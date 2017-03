Cormun de San Fernando no pudo acreditar destino de más de 500 millones de pesos  

– La Contraloría detectó que no existe respaldo del uso de más de 400 millones destinados al mejoramiento de escuelas vulnerables, mientras más de 80 millones de programas de salud primaria de San Fernando que no se ejecutaron y no fueron devueltos al Servicio de Salud. Ahora correspondería al Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía tomar el caso.

IRENE PADILLA A.

Fue en octubre de 2016, en plena campaña municipal cuando la Contraloría General de la República dió a conocer el Informe Final 457 que revelaba el análisis de gastos de recursos de dos fondos utilizados por la Corporación Municipal de San Fernando: en primer lugar los dineros pertenecientes al Fondo de Ayuda a la Educación Pública, FAEP de 2015 y 2016, un programa del Ministerio de Educación destinado a apoyar el mejoramiento infraestructura de establecimientos vulnerables. Y en un segundo capítulo, un convenio entre la Cormusaf y el Servicio de Salud O’Higgins, firmado en 2015 que buscaba un mejoramiento de la salud primaria a través de una inyección de recursos especiales destinados a programas de exámenes de Imagenologia, Programas de Garantías GES de Odontología y Programas de Resolutividad en la Atención Primaria.

Los resultados del informe revelaron que la Cormun sanfernandina no respaldó correctamente el gasto de estos dineros públicos por lo que más de setecientos millones de pesos fueron objetados por esa entidad. En su momento, Contraloría dio un plazo de 60 días para que la Cormusaf resarciera lo sucedido, ya sea respaldando los gastos con los documentos faltantes, o devolviendo los recursos que no gastó.

El pasado 8 de marzo el organismo contralor emitió el oficio final 7754 con el cual analiza la respuesta hecha por la Cormusaf a cada uno de los itemes objetados. De los más de setecientos millones solo un 35% habrían sido acreditados en su utilización o devueltos a los organismos pertinentes pero aun así unos 512 millones tanto de Salud como Educación fueron objetados definitivamente.

En este último grupo cabe resaltar el monto más grueso que corresponde al item “Rendición del Programa FAEP 2015” con un saldo no cubierto a diciembre de 2015 de $504 millones 984 mil pesos. De este monto la Cormusaf subsanó en noviembre pasado, 91 millones de pesos, quedando más de 412 millones de pesos sin documentos que respaldaran su uso, y sin ser devueltos al Ministerio de Educación.

En el caso del Convenio con el Servicio de Salud que permitió entregar recursos a la Cormusaf para ser utilizados en programas de exámenes de Imagenologia, Programas de Garantías GES de Odontología y Programas de Resolutividad en la Atención Primaria, más de 86 millones que no fueron ejecutados, es decir no llegaron efectivamente a los usuarios del sistema, no fueron devueltos al Servicio de Salud siendo objetados de manera definitiva por Contraloría. Entre estos recursos están 900 mamografías para usuarios de los centros de salud municipal que el Servicio de Salud financió íntegramente y que según se desprende del informe de la Contraloría no se habrían llevado a cabo.

PRÓXIMO PASO: UN JUICIO DE CUENTAS

La investigación realizada por la Contraloria a la Cormusaf fue iniciada por la diputada Alejandra Sepúlveda quien afirmó que con este último oficio solicitará un juicio de cuentas para determinar responsabilidades por el destino desconocido de cientos de millones de pesos. Xavier Palominos, abogado del equipo de la parlamentaria detalló que “primero vamos a solicitar a la misma Contraloría que inicie un juicio de cuentas contra la Corporación Municipal , particularmente al presidente de la Cormun que es Luis Berwart, el alcalde. Este proceso deberá determinar si hay una responsabilidad civil respecto a los recursos y si se llega a considerar que efectivamente hay una irregularidad, deberán reintegrar esos recursos al patrimonio del Estado, ya sea del bolsillo de la Corporación que es la que tiene que reintegrarlos, y si no tiene dinero, la responsabilidad civil es de quienes en ese momento tenían a su cargo esos bienes públicos.”

Palominos destaca que en el Informe Final 457 de septiembre del año pasado la propia Contraloría ya había anunciado que los recursos que no pudieran ser devueltos o respaldados deberían ser informados al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía para que tomaran las acciones correspondientes ante la justicia, acciones que el abogado espera apurar con este informe en sus manos: “Estamos pidiendo al CDE que interponga una querella criminal por eventuales delitos, el informe 457 planteó que respecto a las platas FAEP una gran cantidad de recursos no están en ninguna parte y la Contraloría dice que por estos hechos con carácter de delito entregará los antecedentes a la Fiscalía . Como el informe final ya está ratificado y ya no hay otra instancia de apelación pediremos al que se busquen responsabilidades penales que podrían incluir penas privativas de la libertad” subraya Palominos.

El abogado finalmente hace hincapié especialmente en los recursos no devueltos del convenio entre la Cormusaf y el Servicio de Salud ya que “solo un 6% se lograron subsanar, o sea un 94% en materia de salud siguen objetados, programas muy sensibles como el de imágenes diagnósticas que serían mamografías para las mujeres y el programa de resolutividad que tiene como objeto entregar mejor salud a las personas. De uno de los programas más sensibles que era salud no se pudo justificar casi nada”, en este sentido sostiene que seguirán adelante con el Recurso de Protección que se interpuso en noviembre para aquellas mujeres a las cuales no se les realizaron las mamografías pactada con el Servicio de Salud. “Pusimos un recurso de protección con el fin de que la corte ordenara a la Corporación que de alguna manera instruyera a todos los organismo de su vigilancia que se proveyera el servicio, porque se habían entregado los recursos pero los exámenes no se habían hecho y por eso pedimos a la Corte que diera curso a esas mamografías. El recurso fue desestimado porque en ese momento la Cormun aún tenía un plazo hasta el 23 de diciembre para contestar y hoy con este oficio definitivo estamos evaluando retomar este recurso”, sentenció Xavier Palominos.