Esta noche a las 21.00 horas: O’Higgins puede dar el salto al subliderato si es que derrota a Iquique

El conjunto celeste tiene una gran oportunidad de meterle presión a Colo-Colo que solo igualó frente a Huachipato.

El empate de Colo-Colo el sábado frente a Huachipato y la victoria de Everton sobre Universidad de Concepción, le da aún más condimento al partido de esta noche en el estadio El Teniente. O’Higgins, que viene de dos victorias consecutivas como visita, vuelve a casa para recibir a uno de los mejores elencos del torneo, y también serio aspirante el título, Deportes Iquique.

Mientras los celestes marchan cuartos con 13 unidades, los nortinos son terceros con 14, ambos detrás del cacique y ruleteros que suman 17 y 15 respectivamente. Por eso, quien hoy consiga los tres puntos quedará primero (en el caso de Iquique) o segundo (en el caso de O’Higgins).

CON MUCHA ILUSIÓN

En la previa de este encuentro, el técnico Cristián Arán comentó que “tenemos la ilusión de poder ganar el lunes, continuar con la serie de triunfos y llegar a la fecha FIFA y casi a la mitad del torneo con el equipo peleando arriba”. Y claro, después de este partido hay un receso por los duelos de la selección nacional frente a Argentina y Venezuela, volviendo a retomar la competencia el fin de semana del 2 de abril.

Es más, para el estratega, “la trascendencia del partido es mucha, de ganar nos ubica segundos trascurrida la mitad del torneo, pero, me parece que después de esto queda mucho y el hecho de ganar no nos asegura pelear si no hacemos bien las cosas en los partidos que quedan y el hecho de no ganar también no implica que el equipo tenga más chances”.

En casa, cabe recordar, O’Higgins se hace fuerte. En ese sentido, Arán recordó que “nosotros de local sacamos siete puntos sobre nueve, la media es buena, pero indudablemente sería bueno ganar para que el equipo consolide esa posición y se mantenga expectante para lo que queda del torneo”.

Junto con ello, recordó que “se enfrentan el subcampeón del torneo pasado contra el equipo que salió cuarto, al segundo y tercero de este torneo antes de empezar la fecha y los dos equipos que tiene más puntos sumando los dos torneos”.

Ahora bien, sobre lo que esperan, señaló que “se enfrentan dos equipos competitivos, que responden a una idea, con jugadores muy destacados, y donde trataremos de hacer prevalecer nuestras armas para que el equipo se encuentre con el triunfo”.

Por su parte, Pedro Muñoz, quién aparecería desde el arranque esta noche, sentenció que “creo que estamos bien, hemos trabajado duro para estar donde estamos y hemos logrado triunfos a través del juego, de la garra”.

A su vez, sentenció que “estamos con mucho optimismo para lo que viene y lo que tenemos que enfrentar”, ya que “los triunfos nos dejaron muy bien en la tabla y esperamos seguir igual”.

Sobre el rival, apuntó que “Iquique juega muy bien, ha peleado por el campeonato al igual que nosotros, así que va a ser un partido atractivo y esperamos quedarnos con los tres puntos porque estamos de local”.

UN PROBABLE 11

En la conferencia de prensa del sábado, Cristián Arán expuso la opción de realizar un par de modificaciones al equipo titular que jugó a mitad de semana frente a Santiago Wanderers.

Si bien es cierto, hay algunos jugadores tocados, todos están en condiciones de actuar. Ahora bien, el probable once estelar para esta jornada estaría compuesto por Miguel Pinto en portería; Yerson Opazo, Fabricio Fontanini, Albert Acevedo y Raúl Osorio en la defensa; Juan Fuentes, Alejandro Márquez y Martín Rolle en el medio campo; Francisco Arancibia, Pedro Muñoz y Cristian Insaurralde en delantera.