Alumnas de todo Chile convergen en Rancagua para forjar su futuro en la UOH

-La casa de estudios comenzó su funcionamiento con una variedad de beneficios a la comunidad educativa regional e incluso nacional, dando apoyo a los estudiantes de comunas apartadas y albergando talentos de las distintas regiones del país.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Son 28 las alumnas desde Calama a Ancud, que desde la semana pasada comenzaron su periplo por la educación superior en la capital regional. Estas alumnas que salieron desde sus residencias, dejando de lado sus familias y amigos, motivadas por la posibilidad que la casa de estudios dispuso por medio de la Beca de Residencia que otorga de manera gratuita su estadía en una de las viviendas suscritas a convenio con la UOH.

La beca, en sí, otorga un tremendo apoyo a los alumnos que califiquen en los estándares de selección, donde predomina la característica de que el postulante provenga de una provincia distinta a Cachapoal o bien de una comuna apartada de Cachapoal. Ejemplo de lo anterior es el testimonio de Bernardita Pino, estudiante de Pedagogía General Básica y oriunda de Paredones que manifestó “si no me hubiese salido la beca se me hubiese dificultado bastante seguir con mis estudios” agradeciendo el aporte que para su familia significó este apoyo “yo me vine aquí con todas mis ilusiones de seguir estudiando y todo ha sido excelente en la residencial”.

La residencial ubicada en Mujica, a menos de 3 cuadras del campus de la UOH, se ha transformado en un punto donde convergen distintas historias de vida y experiencias de, prácticamente, todos los rincones de Chile y la región, atrayendo alumnas incluso de Santiago, situación que para la realidad de los estudiantes de O’Higgins es un tanto paradójica, puesto que por décadas miles de jóvenes han emigrado a la capital con la misión de completar su educación superior, marcando un vuelco notable en esta tendencia.

HISTORIAS

Kattia Aguilar, estudiante de Ingeniería Agronómica y oriunda de la comuna de El Bosque en Santiago, comentó “Rancagua es la ciudad de los agrónomos, yo me crié en un sector rural y estudiar agronomía en Santiago no tiene ningún sentido porque está todo pavimentado. A mí me encanta el campo y hubiese sido “fome” quedarme en mi región”, aseguró.

En la misma línea, la joven estudiante comentó sobre el giro que ha significado salir de Santiago y dejar a su familia para emprender esta aventura educativa, agregando que “es un nuevo mundo, adaptándome y dándolo todo – comenta entre risas- es un cambio súper grande”. Por otra parte, Katia valora el ambiente de compañerismo que existe al interior de la residencial “acá todas se saludan y hay que mantener el contacto entre nosotras porque nos vamos a ver todo el año y si para el 2018 volvemos a postular y ganar la beca van a ser caras conocidas entonces nos podemos ayudar y siempre habrá una comunidad”, concluyó.

Por su parte, Kattia agradece profundamente las distintas becas que la UOH ha dispuesto comentando que “me ha ayudado mucho porque yo provengo de una familia de esfuerzo donde no existen muchos recursos como pagar una residencial; por ejemplo, los primeros 3 días viajé desde Santiago gastando desde 20 a 30 “lucas” solo en pasaje y fue horrible porque la plata se me fue entre los dedos solo en pasajes, pese a que soy medio mamona y extraño mucho a mi familia”, puntualizó.

Nayareth Fuenzalida estudiante de Chépica, comentó “mi familia es bastante grande, mi hermana ya está estudiante en la Universidad, entonces me ayuda bastante este beneficio”, además, agregó que “con todas las niñas de la residencia nos llevamos muy bien, compartimos los espacios comunes sin problemas y las piezas y baños son muy buenas”, redondeó.

De esta manera, en la residencial convergen estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería, Terapia Ocupacional, Ingeniería Agronómica, Pedagogías en Educación Básica y Parvularia además de Ingeniería Civil, con alumnas de todo Chile generando un espacio donde prolifera el intercambio de conocimiento y se estrechan lazos de amistad que perdurarán por toda la vida con el denominador común de la Alma Mater que es la UOH.