¿El patio trasero de la capital regional?: Mala conectividad, falta de infraestructura y aislamiento: los problemas del sector poniente Rancagua

La esperanza de la casa propia vino aparejada de variados problemas que aún se mantienen sin solución en esta verdadera “ciudad dormitorio”, que se ha generado en la última década en la histórica ciudad.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

La explosión demográfica y habitacional que ha experimentado el sector poniente de Rancagua, ha traído consigo diversos problemas para quienes veían en este naciente polo inmobiliario una luz de esperanza para conseguir el anhelado sueño de la casa propia a pocos minutos del centro de Rancagua.

Si bien no todo es malo, los problemas de los miles de rancagüinos que habitan aquí, se han incrementando, especialmente, en lo referido a la falta de accesos y salidas en horas vitales del día, como lo es la mañana donde niños y adultos se dirigen a sus colegios y trabajos, respectivamente. La falta de locomoción debido a la enorme cantidad de proyectos domiciliarios y los verdaderos laberintos que se han generado entre los pasajes de cada villa, cambiando de nombres arbitrariamente, ponen una tarea innecesaria a los servicios de emergencia como Bomberos y Carabineros.

Sin ir más lejos, hace menos de un mes una fuga de gas en un inmueble de Villa Santa Clara, supuso un dolor de cabeza tremendo para bomberos y el SAMU luego de que por minutos estuvieran recorriendo el sector tratando de dar con la dirección de la emergencia, la que no aparece en los mapas actuales y que tampoco posee georeferenciación en los sistemas de Google Maps.

EL SENTIR DE LOS VECINOS

Recorriendo el sector, diario El Rancagüino, le tomó el pulso a la situación conversando directamente con los vecinos que habitualmente deben lidiar con detalles que aun no han sido resueltos por la autoridad, ya sea comunal como regional. Ejemplo de lo anterior, fue el testimonio de la locataria del negocio “Lupita”, ubicado en Villa Galilea F, que aseguró que en último tiempo el mayor problema que ha debido enfrentar la comunidad es la delincuencia y la falta de medidas de seguridad para los peatones.

Al parecer y según lo expresado por la locataria, la ausencia de lomos de toro o semáforos en los nuevos proyectos inmobiliarios ha transformado las calles en verdaderas pistas de carreras donde los choferes de manera inescrupulosa transitan agresivamente y alta velocidad, suponiendo un riesgo para los niños del sector e incluso mascotas que diariamente son víctimas de atropellos. Pese a las hermosas áreas verdes del bandejón central de Av. Circunvalación “yo no dejo a mis niños salir a la calle porque acá todos pasan corriendo y no voy a exponer a mis hijos a que me los atropellen”, aseguró la encargada del local comercial.

De la misma manera, la locataria advirtió que han debido mejorar sus medidas de seguridad en su lugar de trabajo debido a que en el sector los asaltos a negocios han ido en aumento, pese a una regular presencia policial, pero que no da a vasto en momentos críticos haciendo necesaria la apertura de un retén o comisaría, todo esto recordando que es la Primera Comisaría de Rancagua la encargada de supervigilar este sector de la comuna.

En este mismo sentido, Luis Montiel Muñoz, presidente de la junta de vecinos “Villa Galilea F”, confidenció que nos han sido pocas las conversaciones con distintos estamentos municipales y regionales respecto a las variadas necesidades de la comunidad e incluso aseguró que el 2016 se mantuvieron conversaciones con Carabineros, para habilitar un retén en el sector, idea que se fue diluyendo hasta quedar en nada.

“Nosotros sentimos que las autoridades no se fijan que acá hay otro Rancagua. Carabineros en primera instancia enviaba un encargado que se hacía presente en las reuniones, pero, quizás es un poco ofensivo decirlo, sentimos que nos abandonaron un poco, es duro decirlo pero eso es lo que sentimos, en principio vimos mucho interés pero después nos dejaron solos”, explicó Montiel.

Ahora, el dirigente vecinal es enfático en señalar que no todo es problema de las autoridades y realiza un mea culpa señalando que tampoco existe mucho interés por parte de las más de 500 familias que habitan en el proyecto inmobiliario, teniendo pendiente la organización de la alarma comunitaria, iniciativa que se mantiene en pausa. De la misma manera, el presidente de la junta vecinal se abre a la idea de crear nexos con otras juntas del sector para aunar fuerzas y sacar adelante más proyectos de mejora de calidad de vida.

EL DORMITORIO DE RANCAGUA

Durante la conversación sostenida con el dirigente vecinal, este comentó las características de la mayoría de las familias del sector, que en gran medida, son personas de clase media con uno o dos hijos por núcleo familiar y donde ambos padres trabajan por lo que los robos o actos vandálicos en el mobiliario de plazas son, según Montiel, “obra de personas de otros lados”, aludiendo al perfil tranquilo de los habitantes del sector.

De la misma manera, el presidente de la junta de vecinos quiso hacer un llamado para poner atención a ciertos aspectos visuales del sector como por ejemplo el naciente basural que se genera a un costado de la sede vecinal de calle Domingo de Ramos con San Francisco de Asís. De la misma manera, existe un canal de regadío que sirve como una especie de “frontera” dividiendo las villas Conavicoop y Galilea F, el que no se encuentra entubado y además cubierto de una densa vegetación, siendo un foco importante de peligro para los niños del sector.

En definitiva, las soluciones habitacionales del sector han permitido que miles de ciudadanos puedan obtener su anhelada casa propia pero a un costo que no estaba en el contrato de compra, quedando al debe en cuanto a áreas verdes, conectividad vial y digital, seguridad pública e infraestructura. Los colegios del sector no dan abasto, no existen retenes de Carabineros ni una Compañía de Bomberos debiendo sortear tacos y calles que no están en los mapas para responder a esta verdadera isla dentro de la comuna.