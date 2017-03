Este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de Síndrome de Down, instancia que nos permite la concientización pública y reflexión sobre las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, siendo nuestro deber hacer crecer los espacios de salud, educación y trabajo.

Es importante tener presente que los usuarios con Síndrome de Down participan de manera activa en la sociedad, contribuyendo a la diversidad en nuestras comunidades y a resaltar que una diferencia numérica de un cromosoma no puede limitar las oportunidades de educación y trabajo.

El desafío de todos los profesionales que trabajamos en la rehabilitación con personas con síndrome de Down, sus familias y educadores es potenciar diferentes habilidades que les permitan incluirse en la sociedad, para esto es fundamental el trabajo en equipos multiprofesionales.

Entonces, el desafío es generar, en definitiva, un cambio hacia una nueva filosofía de trabajo que se oriente a favorecer la autonomía y libertad de las personas con Síndrome de Down.



Paulina Lin Muñoz

Carolina Herran Landeros

Académicas Escuela Fonoaudiología U. Andrés Bello