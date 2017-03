“Región en Movimiento”: Nuevo referente ciudadano busca aportar al desarrollo y bien común de los chilenos

-La agrupación presidida por Moisés Saravia, se planteó contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos en un año marcado por las elecciones presidenciales.

Por: Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara

Bajo el nombre de “Región en Movimiento”, una nueva agrupación nace con el objetivo de aportar propuestas, opiniones e ideas que apunten al desarrollo económico y social de la región de O´Higgins y el país, canalizando para ello el aporte de profesionales, académicos, empresarios y dirigentes sociales representativos de diversos ámbitos del quehacer local.

“Nos interesa hacer un aporte concreto y participativo para acelerar un desarrollo sustentable en Chile que beneficie a la población y muy especialmente a aquellos sectores sociales que más lo necesitan, a través del debate de ideas y propuestas en todos aquellos temas que incidan directamente en la calidad de vida de las personas. Buscamos, también, aportar una mirada regionalista en las propuestas programáticas presidenciales del período 2018 – 2021”, señaló Moisés Saravia, miembro del directorio de la entidad.

En la oportunidad se indicó que siendo 2017 un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, cobra aún más relevancia una activa participación ciudadana en el debate público así como también el compromiso de la comunidad con todas aquellas iniciativas y programas que tengan por finalidad el desarrollo y Bien Común de la sociedad en su conjunto.

Temáticas del ámbito social, político, económico y cultural son solo algunas de las áreas de interés para el nuevo referente ciudadano. “Nos interesa Chile, sus regiones y su bienestar, el bienestar de las personas, retomar el crecimiento que se ha ido perdiendo en estos últimos años, aportar con buenas ideas y debates para que todos, en conjunto, construyamos la sociedad que anhelamos, más justa, más desarrollada y participativa”, destacó por su parte Sandra Vergara, dirigente social e integrante de la nueva agrupación.

Uno de los términos que el movimiento destacó durante su presentación en sociedad, fue la figura de la “accountability” o la idea de rendir cuentas regularmente de la gestión y de los proyectos en los que el gobierno y sus servicios públicos trabajan y donde Región en Movimiento pretende ser protagonista, evitando que leyes duerman por años en el Congreso o bien que las obras que se empezaron a construir no queden olvidadas o entrampadas en vacíos burocráticos.

En esta línea, la nueva colectividad que aseguró no distinguir color político pero si basarse sobre el principio de libertad del hombre y la mujer y su capacidad de tomar decisiones inspirados en un desarrollo personal y social, aseguró que se está preparando una batería de propuestas que abarcan las reales inquietudes de la sociedad y en especial de las comunas de O’Higgins, donde más de 600 mil personas viven en el contexto de la ruralidad por lo que sus necesidades son diametralmente distintas a la de los habitantes de otras ciudades de la región y el país y que muchas veces no son escuchadas o resultas de buena manera por falta de compromiso o por simple ignorancia a nivel central de las realidades in situ.

Dentro del ámbito de acción de Región en Movimiento, se contemplan reuniones abiertas con cada uno de los candidatos presidenciales que visiten la región, esto para hacerles entrega del material que la colectividad reúna, acentuando las necesidades de O’Higgins y cómo éstas deben ser parte del plan de gobierno de quien aspire al sillón presidencial. De la misma manera, la directiva del movimiento aseguró que su próxima reunión será con José Antonio Kast, quien pretende llegar a La Moneda como candidato independiente.

Uno de los objetivos por los cual se formó Región en Movimiento, es la necesidad de reorientar el actual rumbo del país en este 2017 que es un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que, según la agrupación, debe traducirse en poder contar y elegir a los mejores representantes tanto para el Congreso como La Moneda.

“Nuestra región necesita retomar el crecimiento, contar con más y mejores empleos, una atención en salud más rápida y eficiente, una educación de mayor calidad, mejor infraestructura pública, mayor compromiso con el medio ambiente, una tercera edad más protegida y con mejores pensiones, erradicar la corrupción, en fin, hay muchos temas por mejorar y nosotros, desde esta tribuna, queremos hacer un aporte”, destacó Moisés Saravia.

En la oportunidad, los representantes del nuevo referente ciudadano regional hicieron un llamado transversal a todos los sectores involucrados en el quehacer local, para trabajar y comprometerse por una mejor región y país, elevando el nivel del debate político y aportando ideas para abordar con propuestas concretas los problemas reales que afectan e interesan a la población, en el Chile de hoy.

Los principios de Región en Movimiento

En la rueda de prensa, Región en Movimiento, dio a conocer los principios que orientarán al nuevo referente, donde las ideas e iniciativas surgidas desde la propia comunidad son el motor del desarrollo regional y nacional.