este inconveniente provocara la emisión de olores molestos, ninguno de ellos peligroso ni contaminante, lo cual fue corroborado por bomberos en la noche. Estamos trabajando intensamente en su solución la que ya está́ bastante avanzada. Esperamos retomar pronto el normal funcionamiento y ofrecemos nuestras disculpas a la comunidad aledaña que puede haberse sentido incomodada; justamente las nuevas instalaciones buscan mejorar nuestros procesos pensando en la comunidad”, sentenció.