Centro Médico Amulenn ofrece atención integral y de alta calidad

 El equipo de profesionales pone a disposición de los pacientes innovadoras iniciativas, como telemonitoreo, telemedicina y atención en domicilio, entre otras prestaciones.

Flor Vásquez

Constituyen un grupo de innovadores profesionales y están motivados para ofrecer a la comunidad de Rancagua y la región una alternativa distinta de atención en salud; que sea integral y de alta calidad. Por ello formaron el centro médico Amulenn, cuyo significado es “hacia adelante”. “Le pusimos ese nombre -indicó el médico urgenciólogo Juan Pablo González- porque nuestro modelo, la forma en que queremos hacer las cosas es traer lo que se viene, lo del futuro, a la práctica actual. Hay muchas cosas que existen, tecnología, estrategias, que no han llegado a la población, Por ejemplo, la telemedicina”.

Agregó: “Hay iniciativas que estamos trabajando a nivel público, en el Servicio de Salud, que han sido muy significativas; pero en el sistema privado es difícil acceder.

Hay tecnologías como el telemonitoreo, en que a través de dispositivos, de un reloj, un anillo, se puede monitorizar a pacientes que estén en sus casas. Se puede medir y ver algunos parámetros y hacer un control más fino de lo que le pasa a la persona”,

Resaltó que “hay muchas cosas que se pueden hacer en domicilio con el uso de esta tecnología. En vez de que el paciente tenga que ir al hospital, en ciertos casos hay varios temas que se pueden resolver, por ejemplo, a través de una videoconferencia. Ello permite un acceso más rápido al médico. En ocasiones cuesta conseguir una hora médica, pedir permiso en el trabajo o trasladar al enfermo. Existen herramientas para usar en algunos casos, como Skype, chat, videoconferencia; esas herramientas se pueden aplicar en medicina y hacer todo en forma expedita, más ágil, más rápida; lo que lleva a que sea más efectivo”.

MEDICO DE CABECERA

El doctor González señaló que el centro cuenta actualmente con una base cinco médicos, “pero contamos con la colaboración de varios otros especialistas porque nuestro modelo va dirigido a hacer un seguimiento del paciente, que tenga un médico de cabecera que lo vea en forma integral y que los otros especialidades sean nuestros consultores”.

Añadió que habitualmente se observa que un paciente acude a distintos especialistas, donde cada uno solo ve una parte del problema. “Si uno consulta ¿quién es su médico?, esa es una pregunta que hasta ahora mucha gente no podría responder. Uno de los objetivos de Amulenn es ofrecer un médico de cabecera que se haga cargo de toda la salud del paciente , con las evaluaciones de su especialidad según se necesite”.

Por ello, una de las líneas de funcionamiento del centro Amulenn es la atención tradicional de consulta, con la particularidad de que el paciente contará con un médico de cabecera que canalizará las opiniones de los especialistas. “Y la idea es que la persona no tenga que salir a buscar el especialista; nosotros veremos cuál es el más adecuado y lo traeremos. Teniendo la opinión del especialista, si es que se requiere, el médico de cabecera guía el proceso de tratamiento”.

Otra línea implica el uso de tecnología actual para el mejor tratamiento del paciente. “Areas como la telemedicina (atención a distancia) y telemonitoreo (medición de parámetros como presión arterial, frecuencia cardiaca, ritmo cardiaco y otros) podemos aplicarlas. Se hace mediante diversos aparatos tecnológicos conectados a través de internet, usando el teléfono del paciente para transmitir a un lugar virtual donde se centraliza la información y se procesa. Esto se puede ver a través de una plataforma.

Ya lo estamos haciendo, estamos en plan piloto, trabajando con empresas de tecnología multinacionales”.

Acotó que la tercera línea de funcionamiento de Amulenn es la medicina domiciliaria, que involucra desde la atención en domicilio hasta la hospitalización en el hogar, si el caso lo permite. “La medicina domiciliaria tiene elementos beneficiosos para el paciente, empezando por el hecho de que está en su casa, con su familia. Además, hay mucha gente que no puede ir a la consulta, personas postradas a las que cuesta movilizar”. Además, “evaluar en domicilio es diferente a la consulta, se conoce el ambiente”.

El doctor González explicó que el centro Amulenn nació por iniciativa de un grupo de médicos motivados por hacer algo diferente, cambiar el modelo tradicional de atención que muchas veces no cumple las expectativas y, por lo tanto, ofrecer algo más. “Los médicos de este centro trabajamos en el servicio público. Contamos también con ingenieros y técnicos para la parte tecnológica; y con contactos con empresas y centros de otras partes que están haciendo cosas nuevas. Queremos estar siempre al día en medicina y tecnología que podamos aplicar para dar una mejor atención y tratamiento”.

El centro Amulenn lleva dos meses funcionando en marcha blanca.

El horario de atención es de 9 a 19 horas; hay un teléfono disponible para emergencias,

Está ubicado en Torre Plaza América, quinto piso; avenida Nueva Einstein 290

Teléfonos: 722275623- 984488306

Más datos en www.amulenn.cl

Equipo médico

Valeria Olavarría, medicina interna

Juan Pablo González, urgenciólogo

Víctor Pérez, cardiólogo, subespecialidad en hemodinamia

Arturo Jaramillo, neurólogo, especialista en neurología vascular

Daniela Astaburuaga, médico general, con estudios en obesidad

A este equipo se suman, cuando se les requiere, gastroenterólogos, fisiatras y otros especialistas.